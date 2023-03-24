История двух орденов

История обнаружения в Германии двух орденов и история их возвращения домой
Друзья, хотел бы поделиться с вами увлекательной историей ! В Германии в г. Аугсбург проживает мой знакомый, у которого есть хобби - поиск монет и прочих безделушек с металлоискателем. В ходе одной из таких прогулок с металлоискателем он нашел орен Красного знамени, после чего прислал мне фото ордена с вопросом что с ним делать ! В связи с тем, что у ордена хорошо сохранился номер, было принято решение узнать все о его владельце. По номеру я нашел его обладателя, котором оказался летчик-штурмовик Пищальников Юрий Михайлович 1923 г.р., так же отыскал личную лётную книжку, приказ о награждении и наградной лист. После этого возникла идея найти родственников Юрия Михайловича и вернуть им орден.
Я перевернул весь интернет и вот как-то ночью, уже собираясь спать, решил проверить последнюю ссылку музея г. Можга, на сайте был размещен фотоальбом с фронтовиками, под одним из фото было написано - Пищальников Юрий Михайлович. Утром следующего дня в ходе разговора с работником музея узнаю, что это мой летчик. Работник музея пояснила, что дочь Юрия Михайловича жива и работает недалеко от нее. Урааааа, родственники найдены! Я оставил свои контакты и через некоторое время мне позвонила Никонова Лариса Юрьевна и представить дочерью Юрия Михайловича, она рассказала мне , что ее отец, был сбит, штурмовик посадили, но после посадки он загорелся, он и пулеметчик выжил, как выбрались, из горящей машины, награды и личные вещи закопали, их тут же окружили и взяли в плен. Пытать не пытали просто допрашивали, задавали вопросы. Потом увезли в лагерь. Через какое-то время пулеметчика оставили в этом лагере, а Юрия Михайловича увезли в другой. Освобождали его американцы, он им рассказал, что есть другой лагерь, где держат его напарника, потом американцы освободили и тот лагерь. Лариса Юрьевна написала свой адрес, который я передал в Германию для пересылки ордена.
История с возвращением ордена благополучно завершилась, дочь ветерана получила награду своего отца и как здорово, что это случилось под Новый год. Орден добирался до нее из Германии несколько долгих месяцев. История возвращения была практически детективной историей.
Через какое-то время история повторилась и при аналогичных обстоятельствах в окрестностях города Вайльхайм-ин-Обербайерн, в ходе поиска монет и прочих безделушек при помощи металлоискателя обнаружен Орден Отечественной войны.
Для установления героя пришлось поднять на уши пол страны и эта работа дала свои плоды, так удалось установить, что обладателем ордена является Жаринов Вадим Дмитриевич 1920 г.р. уроженец г. Мытищи Московской области. На фронт призвался Ленинским военкоматом г. Москва. Проходил службу в качестве помощника командира взвода разведки 33 гвардейского кавалерийского полка 8 гвардейской кавалерийской дивизии 6 гвардейского кавалерийского корпуса в звании гвардии младшего лейтенанта. За время службы награжден Орденом Красная звезда, Орденами Отечественной войны I и II степени (последним посмертно). Погиб 09.10.1944 г. в районе г. Дебрецен Венгрия, похоронку получила родная сестра Жаринова Любовь Дмитриевна. В журнале о вручении похоронки написано, что похоронка вручена по адресу Д.М. Мытищи дом № 100, при этом название улицы отсутствует.
Также мне удалось установить, что в музее школы номер 7 г. Мытищи висит портрет нашего героя, звонок в школу ясности в поиске родственников не внес, ибо местная администрация уже и не помнит как именно в их музее появился портрет и кто был инициатором его размещения.
Поиск родственников затянулся на два года, куда я только не обращался и все тщетно, так как поиск я осуществлял в частном порядке мне либо отказывали, либо считали меня мошенником. Поскольку Вадим Дмитриевич жил в Мытищах я написал на сайт Бессмертного полка г. Мытищи, размещал публикации в интернете, просил знакомых о помощи и эти действия принесли свои плоды, я таки нашел родственника. Увы прямых родственников уже в живых не осталось, мне удалось связаться с братом двоюродной сестры Вадима Дмитриевича - житель г. Москва Соколов Константин Олегович, который рассказал мне, что родственники рассказывали ему, когда он только родился его привозили в дом в Вадиму в д. Малые мытищи, когда он стал постарше он помнил как Вадим приезжал в отпуск с фронта. Также он мне рассказывал, что срочную службу он проходил в Венгрии, где и погиб Вадим Дмитриевич, и что самое интересное он был в г. Дебрецен и видел фамилию Жаринов на обелиске братской могилы наших воинов.
В Вадима был родной брат Игорь, осуществляя поиски родственников Вадима я немного узнал и про Игоря, на Игоря дважды приходила похоронка, один раз ошибочно из под Сталинграда, второй раз уже окончательно из Германии, Игорь погиб в д. Кирхберг Германия. Константин Олегович прислал мне фото Игоря из семейного фотоархива, в данный момент он в своем архиве ищет фото Вадима.
В настоящее время осуществляются мероприятия по организации пересылки ордена в Москву для вручения родственнику Вадима Дмитриевича.
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