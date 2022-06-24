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18 потешных надписей из девчачьих анкет и дневников

18 потешных надписей из девчачьих анкет и дневников

Автор:
24 июня 2022 08:45
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в мире   дети   детство   надпись   прикол   
1006
18

Пользователи сети предались ностальгии по беззаботным временам и поделились забавными записями из своих детских дневничков и анкет для друзей.


А что выберешь ты?

×
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Ох уж эти черты


Забавное совпадение: первый автор считал, что привлекательные черты в людях — это «Даша». Автора этого фото зовут Дарья, и у неё «нет чертов».


Самооценка, к которой стоит стремиться


Жиза в глаз попала


Разбежавшись, прыгну со скалы!


Сильная и независимая


Лучше кошки нет!


Единственный в мире малыш мышемышь



Что вы знаете о скорости перескакивания с темы на тему?


Противоречивые чувства


Уровень конспирации: Кира Жарова


О, вы из Англии


В восемь часов вечера я пью немного кефира.

Бабушка, я краб


Хорошая мечта


Всего три строчки, а сколько смысла


Разумно


Жизнь такова

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   в мире   дети   детство   надпись   прикол   
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1  комментарий
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zlopisec 56 минут назад
Половину сразу усыплять надо....
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Fidel

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