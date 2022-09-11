Зачем фридайверы закрывают друг другу рот рукой

Неглубокое, простите за каламбур, погружение в основные принципы фридайвинга и отдельные его фишки. Фридайвинг — это подводное плавание на задержке дыхания, без акваланга.
Далее со слов автора: Как-то раз я написал в фейсбуке маленький шуточный текст про фридайверов и про ту часть их тренировочного процесса, которая подразумевает вставляние наушников в нос. Если коротко, там надо учиться открывать евстахиевы трубы силой мышц внутри головы, и наушники в носу — это прям лайфхак. Если евстахиевы трубы открыты — вы услышите звук от вставленных в нос наушников.
В комментарии тогда пришли несколько серьёзных фридайверов, встали в позу сахарницы и сказали, что лучше мне не знать, что можно сделать с человеком при помощью обыкновенных ласт и смертельной обиды. Пришлось оправдываться и просить опустить ласты. А фридайверская ласта — это метр резины и карбона, очень страшная штука. Можно одним исполинским шлепком отбить человеку желание шутить навсегда.
Как это часто бывает, если мы на что-то шутя обратили внимание, то это не просто так, поэтому очень скоро я подался во фридайверы. Узнал миллион новых вещей, половину из которых рассказывали в средних классах школы. Но поскольку из средних классов я помню только музыкальные заставки между мультиками на канале СТС, то мне открывался новый мир.
Например, я всегда принимал на веру заявление, что в лёгких кислород всасывается. И никогда не заострял внимание на термине «всасывается». А тут понял, что он просто из-за разницы давлений выдавливается из альвеол в кровь и затем уже, влекомый гемоглобином, уносится вдаль. И там вдали, опять-таки из-за разницы давлений, выдавливается из крови в ткани, стервец.
А потом все наоборот, но с углекислым газом. Из тканей в кровь, из крови в лёгкие и — ххыыы!.. — выдыхаем.
Отсюда становится понятно, почему фридайверы чаще всего теряют сознание перед самым всплытием. Ну, смотрите. Фридайвер набрал воздуха и пошёл на глубину. Давление растёт, а под давлением объем воздуха уменьшается, лёгкие сжимаются.
Получается, что поначалу в маленьких сжатых лёгких довольно много кислорода и он уверенно выдавливается в кровь. А через некоторое время дайвер всплывает. Кислорода в лёгких уже осталось мало, а тут ещё давление падает и лёгкие расширяются обратно. Давления в лёгких не хватает, чтобы выдавить кислород в кровь.
Случается гипоксия — недостаток кислорода. Разные части организма по-разному реагируют на гипоксию. Например, перетянутая жгутом нога вполне проживет часок. А вот мозг у нас — самый капризный в этом отношении орган. Как только мозг чувствует недостаток кислорода, он пытается снизить потребление и отрубает разные ненужные функции. Самая ненужная функция, по его мнению — это сознание.
Фридайвер в этот момент никнет головой, скучивается глазками и безвольно выпускает из себя воздух. Есть даже название — «блэкаут мелкой воды», то есть потеря сознания, когда вы уже почти-почти всплыли.
Но сразу не тонет даже хороший человек. У нас есть полезная на такой случай вещь — ларингоспазм. Дыхательная щель рефлекторно закрывается, временно откладывая утопление. Спазм не вечен, поэтому когда выключившегося фридайвера начинают поднимать из пучины — ему затыкают рот рукой, не давая вдохнуть воду. А нос у него и так закрыт маской.
Главное правило фридайвинга — всегда нырять вместе с тем, кто будет потом затыкать вам рот рукой.
Я упоминал сжатие воздуха под давлением и с этим связана ещё одна важная для фридайвера вещь — выравнивание давления внутри полостей головы или, проще, «продувка».
Кроме лёгких, воздушные полости у нас есть ещё в среднем ухе и носовых пазухах. Острее всего мы чувствуем ухо. При нырянии воздух в среднем ухе сжимается, барабанная перепонка впучивается внутрь и начинает болеть. Если она впучится слишком сильно, то перфорируется или вообще порвётся и ничего приятного в этом нет.
