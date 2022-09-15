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Как на старой карте появилась Антарктида, если её никто не видел

Как на старой карте появилась Антарктида, если её никто не видел

Автор:
15 сентября 2022 20:02
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   антарктида   интересное   исследования   история   карты   
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В 1513 году в Константинополе турецким адмиралом и картографом была создана географическая карта мира и она до сих пор ставит в тупик историков и географов.
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На ней отлично изображены берега Северной Африки и Европы. В этом ничего удивительного - у османского адмирала должно было быть о них много сведений.
Интересное начинается в изображении обеих Америк. Открытие их произошло в 1492 году, то есть об их существовании Пири уже мог знать.

Но главный секрет карты - Антарктида

С глубокой древности человечество предполагало, что южнее Африки вполне может быть ещё суша, которую изображали порой как абстрактную южную землю.
А вот существование Антарктиды подтвердила экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева лишь в 1820 году.
Пири Реис нарисовал её берега так, как они выглядели бы без ледяного панциря. На карте изображена не периодически меняющаяся линия прибрежных ледяных гор, а реальный абрис, где можно угадать Земли Королевы Мод и Палмера, Море Уэдделла.
И даже после российской экспедиции 19 века описание линии суши появилось не сразу. Сначала определили только край ледяного покрова.
Но откуда об этом знал османский адмирал?

Источник:

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Метки: Прошлое   антарктида   интересное   исследования   история   карты   
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7  комментариев
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6k
ekarataev Час назад
Причем на территории Антарктиды изображены различные животные.
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4k
Гур Минуту назад
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12k
Konstantin 21 минуту назад
По моему даже пост тут был, о том что очертания берегов этой "Антарктиды" очень уж напоминают очертания берегов Южной Америки.
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Алексей Куликов Полчаса назад
Филиал РЕН-ТВ? Урожай богатый на "тайны и загадки"
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Александр Час назад
Вы как дети малые, Рентв что ли не смотрите? Рептилоиды карту рисовали.
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