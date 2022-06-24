18 потешных надписей из девчачьих анкет и дневников

Ридер ONYX BOOX Edison – идеальный выбор для комфортного чтения

Пост о родителях и детях, в котором так много смысла и юмора

Суровый и беспощадный отцовский юмор

15 случаев, когда создатели надписей чего-то не учли, и появились новые комичные смыслы

15 фотографий, которые доказывают, что дети живут в своем собственном причудливом мире

18 ситуаций, когда детям их идеи казались гениальными, а родственники считали несколько иначе