Как на старой карте появилась Антарктида, если её никто не видел

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В 1513 году в Константинополе турецким адмиралом и картографом была создана географическая карта мира и она до сих пор ставит в тупик историков и географов.
На ней можно увидеть береговые линии континентов, о которых люди, в момент создания документа, не имели никакого понятия. Информация на карте довольно-таки точная, для её получения нужно было проплыть вдоль берегов этих земель.
После революции учёные в Турции получили доступ к архивам, которые находились во дворце османских султанов. В 1929 году там была найдена карта мира, которую выполнили на шкуре газели. После внимательного изучения её датировали 1513 годом. Предполагается, что автором документа был известный османский адмирал Хаджи Мухиддин Пири ибн Хаджи Мехмед, которого в европейских источниках принято называть Пири Реис.
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Пири Реис оставил записку и пояснение. Он уточнил, что создал эту карту на основе двадцати хранившихся у него древних карт. Пири всю жизнь добывал их и изучал.
Также адмирал писал, что у него были карты времён Средневековья, Птолемея и Александра Македонского, древнейшие рисунки и самые новые документы. В том числе одну из карт он называет Коломбо. Исследователи предполагают, что Пири удалось достать документы экспедиции Колумба, которая состоялась до нескольких лет до этого.
Кстати, карту можно найти во дворце Топкапы в Стамбуле и её стоит увидеть, там много интересного.
Также адмирал писал, что у него были карты времён Средневековья, Птолемея и Александра Македонского, древнейшие рисунки и самые новые документы. В том числе одну из карт он называет Коломбо. Исследователи предполагают, что Пири удалось достать документы экспедиции Колумба, которая состоялась до нескольких лет до этого.
Кстати, карту можно найти во дворце Топкапы в Стамбуле и её стоит увидеть, там много интересного.
На ней отлично изображены берега Северной Африки и Европы. В этом ничего удивительного - у османского адмирала должно было быть о них много сведений.
Интересное начинается в изображении обеих Америк. Открытие их произошло в 1492 году, то есть об их существовании Пири уже мог знать.
Интересное начинается в изображении обеих Америк. Открытие их произошло в 1492 году, то есть об их существовании Пири уже мог знать.
Но вот берега и детали рельефа Северной и Южной Америк прорисованы так детально и достоверно, что как-то даже странно. Европейские экспедиции ещё не успели пройти вдоль них, чтобы у Пири Рейса были все данные о побережье. Конечно же, на адмиральской карте, много искажений и ошибок в проекции, но вот сам факт обозначения новых земель...
Но главный секрет карты - Антарктида
С глубокой древности человечество предполагало, что южнее Африки вполне может быть ещё суша, которую изображали порой как абстрактную южную землю.
А вот существование Антарктиды подтвердила экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева лишь в 1820 году.
А вот существование Антарктиды подтвердила экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева лишь в 1820 году.
Пири Реис нарисовал её берега так, как они выглядели бы без ледяного панциря. На карте изображена не периодически меняющаяся линия прибрежных ледяных гор, а реальный абрис, где можно угадать Земли Королевы Мод и Палмера, Море Уэдделла.
И даже после российской экспедиции 19 века описание линии суши появилось не сразу. Сначала определили только край ледяного покрова.
Но откуда об этом знал османский адмирал?
И даже после российской экспедиции 19 века описание линии суши появилось не сразу. Сначала определили только край ледяного покрова.
Но откуда об этом знал османский адмирал?
Есть среди учёных две версии.
Кто-то считает, что у Реиса могли быть карты, на которых Антарктиду изобразили люди, видевшие её ещё без ледяного панциря. Но это могло быть только в глубокой древности и кто и как мог отправиться в далёкое путешествие и нарисовать детальную карту - неизвестно...
Ну а историки-скептики и картографы предположили, что находка в Топкапы - это копия 19 века, на которую дорисовали известную в тот момент информацию об Америке и Антарктиде. Но этот вариант противоречит данным о подлинности материалов карты и подписи Пири Реиса.
Кто-то считает, что у Реиса могли быть карты, на которых Антарктиду изобразили люди, видевшие её ещё без ледяного панциря. Но это могло быть только в глубокой древности и кто и как мог отправиться в далёкое путешествие и нарисовать детальную карту - неизвестно...
Ну а историки-скептики и картографы предположили, что находка в Топкапы - это копия 19 века, на которую дорисовали известную в тот момент информацию об Америке и Антарктиде. Но этот вариант противоречит данным о подлинности материалов карты и подписи Пири Реиса.
Источник:
АНТИФИШКИ
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