Трое друзей влюбились в одну женщину. Всё закончилось трагедией

Когда команда судебно-медицинских экспертов внимательно изучила обгоревшее удостоверение личности, то им удалось установить, что погибшим был Чжоу Лун, живший в одной из деревень провинции Цзянси.

По следу

Полиция немедленно отправилась в Цзянси, чтобы встретиться с женой Чжоу. Оказалось, что женщина подала заявление о его пропаже ещё 18 октября. Жена погибшего рассказала, что рано утром 15 октября Лун отправился в в другую деревню, сказав ей, что нашёл дополнительный заработок.

Женщина так и не смогла больше связаться с мужем и, на третий день его исчезновения, обратилась с заявлением в полицию. Когда ее спросили, знает ли она к кому или с кем поехал Чжоу, та ответила отрицательно, хотя следователи заметили нервозность в её поведении и заподозрили, что она скрывает правду. После многократных допросов супруга погибшего всё-таки раскрыла тайну.