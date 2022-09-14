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Как выглядел один из самых популярных советских мотовелосипедов

Как выглядел один из самых популярных советских мотовелосипедов

Автор:
14 сентября 2022 15:57
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   СССР   велосипед   интересное   разработка   технологии   
483
6
Во второй половине 1950-х годов на советских дорогах появился новый класс мототехники.
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Источник:

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Метки: Прошлое   СССР   велосипед   интересное   разработка   технологии   
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2  комментария
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26k
Ваня Час назад
дырчик - наше все!!!
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10k
Ivan 24 минуты назад
Ставил пятый на "Урал".
Как то так:
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