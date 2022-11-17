Удивительные карты

2530
18
Признайтесь, кто любил в школе раскрашивать контурные карты? Но если не любили, то многим точно нравится их разглядывать. Особенно, если она даёт нам совершенно иное представление о мире.
В этой подборке карты, благодаря которым мы увидим окружающий мир с неожиданного ракурса и даже, быть может, расширит кругозор.
×
×
На этой карте показаны страны, подвергшиеся прямому военному нападению или вмешательству с участием войск США после окончания холодной войны
Месячная доля в отдельных странах от месячной заработной платы, необходимая для заправки 60 литров бензина
Диаграмма, где показаны страны ЕС с самым высоким валовым государственным долгом в виде доли ВВП в 2021 году
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Как на старой карте появилась Антарктида, если её никто не видел
- Самая завидная невеста-монстр
- Любовь не умирает: история памятника на голландском кладбище
- 20 любопытных фактов из разных сфер нашей жизни
- Малоизвестные факты про арахис
Новости партнёров
реклама
К этой карте есть множество вопросов. Как минимум Корея, Ливия, Афганистан и Вьетнам.