Зачем фридайверы закрывают друг другу рот рукой

При гипервентиляции мы занижаем себе изначальный уровень углекислого газа, и позыв на вдох еще не возникает, а кислород уже упал до критической отметки

Вообще во фридайвинге есть целый пучок дисциплин. Можно нырять в длину, можно в глубину с грузом, можно без груза, можно своим ходом, а можно на специальном «лифте».

Есть вообще статическая задержка дыхания. Тут нужно расслабиться, вдохнуть, лечь лицом в воду, ещё расслабиться и всё. Задерживать дыхание в воде легче, чем на суше — тут нам помогает эволюция с очередным своим рефлексом. Когда мы погружаем лицо в воду, у нас сразу же замедляется метаболизм и падает частота сердцебиения.

На одной тренировке мы как раз статически задерживали дыхание и когда я наконец поднял лицо над водой, инструктор неожиданно сказала, что время — 5:17. В тот момент я подумал, что вот он, мой спорт! Не нужно делать вообще ничего, просто лежишь, не двигаясь, и ты уже спортсмен. Идеально.

Время нахождения под водой не очень зависит от силы воли или жажды соревновательства, поэтому гордиться или расстраиваться начальному результату не стоит вообще. Организм у всех реагирует по-разному и среди прочего подаёт сигналы на всплытие с помощью контракций — рефлекторных движений диафрагмы. Как будто подсказывает — дыши вот сюда. У кого-то они послабее, а у кого-то диафрагма уже скоро начинает биться изнутри и хлопать, как кумачовый флаг на дымном революционном ветру.

У меня контракции слабые и наступают в целом поздно. Видимо, мой организм в принципе не очень хочет, чтобы я всплывал.

Какой-то вывод из всего вышесказанного сделать сложно. Разве что, возможно, нам стоит следовать в жизни главному правилу фридайвинга: найти и придерживаться человека, который вовремя закроет нам рот рукой.

На этом хоть сколько-нибудь содержательная часть статьи заканчивается, и дальше я поделюсь исключительно персональным впечатлением от фридайверских соревнований.

***

Спустя четыре месяца тренировок поучаствовал в соревнованиях. Сделал неправильно примерно всё. Со стороны было похоже, что я просто пришел в бассейн, но ошибся дорожкой, отвлёкся, споткнулся и случайно куда-то проплыл. А все просто растерялись и засчитали попытку. Но нет, я нарочно.

Во-первых, это мои первые и последние соревнования без гидрокостюма. Клянусь. В первую очередь потому, что можно купить гидрокостюм золотого цвета с капюшоном и выглядеть в нем шикарно, как статуэтка Оскара. И ещё потому что холодно ужасно — в этот день на кране в бассейне явно был какой-то морж. Все остальные были в гидрокостюмах. Как будто знали что-то.

Особенно тяжко на статической задержке дыхания, когда надо просто расслабиться и лежать в воде, не дыша. Весь кислород, припасенный мной для невероятного рекорда, ушёл на тряску и стучание зубами. В моменты, когда нужно погрузиться в медитацию и диссоциироваться с телом, я думал только «санта мария, почему так холодно».

Я потом даже посмотрел трансляцию — ведущие так и говорили, мол, это Глеб и он странный. Вы только посмотрите на его голую кожу! На самом деле, конечно, они так не говорили и наоборот старались сгладить впечатление. Делали вид, что знают людей, которые лежат в статике специально без костюмов, чтобы... ну... впадать в своего рода анабиоз. В общем, вытягивали меня, как могли.

Ещё это значит, что была трансляция. Понимаете? Одни люди снимают на камеру других людей, которые неподвижно и отстраненно лежат в воде, а третьи люди комментируют весь этот экшен. Очень нравится.