14 смешных и бюджетных образов от косплеера, созданных из всего, что плохо лежит

Этот косплеер прославился на весь интернет благодаря своему таланту перевоплощаться при помощи всего, что попадётся под руку. Костюмы и атрибутику к ним Ануча изготавливает самостоятельно. И не смотря на то, что большинство образов парень создаёт при помощи липкой ленты, красок и цветной бумаги, выходит у него очень здорово, а главное, похоже!
Здесь автор косплея решил подшутить над самим собой. В прошлом своём косплее на рекламу напитка он имел больший вес, а на свежем он уже похудевший. Ануча пошутил, что причина сброса лишних килограммов кроется в том, что он перешёл на диетическую Колу.
Ануча всегда следует трём правилам:
- Косплей должен быть бюджетным.
- Образ должен быть актуальным.
- Результат должен быть смешным.
Парень на личном примере показал, что значит фраза «Настолько плохо, что даже хорошо».
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Утверждать, что Ануча использует в своём косплее только подручные материалы — не честно. Стоит отдать должное его верным помощникам — котам. Судя по аккаунтам парня в социальных сетях, у него есть по меньшей мере 3 кота. И отметим, что четвероногие справляются с вверенными им образами не менее талантливо, чем их хозяин.
Зачем тратиться на графику, если можно просто заплатить этому парню и он отыграет 90% персонажей «Планеты обезьян»
Кстати, новый фильм по «Властелину колец» выйдет в 2026 году. Картина получила название «Охота на Голлума». Режиссёр картины Энди Серкис. Его мы знаем по роли Голлума, и он снова сыграет героя в новом фильме.
Источник:
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