Страшные фото и не менее пугающие истории, с ними связанные

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Фотографии могут быть просто странными, но если узнать историю, что стоит за ними, то становится совсем уж не по себе.
Каждый из этих снимков скрывает под собой жуткую историю из реальной жизни. Причем истории эти пугают даже больше, чем сам снимок.
Смертельная опека
В 1876 году 27-летняя Бланш Моннье захотела выйти замуж. Вот только жених совершенно не нравился её матери и та пошла на радикальные меры: заперла родную дочь в комнате на чердаке их дома, где она оставалась 25 лет.
Когда несчастную спасли, мать Бланш была арестована, но она скончалась через 15 дней, а брат узницы, который всё это время знал о происходящем, был признан невменяемым.
Сама Бланш вскоре после освобождения оказалась в психиатрической лечебнице, где и умерла в 1913 году.
Когда несчастную спасли, мать Бланш была арестована, но она скончалась через 15 дней, а брат узницы, который всё это время знал о происходящем, был признан невменяемым.
Сама Бланш вскоре после освобождения оказалась в психиатрической лечебнице, где и умерла в 1913 году.
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Оно в реальной жизни
На фото можно увидеть улыбающегося клоуна, которых так любят приглашать на детские праздники. Вот только фотограф не знал, что снимает серийного маньяка, которых похитил, изнасиловал и убил 33 юноши. Клоуна звали Джон Уэйн Гейси и в 1970-х он не только занимался развлечением гостей на днях рождения. Он охотился на своих жертв в штате Иллинойс. Гейси искали шесть лет и в 1978 году суд приговорил его к смертельной инъекции.
Предсмертная улыбка
Волосы этих двоих вздыбились не от ветра - они наэлектризованы, ведь через мгновение прямо в место съёмки ударит молния. Это фото двух братьев Майкла и Шона сделала их сестра в 1975 году на вершине скалы Моро (национальный парк "Секвойя" в Калифорнии). К сожалению, выжил только 18-летний Майкл, который справа на фото.
Агония последних дней
13 ноября 1985 год. В Колумбии произошло извержение вулкана Невадо-дель-Руис. Образовались грязевые потоки, которые залили город Армеро и в результате катастрофы пострадали около 25 тысяч человек. Кто-то умер в один миг, а кому-то пришлось уходить долго и мучительно.
13-летняя Омайра Санчес застряла в обломках здания и три дня простояла по горло в воде на глазах у людей, бессильных ей помочь, без дополнительных технических средств. Девочку не спасли и это фото стало символом противостояния стихии и равнодушия властей.
13-летняя Омайра Санчес застряла в обломках здания и три дня простояла по горло в воде на глазах у людей, бессильных ей помочь, без дополнительных технических средств. Девочку не спасли и это фото стало символом противостояния стихии и равнодушия властей.
Живые... или нет?
На снимке конца 19 века видно мужчину и женщину, которые сфотографировались с дочерью. Вроде бы ничего странного, но если приглядеться, то можно увидеть, что девушка мертва.
Жанр фотографии post mortem был очень популярен в те времена. Перед похоронами люди нанимали фотографа, чтобы сделать со своими почившими родственниками фото на память. И при помощи разных приспособлений люди выглядели в кадре вполне себе "живо".
Жанр фотографии post mortem был очень популярен в те времена. Перед похоронами люди нанимали фотографа, чтобы сделать со своими почившими родственниками фото на память. И при помощи разных приспособлений люди выглядели в кадре вполне себе "живо".
Источник:
АНТИФИШКИ
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Символ бездушности фотографа. Пытающегося заработать деньги и славу на таких фото.
Показала бы фотки из немецких концлагерей ВМВ. Вот там был настоящий ужас. А это так, небольшие ужастики.
Конечно можно. Она одна вышла с нормальной резкостью. Живые люди на старых фото всегда смазаны шевелением из-за длинной выдержки.
но с исторической точки зрения - это бесспорно важный артефакт.
На старых фото, для качественного изображения нужно было продолжительное время быть неподвижным. Сразу видно кто мертвый.