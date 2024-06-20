14 смешных и бюджетных образов от косплеера, созданных из всего, что плохо лежит

Этот косплеер прославился на весь интернет благодаря своему таланту перевоплощаться при помощи всего, что попадётся под руку. Костюмы и атрибутику к ним Ануча изготавливает самостоятельно. И не смотря на то, что большинство образов парень создаёт при помощи липкой ленты, красок и цветной бумаги, выходит у него очень здорово, а главное, похоже!