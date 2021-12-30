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Штампы из боевиков об оружии, не имеющие ничего общего с реальностью

Штампы из боевиков об оружии, не имеющие ничего общего с реальностью (16 фото)

Автор:
30 декабря 2021 21:33
Сообщество : Кино
Метки: боевики   гранаты   мифы   огнестрел   оружие   фильмы   штампы в кино   
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Ежегодно кинематограф пополняется новыми фильмами в жанре боевик. Все они, как правило, наполненных одинаковыми штампами и стереотипами об оружии и других вещах, связанных с ним.

Итак, какие же популярные мифы плотно закрепились в общественности благодаря киноделам?

Уже давно оружие технически развилось настолько, что не требует ручного возведения курка. Это действие активно применялось в револьверах времен Дикого Запада, поэтому так делают ковбои в вестернах. Но сейчас возведенный курок при заряженном пистолете просто «выплюнет» патрон.

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Тем не менее в современных фильмах главные герои продолжают делать это с излишним пафосом.

Немало заблуждений и по поводу глушителей, заставляющих оружие в кино чуть ли не шептать. На деле же они убирают искры и в некоторых случаях повышают кучность стрельбы. Звук же от выстрела снижается максимум на 20-30 децибел, и то на открытых участках (уровень громкости выстрела без глушителя примерно 150-180 децибел).  В помещениях же пальбу будет также отчетливо слышно.

Перейдем к взрывам. Часто герои поджигают бензин, пафосно кинув сигарету для создания большого «бум». Вот только этот популярный прием из фильмов в реальности не работает.

Температура тлеющей сигареты составляет около 700 °C, а бензин воспламеняется при 246 °C, но окурок гораздо "холоднее" сигареты, которую курят. Температуры брошенной на землю сигареты недостаточно, чтобы поджечь пары бензина, тем более в открытом пространстве. Ученые пытались проверить это опытным путем, но из 4500 попыток ни одна не оказалась успешной.


Тоже относится к стрельбе по баллонам с пропаном, бензобакам автомобилей и бочкам с топливом. Возникновение пожара наиболее вероятно, тогда как для взрыва должно быть соблюдено слишком много условий.

Не сдетонирует от выстрела и C4. На сегодняшний день это одна из самых стабильных взрывчаток. Можно подорвать её, бросив в костер, но для этого потребуется немало времени, так как C4 горит достаточно медленно.

В боевиках, особенно 80-х и 90-х, враги разлетаются от взрыва гранаты. Всё это сопровождается воспламенением всего и вся вокруг. Но работают гранаты иначе, поскольку их цель – вывести противника из строя разлетающимися осколками и шрапнелью. Подлететь от гранаты можно, но только если лечь на неё. Правда, после этого встать уже не получится.

Кстати, выдернуть чеку зубами тоже вряд ли получится, только если вы не бондовский злодей с железными челюстями. В противном случае можно остаться без зубов.

Конечно, нельзя пройти и мимо пафосного одиночного выстрела, от которого главный злодей всегда сразу погибает, даже если пуля попала в живот. По крайней мере, так было раньше. В современных фильма для ликвидации злодеев уже нужно больше выстрелов, как и в жизни.

Правда, в большинстве случаев ранения не несут смертельной опасности. В сети достаточно роликов, когда люди получали в себя по пол обоймы от полицейских и либо продолжали шагать, либо падали наземь, но оставались в сознании.

Но выжить поможет только своевременно оказанная медицинская помощь.


И напоследок о массовых перестрелках, когда автоматчики поливают друг друга свинцовым дождем. Выглядит это, конечно, эффектно, вот только в жизни на первое место выходит практичность.

Стрелки обычно ведут огонь одиночными, поскольку магазин на 30 патронов, отстреленный автоматической очередью, заканчивается за максимум 4 секунды. Но это только в том случае, если попадание в цель обеспечено.

Автоматчик может нести с собой до 4 подсумков, куда вмещаются 8 магазинов по 30 патронов. Когда же огонь ведется по противнику очередью, то он больше служит для запугивания противника угрозой поражения, так как минимум выстрелов из-за разброса приходится точно в цель.

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Метки: боевики   гранаты   мифы   огнестрел   оружие   фильмы   штампы в кино   
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2k
sedoisever 2 часа назад
"Но сейчас возведенный курок при заряженном пистолете просто «выплюнет» патрон."
Что, простите? Нет... Не так...
Что, бл@дь?!!!
"Возведённый" в абсолют?
Выплюнет? Автор пистолет видел, хоть на картинке?
И курок очень даже взводят без всякого пафоса.
Кто имел дело с оружием, знают в каких случаях.
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5k
ekarataev 11 минут назад
В кино стоит только поднять или повернуть автомат как он тут же начинает лязгать. Откуда они берут этот звук, кто знает? В кино такие разболтанные автоматы, что в них все шатается?
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8k
Мистер Фикс Полчаса назад
Легко умереть от одного выстрела.
В сердце. Сразу.
Перебить аорту. Смерть в течении 1-2 минут.
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15k
Александр Н. 51 минуту назад
Хуже нет, когда в теме не шаришь, но пытаешься умничать.
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742
Mixan Час назад
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЭТО ВСЕ ПРОВЕРИТЬ в Новогоднюю ночь мужики
!!!
Всех с Наступающим ! И храни Бог Россию ..
Прорвемся и в следующем году и черт нам не брат !
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21k
Андрей Иванов Час назад
1. Нормальные глушители вполне себе работают (в комплекте со спецбоеприпасом)
2. Ёмкости с газом и бензином отлично взрываются от попадания пули. Проверено войнами. Условия простые - либо зажигательный патрон или трассер, либо две пули - одна пробивает ёмкость, другая создаёт искру. При уже пробитом баке достаточно одной.
С4 может сдетонировать от разрывного патрона
3. Гранаты бывают разные. Есть наступательные, есть оборонительные, есть противотанковые и т.д. Мощность разная. Кроме того, от гранаты может сдетонировать ещё что-то, плюс конкретные условия местности. Так что в принципе полёт от ударной волны возможен (но не является обязательным следствием)
4. Насчёт единственного выстрела. Ест критические точки, где попадание всегда смертельно. Также всё сильно зависит от калибра и типа пули. Учитывая, что голливудские любят всякие монструозные стволы, то можно сдохнуть от болевого шока и при единственном попадании. Вопрос с попаданием рассматриваем отдельно.

Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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40
Олень Вапити Egoro 14 минут назад
Тут имеются в виду УСки, а не СПшки
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4k
onebibis 2 часа назад
"Но сейчас возведенный курок при заряженном пистолете просто «выплюнет» патрон." Загадочная фраза, о чём она?
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