История двух орденов

Поиск родственников затянулся на два года, куда я только не обращался и все тщетно, так как поиск я осуществлял в частном порядке мне либо отказывали, либо считали меня мошенником. Поскольку Вадим Дмитриевич жил в Мытищах я написал на сайт Бессмертного полка г. Мытищи, размещал публикации в интернете, просил знакомых о помощи и эти действия принесли свои плоды, я таки нашел родственника. Увы прямых родственников уже в живых не осталось, мне удалось связаться с братом двоюродной сестры Вадима Дмитриевича - житель г. Москва Соколов Константин Олегович, который рассказал мне, что родственники рассказывали ему, когда он только родился его привозили в дом в Вадиму в д. Малые мытищи, когда он стал постарше он помнил как Вадим приезжал в отпуск с фронта. Также он мне рассказывал, что срочную службу он проходил в Венгрии, где и погиб Вадим Дмитриевич, и что самое интересное он был в г. Дебрецен и видел фамилию Жаринов на обелиске братской могилы наших воинов.

В Вадима был родной брат Игорь, осуществляя поиски родственников Вадима я немного узнал и про Игоря, на Игоря дважды приходила похоронка, один раз ошибочно из под Сталинграда, второй раз уже окончательно из Германии, Игорь погиб в д. Кирхберг Германия. Константин Олегович прислал мне фото Игоря из семейного фотоархива, в данный момент он в своем архиве ищет фото Вадима.