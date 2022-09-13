4 места на Чукотке, куда стоит отправиться хотя бы раз в жизни

В России есть много мест, где можно примерить на себя роль первопроходца. Одно из них — Чукотка. Это удаленный регион страны, поэтому людей здесь мало, а интересных мест — много. Можно посмотреть на бескрайнюю тундру, покорить снежные сопки, искупаться в горячих источниках и пообщаться с моржами.
Анадырь
Почти каждый турист начинает свой путь на Чукотку именно с этого города, который считается столицей округа. В нем проживает совсем немного жителей — всего 15 тыс. человек. Здесь часто бывают суровые погодные условия: небо пасмурное, дуют холодные ветра, а лето холодное и недолгое. Хорошо поднимают настроение разноцветные дома и разнообразные граффити. Этот город действительно может побороться за звание самого яркого в России, ведь с высоты птичьего полета он пестрит красками. Правда, это сделано еще в практических целях — когда стоит сильная метель, дома стандартного цвета отыскать не так легко.
Анадырский лиман
Сам город Анадырь располагается на одноименном лимане, который в свою очередь является заливом Берингова моря. Это место действительно достойно посещения. Дело в том, что именно здесь проживает большое количество белух, арктических китов, а также тюленей. Что первые, что вторые очень любят поглядеть на туристов, а туристы — на них.
Нацпарк «Берингия»
Территория этого парка охватывает несколько островов и берег моря. Среди них встречаются невообразимые места. В одной его части путешественников приветствуют косатки, в другой лениво отдыхают моржи, а в третьей собираются поиграть тюлени и киты. Также на территории нацпарка проходит коса Мээчкын, которая входит в список самых длинных в мире. Она протянулась на 60 км.
Мыс Дежнёва
Это место знаковое не только для России, но и Евразии в целом — именно здесь находится восточная крайняя точка материка. Здесь же установлен памятник в честь Семёна Дежнёва, так как именно экспедиция под его командованием впервые посетила эти удаленные территории еще в далеком 1648 году. Край земли выглядит так, как и представляет в воображении: скалистый утес с обрывом уходит в бескрайнее море.
Источник:
АНТИФИШКИ
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