Как выглядел один из самых популярных советских мотовелосипедов

483
6
Во второй половине 1950-х годов на советских дорогах появился новый класс мототехники.
Филипп Александрович Прибылой, конструктор-самоучка, в домашних условиях смог построить отличный для своего времени велодвигатель. Он мечтал создать лёгкий двигатель для установки его на обычный велосипед. Прибылой изготавливал для него детали сам, в кустарных условиях, отливая в земляные формы детали картера и цилиндра. На токарном станке он вытачивал остальные его части. В начале 1951 года Прибылой показал свой двигатель руководителям Харьковского Велосипедного Завода и получил конструкторскую должность в Отделе Главного Конструктора ХВЗ и обеспечили всем необходимым для работы. В результате мы получили знаменитый "дырчик" - двигатель "Д-4", который стал новым словом в истории советской мототехники.
Первые дорожные испытания показали, что серийные дорожные велосипеды слабоваты для ношения моторов и при интенсивной эксплуатации происходят поломки разных узлов и частей веломашин. Часто происходили изломы передних вилок, деформации колесных ободов и обрывы спиц. И отсутствие передней подвески делало езду по плохим дорогам просто ужасной. Для надёжной эксплуатации мотовелосипедам явно нужна была усиленная ходовая часть.
×
×
По приказу министра Автомобильной Промышленности разработку мотовелосипедов поручили Харьковскому Велозаводу и Центральному Конструкторско-Технологическому Бюро Велостроения. В результате выполненных работ ХВЗ представил модель В-901, а ЦКТБ модель В-902. Обе модели были утверждены и их постановили срочно начать производство мотовелосипедов. Первые серийные экземпляры обеих моделей появились в 1958 году.
В том же году в Конструкторском Бюро Львовского Велосипедного Завода разработали мотовелосипед МВ-45, который оснастили тем же двигателем Д-4. Львовский был совершеннее ХВЗ В-901. У него была полноценная короткорычажная передняя вилка, а мотор закрыли кожухам. Однако, он сильно проигрывал модели В-902 разработки ЦКТБ, особенно по части жёсткости рамы, технологичности и тормозов.
В том же году в Конструкторском Бюро Львовского Велосипедного Завода разработали мотовелосипед МВ-45, который оснастили тем же двигателем Д-4. Львовский был совершеннее ХВЗ В-901. У него была полноценная короткорычажная передняя вилка, а мотор закрыли кожухам. Однако, он сильно проигрывал модели В-902 разработки ЦКТБ, особенно по части жёсткости рамы, технологичности и тормозов.
Модель В-901 обладала рядом врожденных недостатков – недостаточно прочными рамой и передней вилкой, а также слабыми тормозами. При разработке своей модели конструкторы ЦКТБ Вело учли опыт соседей (ХВЗ и ЦКТБ располагались на одной территории, хотя и имели автономное управление). Коллектив под руководством Кирилла Степановича Гладкого создал более прочную полудуплексную раму и разработал пружинную короткорычажную переднюю вилку, обеспечивавшую надежную амортизацию и четкость управления. Мотовелосипед имел тормоза на оба колеса – задний располагался во втулке типа "Торпедо", как и у В-901, а вот передний был барабанным, мотоциклетного типа, отчего эффективность торможения у мотовелосипеда конструкции ЦКТБ оказалась намного выше. Передний грязевой щиток имел глубокий профиль, благодаря чему намного лучше защищал ездока от грязи, летевшей из-под переднего колеса. Полезным элементом конструкции была V-образная центральная подставка, впервые использовавшаяся на отечественном мотовелосипеде – благодаря этому новшеству можно было не только удобно поставить и обслужить технику, но и завести мотор на месте, не утруждаясь разгоном мотовелосипеда на педальном приводе.
Прототипы успешно прошлись пробеговые испытания и модель В-902 была принята к производству на Львовском Велосипедном Заводе, который тогда выпускал дамские велосипеды модели В-25 и боковые велоприцепы, для перевозки детей, модели В-93.
Разработанная на ЛВЗ собственная модель МВ-45 при сравнительных испытаниях проиграла по многим позициям модели В-902 и от ее внедрения отказались. Специалисты ЦКТБ передали на ЛВЗ техническую документацию и помогли наладить производство мотовелосипедов. Первую опытную партию построили в 1958-м, а серийный выпуск начался в 1959 году. Модель прошла некоторую модернизацию – на первых образцах устанавливались сумки для инструмента из кожзаменителя, расположенные в раме под седлом, а уже в 1959-м был внедрен массивный багажник с выдвигающимся назад металлическим пеналом для инструмента. Также поменяли конструкцию передней вилки и некоторых узлов рамы. Позже конструкторы попытались провести большую модернизацию, но изменения в серию не пошли.
Разработанная на ЛВЗ собственная модель МВ-45 при сравнительных испытаниях проиграла по многим позициям модели В-902 и от ее внедрения отказались. Специалисты ЦКТБ передали на ЛВЗ техническую документацию и помогли наладить производство мотовелосипедов. Первую опытную партию построили в 1958-м, а серийный выпуск начался в 1959 году. Модель прошла некоторую модернизацию – на первых образцах устанавливались сумки для инструмента из кожзаменителя, расположенные в раме под седлом, а уже в 1959-м был внедрен массивный багажник с выдвигающимся назад металлическим пеналом для инструмента. Также поменяли конструкцию передней вилки и некоторых узлов рамы. Позже конструкторы попытались провести большую модернизацию, но изменения в серию не пошли.
В-902 сняли с производства весной 1963 и его заменила модель МВ-0420, которая была более технологична.
За время выпуска модели В-902 завод три раза менял название. Изначально он назывался "Львовский Велосипедный Завод", потом "Львовский завод "Металл" и затем "Львовский Завод Мотовелосипедов".
В-902, при сухой массе 32 кг и грузоподъёмностью в 100 кг, мог разогнаться до 45 км/ч. На баке ёмкостью 2,3 литра можно было проехать чуть больше 150 км.
За время выпуска модели В-902 завод три раза менял название. Изначально он назывался "Львовский Велосипедный Завод", потом "Львовский завод "Металл" и затем "Львовский Завод Мотовелосипедов".
В-902, при сухой массе 32 кг и грузоподъёмностью в 100 кг, мог разогнаться до 45 км/ч. На баке ёмкостью 2,3 литра можно было проехать чуть больше 150 км.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Любви нет: теория стакана воды
- Интересные торговые автоматы из прошлого: чего там только не было
- Три дня в океане вплавь: Станислав Курилов
- Пластиковая хрущёвка: неудачный эксперимент СССР
- Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий"
Новости партнёров