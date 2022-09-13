4 места на Чукотке, куда стоит отправиться хотя бы раз в жизни

Анадырь

Почти каждый турист начинает свой путь на Чукотку именно с этого города, который считается столицей округа. В нем проживает совсем немного жителей — всего 15 тыс. человек. Здесь часто бывают суровые погодные условия: небо пасмурное, дуют холодные ветра, а лето холодное и недолгое. Хорошо поднимают настроение разноцветные дома и разнообразные граффити. Этот город действительно может побороться за звание самого яркого в России, ведь с высоты птичьего полета он пестрит красками. Правда, это сделано еще в практических целях — когда стоит сильная метель, дома стандартного цвета отыскать не так легко.