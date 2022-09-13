Страшные фото и не менее пугающие истории, с ними связанные

В 1876 году 27-летняя Бланш Моннье захотела выйти замуж. Вот только жених совершенно не нравился её матери и та пошла на радикальные меры: заперла родную дочь в комнате на чердаке их дома, где она оставалась 25 лет.

Когда несчастную спасли, мать Бланш была арестована, но она скончалась через 15 дней, а брат узницы, который всё это время знал о происходящем, был признан невменяемым.

Сама Бланш вскоре после освобождения оказалась в психиатрической лечебнице, где и умерла в 1913 году.