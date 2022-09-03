Трое друзей влюбились в одну женщину. Всё закончилось трагедией

Эта более чем грустная история произошла в Китае почти 10 лет назад. Трое друзей не сумели поделить женщину и, чтобы заполучить её, пошли на ужасные вещи...
Находка
Утром 23 октября 2013 года в полицию провинции Шаньдун поступило сообщение о том, что в заросшей канаве рядом с деревенской дорогой было найдено тело.
Прибыв на место происшествия, органы правопорядка обнаружили останки мужчины, которые сильно пострадали от огня. По предварительным выводам следователей, преступник сжег тело, чтобы никто не смог опознать личность жертвы.
Учитывая, что место преступления находилось на обочине дороги, было трудно определить, является погибший местным жителем или нет. Теоретически, его могли привезти сюда из любой точки страны.
Улики
Но, к счастью для правосудия, преступник был недостаточно внимателен. Ведь на месте происшествия удалось найти личные вещи жертвы - ключи, часы и часть чудом уцелевших в огне документов.
После тщательного изучения часов убитого полиция выяснила, что они остановились 15 октября в 9:32 утра. Судмедэксперт подтвердил, что мужчина умер около недели назад, поэтому время остановки часов, скорее всего, соответствовало времени поджога.
Когда команда судебно-медицинских экспертов внимательно изучила обгоревшее удостоверение личности, то им удалось установить, что погибшим был Чжоу Лун, живший в одной из деревень провинции Цзянси.
По следу
Полиция немедленно отправилась в Цзянси, чтобы встретиться с женой Чжоу. Оказалось, что женщина подала заявление о его пропаже ещё 18 октября. Жена погибшего рассказала, что рано утром 15 октября Лун отправился в в другую деревню, сказав ей, что нашёл дополнительный заработок.
Женщина так и не смогла больше связаться с мужем и, на третий день его исчезновения, обратилась с заявлением в полицию. Когда ее спросили, знает ли она к кому или с кем поехал Чжоу, та ответила отрицательно, хотя следователи заметили нервозность в её поведении и заподозрили, что она скрывает правду. После многократных допросов супруга погибшего всё-таки раскрыла тайну.
Выяснилось, что Лун, работавший установщиком водонагревателей, около года назад получил заявку на ремонт отопления из деревни Бинап. Там он познакомился с заказчицей по имени Ви Ен, и между ними сразу вспыхнули чувства.
Роман
Примерно через месяц об этих отношениях узнала жена Луна, и у них начались ссоры. Женщина хотела сохранить семью, так как у них были дети, и требовала Чжоу разорвать отношения с Ви Ен. Но мужчина не смог отказаться от искушения и продолжил изменять жене.
Поэтому, когда Лун внезапно получил заявку и не сказал жене куда едет, его супруга сразу заподозрила, что мужчина отправился к любовнице, хотя до последнего отказывалась в это верить.
Получив новую информацию, полиция предположила, что в деле, наверняка, замешана любовница Чжоу - Ви Ен, и его смерть может быть связана с их романом.
Чёрная вдова
Полиция приехала в Бинап и вскоре выяснила, что два месяца назад, в августе 2013 года, муж Ви Ен покончил жизнь самоубийством. При этом он оставил записку, в которой писал, что не винит Ви Ен в своей смерти. При этом в деревне все знали, что он не смог пережить измену жены и поэтому предпочёл распрощаться с жизнью.
Но это было ещё не всё, оказалось, что погибшие были хорошими друзьями. Отсюда получалось, что эти, казалось бы, несвязанные между собой смерти имеют много общего.
Ви Ен, по понятным причинам, отказалась идти на контакт с полицией, и тогда следователи решили опросить родных и знакомых женщины. По их словам, Ви часто изменяла мужу с другими мужчинами даже несмотря на то, что в семье подрастал 3-летний сын.
Любовный четырёхугольник
Помимо этого, свидетели рассказали, что в конце 2011 года муж Ви и его давний друг, Доан Ву, познакомились с Чжоу Луном и вскоре стали хорошими приятелями. Какое-то время семья Ви Ен выглядела счастливой, так как ей долго удавалось скрывать свои измены, но однажды её супругу кто-то отправил фотографии его обнажённой жены.
Так мужчина понял, что Ви ему изменяла. И хотя Ви Ен настаивала на том, что на фотографиях не она, а снимки были подделаны недоброжелателями, которые хотели разрушить их брак, супруг ей не поверил.
В этот момент на сцену выходит Доан Ву (он, кстати, холост) и напрямую заявляет своему другу, что любит его жену, Ви Ен, после чего просит того развестись с ней. Об этом каким-то образом узнаёт Чжоу Лун, он тоже любит Ви Ен и не намерен уступать её "друзьям".
"Всё сложно"
Муж Ви Ен уже был готов согласиться на развод, но Ви сказала ему, что тогда он больше не увидит ребёнка. Эта угроза, вкупе с непристойными шутками от бывших друзей, заставила его покончить жизнь самоубийством.
После этой трагедии Ви Ен впала в депрессию и переехала в дом к матери. Она винила себя в смерти супруга, но это длилось недолго. Всего через пару недель после смерти супруга, Чжоу Лун предложил Ви Ен пожениться.
Одновременно с этим Чжоу признался Ви, что это он отправил её обнажённые снимки мужу, чтобы ускорить их развод и, тем самым, "освободить от нелюбимого мужа". Ви Ен пришла в бешенство от коварства Луна и прогнала его, сказав, чтобы он никогда не возвращался.
Жестокая развязка
В этот момент в жизни Ен вновь появляется Доан Ву, соседи не раз замечали, что он тайком приходил к ней в дом и оставался ночевать. Поэтому полиция решила арестовать обоих и допросить.
26 октября 2013 года Ви Ен и Доана Ву доставили в полицию, где они быстро сознались в убийстве Чжоу Луна. Выяснилось, что Ен рассказала Ву о подлости Луна и попросила "отомстить за смерть мужа". К удивлению вдовы, её новый избранник легко согласился совершить акт возмездия.
15 октября Ви позвонила Чжоу и сделала вид, что согласна встретиться, поэтому Лун немедленно примчался к ней домой, где его поджидал Доан Ву. После убийства Доан вывез тело своего друга в соседний район и попытался избавиться от него.
Судебное разбирательство, как и во всех подобных случаях, было недолгим. За умышленное убийство суд города Линьи приговорил Доана Ву и Ви Ен к смертной казни.
Источник:
АНТИФИШКИ
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