14 девушек, которые теперь в ночных кошмарах видят посещение салона красоты

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Выбрать хорошего мастера - настоящая проблема. Девушки из нашей подборки убедились на собственном опыте, что искать профессионала своего дела нужно тщательно. Порой кажется, что сейчас как заплатишь деньги за качественную услугу, а по факту можно еще и без волос или ногтей остаться, а потом еще лечиться или переделывать прошлую работу.
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А у вас случались казусы в салонах?
Источник:
АНТИФИШКИ
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