Тупилак - зомби, который рождается после сношения эскимоса с умершими

Вера эскимосов поражает даже самые смелые умы. В мифологии инуитов существует такое существо, как тупилак. Он получается после того, как шаман сошьёт кадавра из подгнивших кусков тела тюленя, птичьих крыльев, оленьих сухожилий и частей тела ребёнка. Когда кадавр готов, шаман переодевает крутку задом наперёд, чтобы капюшоном закрыть лицо, и сношается с этим существом. После этого тупилак оживает.
Другими словами, топила - это своего рода зомби, но более извращённый вариант. В мифологии инуитов есть поверье, что у шамана много врагов и он сможет прожить долго, только если будет сражаться с ними со всеми.
При этом шаман не должен быть хорошим человеком. В древности ещё не считали, что служитель богов должен нести добро и благодать. Одно из орудия для сражения с духами - топилак. Ожившая мёртвая плоть служит своему создателю.
Для его создания шаман должен найти куски тел других животных и даже детей, сшить их вместе и оживить, совершив половой акт с этим существом.
Тело тюленя позволяет тупилаку плавать, крылья - летать, копыта оленя - быстро передвигаться по суше.
Главный элемент зомби - части тела человека. Именно они позволяют тупилаку обладать разумом и следовать указам шамана.
Главная цель тупилака - охота на врагов. По заданию шамана он должен найти врага и убить его. После этого он теряет свою жизненную силу и превращается в кусок сшитой плоти.
Лучше всего для сшивания тупилака подходят детские органы. Считается, что если пришить ему взрослые, то он станет слишком умным и может восстать против своего создателя.
Если тупилак не сможет убить свою цель, он вернётся к шаману и убьёт его. Тупилак должен забрать чью ту жизнь в любом случае.
Вдыхая жизнь в тупилака, шаман должен читать заклинания. Не удивительно, что к созданию кадавра они относились с омерзением.
Создавший тупилака шаман никому не должен рассказывать об этом, иначе весь его род будет покрыт позором. Он станет изгоем.
Источник:
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Кто-то все-таки похвастался.