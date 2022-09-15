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14 девушек, которые теперь в ночных кошмарах видят посещение салона красоты

14 девушек, которые теперь в ночных кошмарах видят посещение салона красоты

Автор:
15 сентября 2022 14:37
Метки: визажист   красота   красота требует жертв   парикмахер   салон красоты   ужасный мастер   фото   
1942
15

Выбрать хорошего мастера - настоящая проблема. Девушки из нашей подборки убедились на собственном опыте, что искать профессионала своего дела нужно тщательно. Порой кажется, что сейчас как заплатишь деньги за качественную услугу, а по факту можно еще и без волос или ногтей остаться, а потом еще лечиться или переделывать прошлую работу.

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А у вас случались казусы в салонах?

Источник:

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Метки: визажист   красота   красота требует жертв   парикмахер   салон красоты   ужасный мастер   фото   
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5  комментариев
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9k
Игорь 59 минут назад
на последнем фото - палец не просто опух - панариций - может кончится хреново, если запустить
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4k
Компьютер DELL монитором 4 минуты назад
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51k
smakido 41 минуту назад
Напомнило: хлопай ресницами и ... взлетай!
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22k
Serg2001 45 минут назад
Одна знакомая дурочка сходила на татуаж бровей. Теперь с ней очень весело. Стоит только посмотреть на нее и смех не сдержать... )) Потому что выглядеть она стала примерно так:
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8k
Garpia121 58 минут назад
Палец не просто опух, там уже панариций. Срочно к хирургу.
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Спелая кукурузинка

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