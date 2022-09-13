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Страшные фото и не менее пугающие истории, с ними связанные

Страшные фото и не менее пугающие истории, с ними связанные

Автор:
13 сентября 2022 17:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   интересное   история   люди   страх   фото   
2476
6
Фотографии могут быть просто странными, но если узнать историю, что стоит за ними, то становится совсем уж не по себе.
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Источник:

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Метки: Прошлое   интересное   история   люди   страх   фото   
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20  комментариев
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7k
Том Джоуд 12 часов назад

Символ бездушности фотографа. Пытающегося заработать деньги и славу на таких фото.
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Ужас-ужас.
Показала бы фотки из немецких концлагерей ВМВ. Вот там был настоящий ужас. А это так, небольшие ужастики.
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2k
Pill 4 часа назад
Ужас.
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12k
Мистер Фикс 10 часов назад
"можно увидеть, что девушка мертва"
Конечно можно. Она одна вышла с нормальной резкостью. Живые люди на старых фото всегда смазаны шевелением из-за длинной выдержки.
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796
basil pupkin 11 часов назад
У меня есть фотки родни уровня пра..., где они фотаются с умершими родственниками, может актуально было в то время, как возможность запечатлеть память.
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3k
Трям 12 часов назад
Такую телку испортили...
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9
Артём Трям 7 часов назад
Ога. Жених бы лучше испортил. Но родители с индромом гиперопеки страшнее. Особенно в набожных семьях.
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18k
Corvus Corax 12 часов назад
Дохлая Галочка.. да когда ж ты сдохнешь-та, а? Достала ахинеей своей...
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7k
Том Джоуд 12 часов назад

На старых фото, для качественного изображения нужно было продолжительное время быть неподвижным. Сразу видно кто мертвый.
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Галочка, которая умерла

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