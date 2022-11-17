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Удивительные карты

Удивительные карты

Автор:
17 ноября 2022 16:16
Сообщество : RealFishki
Метки: в мире   данные   интересное   исследования   карты   статистика   факты   
2530
18
Признайтесь, кто любил в школе раскрашивать контурные карты? Но если не любили, то многим точно нравится их разглядывать. Особенно, если она даёт нам совершенно иное представление о мире.
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Источник:

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Метки: в мире   данные   интересное   исследования   карты   статистика   факты   
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9  комментариев
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4k
satra 2 часа назад
"На этой карте показаны страны, подвергшиеся прямому военному нападению или вмешательству с участием войск США после окончания холодной войны"

К этой карте есть множество вопросов. Как минимум Корея, Ливия, Афганистан и Вьетнам.
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4k
Alexbux1 15 минут назад
Комментарий к фото
В России смеются лол????
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4k
Alexbux1 53 минуты назад
Комментарий к фото
странно за Чили, вино то у них очень даже.
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8k
hairov Час назад
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