Поэтому нужно периодически, с ростом глубины, компенсировать давление в среднем ухе — зажать себе нос и легонько выдохнуть. Воздуху некуда идти наружу и он по евстахиевым трубам попадёт в среднее ухо. И впученная барабанная перепонка выпучится обратно. Можно погружаться ещё на пару метров и там повторять процедуру.
С пазухами носа все попроще, они в целом продуваются заодно со средним ухом, главное, чтобы не было насморка.
Есть ещё одна воздушная полость — маска. Воздух там тоже сжимается, поэтому чтобы на глубине у вас глаза не всосались в маску и не повисли, как у рака на стебельках, нужно периодически тоже легонько внутрь маски выдыхать.
Ещё оказалось, что если вы задержали дыхание, то желание снова подышать возникает не от недостатка кислорода, а от избытка углекислого газа. Таков механизм: при задержке дыхания кислород начинает понемногу убывать, а уровень углекислого газа — расти. Ну то есть организм реагирует именно на углекислый газ: уровень поднялся до определенного значения — щёлк! — пора делать вдох. Так он заодно оберегает нас от того, что уровень кислорода упадет до точки блэкаута.
При обычном дыхании уровень углекислого газа побуждает нас сделать вдох раньше, чем кислород упадет до критической отметки
Ровно поэтому все фильмы, в которых персонажи активно дышат перед нырком, учат нас плохому. Такое активное дышание называется гипервентиляцией. И от него вы, вопреки ожиданиям, не насытите себя кислородом сверх обычного. У здорового человека насыщение крови кислородом всегда 97-99% — это называется сатурация, за два ковидных года все уже это выучили. Выше никак не будет.
Всё, что может гипервентиляция — снизить уровень углекислого газа. Вы его «выдышиваете». И тут возникает ловушка.
При задержке дыхания кислород начинает падать с того же уровня, что и обычно. А вот содержание углекислого газа растет с более низкого. А дышать мы хотим — помните? — когда нам скажет углекислый газ. Поэтому возникает ситуация, когда дышать ещё не хочется, а кислород-то уже на исходе. Мозг срывает стоп-кран — сознание отключается, наступает блэкаут.
При гипервентиляции мы занижаем себе изначальный уровень углекислого газа, и позыв на вдох еще не возникает, а кислород уже упал до критической отметки
Вообще во фридайвинге есть целый пучок дисциплин. Можно нырять в длину, можно в глубину с грузом, можно без груза, можно своим ходом, а можно на специальном «лифте».
Есть вообще статическая задержка дыхания. Тут нужно расслабиться, вдохнуть, лечь лицом в воду, ещё расслабиться и всё. Задерживать дыхание в воде легче, чем на суше — тут нам помогает эволюция с очередным своим рефлексом. Когда мы погружаем лицо в воду, у нас сразу же замедляется метаболизм и падает частота сердцебиения.
На одной тренировке мы как раз статически задерживали дыхание и когда я наконец поднял лицо над водой, инструктор неожиданно сказала, что время — 5:17. В тот момент я подумал, что вот он, мой спорт! Не нужно делать вообще ничего, просто лежишь, не двигаясь, и ты уже спортсмен. Идеально.
Время нахождения под водой не очень зависит от силы воли или жажды соревновательства, поэтому гордиться или расстраиваться начальному результату не стоит вообще. Организм у всех реагирует по-разному и среди прочего подаёт сигналы на всплытие с помощью контракций — рефлекторных движений диафрагмы. Как будто подсказывает — дыши вот сюда. У кого-то они послабее, а у кого-то диафрагма уже скоро начинает биться изнутри и хлопать, как кумачовый флаг на дымном революционном ветру.
У меня контракции слабые и наступают в целом поздно. Видимо, мой организм в принципе не очень хочет, чтобы я всплывал.
Какой-то вывод из всего вышесказанного сделать сложно. Разве что, возможно, нам стоит следовать в жизни главному правилу фридайвинга: найти и придерживаться человека, который вовремя закроет нам рот рукой.
