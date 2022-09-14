Как выглядел один из самых популярных советских мотовелосипедов

Модель В-901 обладала рядом врожденных недостатков – недостаточно прочными рамой и передней вилкой, а также слабыми тормозами. При разработке своей модели конструкторы ЦКТБ Вело учли опыт соседей (ХВЗ и ЦКТБ располагались на одной территории, хотя и имели автономное управление). Коллектив под руководством Кирилла Степановича Гладкого создал более прочную полудуплексную раму и разработал пружинную короткорычажную переднюю вилку, обеспечивавшую надежную амортизацию и четкость управления. Мотовелосипед имел тормоза на оба колеса – задний располагался во втулке типа "Торпедо", как и у В-901, а вот передний был барабанным, мотоциклетного типа, отчего эффективность торможения у мотовелосипеда конструкции ЦКТБ оказалась намного выше. Передний грязевой щиток имел глубокий профиль, благодаря чему намного лучше защищал ездока от грязи, летевшей из-под переднего колеса. Полезным элементом конструкции была V-образная центральная подставка, впервые использовавшаяся на отечественном мотовелосипеде – благодаря этому новшеству можно было не только удобно поставить и обслужить технику, но и завести мотор на месте, не утруждаясь разгоном мотовелосипеда на педальном приводе.