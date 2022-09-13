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Захватывающие дух покатушки на велосипеде

Захватывающие дух покатушки на велосипеде

Автор:
13 сентября 2022 11:56
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   велосипед   видео   дети   лес   прикол   экстремал   экстрим   
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Тот самый момент, когда решил покататься в лесу на своем железном друге, а тебя оставили присматривать за ребёнком.

Источник:

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Метки: Юмор   велосипед   видео   дети   лес   прикол   экстремал   экстрим   
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6  комментариев
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6k
Кружок 2 часа назад
ух ты ... а я до последнего думал, что там взаправду девочка сидит
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1k
SHAGREEN 8 минут назад
Сцуко, а я в опеку успел написать.. Извини, мужик..
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111
Sata33 14 минут назад
большей глупости я не видел ...
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−4
3k
Deniss 37 минут назад
ШНЯГА
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59k
pynh Час назад
бабаян
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Дмитрий

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