На этом хоть сколько-нибудь содержательная часть статьи заканчивается, и дальше я поделюсь исключительно персональным впечатлением от фридайверских соревнований.
***
Спустя четыре месяца тренировок поучаствовал в соревнованиях. Сделал неправильно примерно всё. Со стороны было похоже, что я просто пришел в бассейн, но ошибся дорожкой, отвлёкся, споткнулся и случайно куда-то проплыл. А все просто растерялись и засчитали попытку. Но нет, я нарочно.
Во-первых, это мои первые и последние соревнования без гидрокостюма. Клянусь. В первую очередь потому, что можно купить гидрокостюм золотого цвета с капюшоном и выглядеть в нем шикарно, как статуэтка Оскара. И ещё потому что холодно ужасно — в этот день на кране в бассейне явно был какой-то морж. Все остальные были в гидрокостюмах. Как будто знали что-то.
Особенно тяжко на статической задержке дыхания, когда надо просто расслабиться и лежать в воде, не дыша. Весь кислород, припасенный мной для невероятного рекорда, ушёл на тряску и стучание зубами. В моменты, когда нужно погрузиться в медитацию и диссоциироваться с телом, я думал только «санта мария, почему так холодно».
Я потом даже посмотрел трансляцию — ведущие так и говорили, мол, это Глеб и он странный. Вы только посмотрите на его голую кожу! На самом деле, конечно, они так не говорили и наоборот старались сгладить впечатление. Делали вид, что знают людей, которые лежат в статике специально без костюмов, чтобы... ну... впадать в своего рода анабиоз. В общем, вытягивали меня, как могли.
Ещё это значит, что была трансляция. Понимаете? Одни люди снимают на камеру других людей, которые неподвижно и отстраненно лежат в воде, а третьи люди комментируют весь этот экшен. Очень нравится.
Так выглядят соревнования по статической задержке. Не те, на которых я был, а вообще. Одни люди лежат, другие контролируют, чтобы первые не долежали до, кхм, конца
Во-вторых, это самые спокойные соревнования, которые я видел в жизни. Все ходят не спеша, разговаривают тихо, стараются не делать резких движений или даже движений вообще. Смотрят куда-то внутрь себя, медленно всасывают и с шипением выпускают воздух. Немного похоже на соревнование по психологической помощи. Но это очень приятное спокойствие. Никто не суетится, не подбадривает себя рычанием, не кричит тебе перед стартом с соседней дорожки: «Давай, ну! Я сделаю тебя! Сделаю, ты понял?!» и не проводит ладонью по горлу, зверски выпучив глаза.
Ещё соревнования проходят в 50-метровом бассейне. Вообще впервые был в таком бассейне и сразу предложил бы его перемерить — почти уверен, что метры в нем существенно длиннее стандартных.
Но даже с учётом всех перечисленных невзгод я умудрился выполнить заявленные, хоть и скромные, нормативы в 60 метров в длину без ласт. Это вообще удивительно, учитывая, что перед стартом я спрашивал у одного судьи, какие тут правила, а у другого — чем просто ласты отличаются от классических. И если что — у меня классические.
Источник:
АНТИФИШКИ
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1) Присутствие партнёра обязательно.
2) Причём он не "купается", а неотрывно следит за вашим состоянием.
Иначе из воды вытащат ваш труп, когда и если заметят.
3) Лучше начитать в чистой морской воде - последствия "вдохнул водички" намного легче.
4) Диета - жиры и белки. Углеводы дают большую продукцию углекислого газа.
5) Избегайте обезвоживания. Селезёнка должна быть заполена оксигенированной кровью, а не 2пустой". Алкоголь стараемся не употреблять.
6) Нормальный уровень гемоглобина - поможет. Курение свяжет угарным газом 1-5% вашего гемоглобина. Курить вредно.
7) Анаэробные нагрузки перед погружением, дрожь от слишком холодной воды, солнечные ожоги - смещают кислотно-щелочной баланс в кислую сторону. Организм будет компенсировать быстрым и глубоким дыханием. Хороших результатов не будет.
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А где здесь каламбур?...