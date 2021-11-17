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Тупилак - зомби, который рождается после сношения эскимоса с умершими

Тупилак - зомби, который рождается после сношения эскимоса с умершими (14 фото)

Автор:
17 ноября 2021 14:54
Сообщество : RealFishki
Метки: вера   зомби   интересное   история   тупилак   фото   чудовище   эскимосы   
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14

Вера эскимосов поражает даже самые смелые умы. В мифологии инуитов существует такое существо, как тупилак. Он получается после того, как шаман сошьёт кадавра из подгнивших кусков тела тюленя, птичьих крыльев, оленьих сухожилий и частей тела ребёнка. Когда кадавр готов, шаман переодевает крутку задом наперёд, чтобы капюшоном закрыть лицо, и сношается с этим существом. После этого тупилак оживает.

Другими словами, топила - это своего рода зомби, но более извращённый вариант. В мифологии инуитов есть поверье, что у шамана много врагов и он сможет прожить долго, только если будет сражаться с ними со всеми.

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При этом шаман не должен быть хорошим человеком. В древности ещё не считали, что служитель богов должен нести добро и благодать. Одно из орудия для сражения с духами - топилак. Ожившая мёртвая плоть служит своему создателю.

Для его создания шаман должен найти куски тел других животных и даже детей, сшить их вместе и оживить, совершив половой акт с этим существом.

Тело тюленя позволяет тупилаку плавать, крылья - летать, копыта оленя - быстро передвигаться по суше.

Главный элемент зомби - части тела человека. Именно они позволяют тупилаку обладать разумом и следовать указам шамана.

Главная цель тупилака - охота на врагов. По заданию шамана он должен найти врага и убить его. После этого он теряет свою жизненную силу и превращается в кусок сшитой плоти.

Лучше всего для сшивания тупилака подходят детские органы. Считается, что если пришить ему взрослые, то он станет слишком умным и может восстать против своего создателя.

Если тупилак не сможет убить свою цель, он вернётся к шаману и убьёт его. Тупилак должен забрать чью ту жизнь в любом случае.

Вдыхая жизнь в тупилака, шаман должен читать заклинания. Не удивительно, что к созданию кадавра они относились с омерзением.

Создавший тупилака шаман никому не должен рассказывать об этом, иначе весь его род будет покрыт позором. Он станет изгоем.

Источник:

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Метки: вера   зомби   интересное   история   тупилак   фото   чудовище   эскимосы   
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7k
Летучий Мыш Полчаса назад
К нам сегодня приходил педо-некро-зоофил...
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1k
Tάρβοs Полминуты назад
"Создавший тупилака шаман никому не должен рассказывать об этом"
Кто-то все-таки похвастался.
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964
greesevold 5 минут назад
МДЯ... А*уеть...
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15k
Hairy. 13 минут назад
Ссылка youtu.be
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12k
Alex 14 минут назад
А есть документальный фильм, как тупилака делают? Друг спрашивал.
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18k
KOSTELLO 18 минут назад
Хороший тамада и конкурсы интересные…
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