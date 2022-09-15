Как на старой карте появилась Антарктида, если её никто не видел

Есть среди учёных две версии.

Кто-то считает, что у Реиса могли быть карты, на которых Антарктиду изобразили люди, видевшие её ещё без ледяного панциря. Но это могло быть только в глубокой древности и кто и как мог отправиться в далёкое путешествие и нарисовать детальную карту - неизвестно...

Ну а историки-скептики и картографы предположили, что находка в Топкапы - это копия 19 века, на которую дорисовали известную в тот момент информацию об Америке и Антарктиде. Но этот вариант противоречит данным о подлинности материалов карты и подписи Пири Реиса.