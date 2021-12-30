Штампы из боевиков об оружии, не имеющие ничего общего с реальностью

Температура тлеющей сигареты составляет около 700 °C, а бензин воспламеняется при 246 °C, но окурок гораздо "холоднее" сигареты, которую курят. Температуры брошенной на землю сигареты недостаточно, чтобы поджечь пары бензина, тем более в открытом пространстве. Ученые пытались проверить это опытным путем, но из 4500 попыток ни одна не оказалась успешной.

Тоже относится к стрельбе по баллонам с пропаном, бензобакам автомобилей и бочкам с топливом. Возникновение пожара наиболее вероятно, тогда как для взрыва должно быть соблюдено слишком много условий.