FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2386 постов • 504 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
4 места на Чукотке, куда стоит отправиться хотя бы раз в жизни

4 места на Чукотке, куда стоит отправиться хотя бы раз в жизни

Автор:
13 сентября 2022 09:56
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   красота   путешествие   удивитеьно   фото   чукотка   
183
5

В России есть много мест, где можно примерить на себя роль первопроходца. Одно из них — Чукотка. Это удаленный регион страны, поэтому людей здесь мало, а интересных мест — много. Можно посмотреть на бескрайнюю тундру, покорить снежные сопки, искупаться в горячих источниках и пообщаться с моржами.

Анадырь

Почти каждый турист начинает свой путь на Чукотку именно с этого города, который считается столицей округа. В нем проживает совсем немного жителей — всего 15 тыс. человек. Здесь часто бывают суровые погодные условия: небо пасмурное, дуют холодные ветра, а лето холодное и недолгое. Хорошо поднимают настроение разноцветные дома и разнообразные граффити. Этот город действительно может побороться за звание самого яркого в России, ведь с высоты птичьего полета он пестрит красками. Правда, это сделано еще в практических целях — когда стоит сильная метель, дома стандартного цвета отыскать не так легко.

×
×

Анадырский лиман

Сам город Анадырь располагается на одноименном лимане, который в свою очередь является заливом Берингова моря. Это место действительно достойно посещения. Дело в том, что именно здесь проживает большое количество белух, арктических китов, а также тюленей. Что первые, что вторые очень любят поглядеть на туристов, а туристы — на них.

Нацпарк «Берингия»

Территория этого парка охватывает несколько островов и берег моря. Среди них встречаются невообразимые места. В одной его части путешественников приветствуют косатки, в другой лениво отдыхают моржи, а в третьей собираются поиграть тюлени и киты. Также на территории нацпарка проходит коса Мээчкын, которая входит в список самых длинных в мире. Она протянулась на 60 км.

Мыс Дежнёва

Это место знаковое не только для России, но и Евразии в целом — именно здесь находится восточная крайняя точка материка. Здесь же установлен памятник в честь Семёна Дежнёва, так как именно экспедиция под его командованием впервые посетила эти удаленные территории еще в далеком 1648 году. Край земли выглядит так, как и представляет в воображении: скалистый утес с обрывом уходит в бескрайнее море.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: в мире   красота   путешествие   удивитеьно   фото   чукотка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
FatZilla 24 минуты назад
Для интереса забил Анадырь долететь - 40 000 в одну сторону.. боюсь, я этими красотами смогу полюбоваться только на Фишках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
456
Вася 13 минут назад
А теперь озвучьте ценник для турпоездки на чукотские достопримечательности из Ростова-на-Дону
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

360828



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Британские экоактивисты вышли на борьбу против здравого смысла и колёс
Британские экоактивисты вышли на борьбу против здравого смысла и колёс
Пользователи YouTube утопили в дизлайках трейлер "Русалочки" с темнокожей Ариэль
Пользователи YouTube утопили в дизлайках трейлер "Русалочки" с темнокожей Ариэль
Набирающие популярность в сообществах
Модель 52-ого размера копирует образы звезд, доказывая, что ХХL - тоже может выглядеть стильно
Модель 52-ого размера копирует образы звезд, доказывая, что ХХL - тоже может выглядеть...
Израильские беспилотники на выставке в Баку
Израильские беспилотники на выставке в Баку
Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете
Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Стрит

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#картинки#история#позитив#прикол#Разное#новости#улыбнуло#Россия#дтп
#Юмор#факты#в мире#фотографии#интересное#автомобили#сарказм#автомир#красота#забавно
#интересно#подборка#люди#Приколы#сатира#животные#СССР#Спорт#аварии#истории
Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете Она существует: полупрозрачная церковь Она существует: полупрозрачная церковь 10 самых удивительных фонтанов со всего мира 10 самых удивительных фонтанов со всего мира 15 уникальных мест и удивительных достопримечательностей планеты 15 уникальных мест и удивительных достопримечательностей планеты Скала Гуатапе: целых 659 ступеней на пути к вершине, которые стоит преодолеть Скала Гуатапе: целых 659 ступеней на пути к вершине, которые стоит преодолеть Пара влюблённых делает «общие» фото, соединяя похожие половинки снимков из своих одиночных путешествий Пара влюблённых делает «общие» фото, соединяя похожие половинки снимков из своих одиночных...

На что жалуетесь?

Вернуться