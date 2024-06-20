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14 смешных и бюджетных образов от косплеера, созданных из всего, что плохо лежит

14 смешных и бюджетных образов от косплеера, созданных из всего, что плохо лежит

Автор:
20 июня 2024 08:39
Сообщество : Юмор
Метки: Ануч Саенчарт   Прикол   Юмор   бюджет   косплеер   фантазия   фото   
1843
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Этот косплеер прославился на весь интернет благодаря своему таланту перевоплощаться при помощи всего, что попадётся под руку. Костюмы и атрибутику к ним Ануча изготавливает самостоятельно. И не смотря на то, что большинство образов парень создаёт при помощи липкой ленты, красок и цветной бумаги, выходит у него очень здорово, а главное, похоже!

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Здесь автор косплея решил подшутить над самим собой. В прошлом своём косплее на рекламу напитка он имел больший вес, а на свежем он уже похудевший. Ануча пошутил, что причина сброса лишних килограммов кроется в том, что он перешёл на диетическую Колу.


Ануча всегда следует трём правилам:

  1. Косплей должен быть бюджетным.
  2. Образ должен быть актуальным.
  3. Результат должен быть смешным.

Парень на личном примере показал, что значит фраза «Настолько плохо, что даже хорошо».

Утверждать, что Ануча использует в своём косплее только подручные материалы — не честно. Стоит отдать должное его верным помощникам — котам. Судя по аккаунтам парня в социальных сетях, у него есть по меньшей мере 3 кота. И отметим, что четвероногие справляются с вверенными им образами не менее талантливо, чем их хозяин.

Кстати, новый фильм по «Властелину колец» выйдет в 2026 году. Картина получила название «Охота на Голлума». Режиссёр картины Энди Серкис. Его мы знаем по роли Голлума, и он снова сыграет героя в новом фильме.

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Метки: Ануч Саенчарт   Прикол   Юмор   бюджет   косплеер   фантазия   фото   
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4  комментария
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1k
Serg Час назад
Молодец, нашел свою "нишу"и прикалывается, иногда очень даже неплохо.
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15k
Sapsan Полчаса назад
Ему срочно надо жениться!
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11k
vasilykopkov 39 минут назад
Местами улыбнуло, молодец.
Особенно понравилось креативное использование подручных котиков...
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Андерсен 52 минуты назад
Тот случай, когда можно сказать "Дешево и сердито"
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3507 постов (3206 в горячем)

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