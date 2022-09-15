14 девушек, которые теперь в ночных кошмарах видят посещение салона красоты

Выбрать хорошего мастера - настоящая проблема. Девушки из нашей подборки убедились на собственном опыте, что искать профессионала своего дела нужно тщательно. Порой кажется, что сейчас как заплатишь деньги за качественную услугу, а по факту можно еще и без волос или ногтей остаться, а потом еще лечиться или переделывать прошлую работу.