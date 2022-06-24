18 потешных надписей из девчачьих анкет и дневников

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Пользователи сети предались ностальгии по беззаботным временам и поделились забавными записями из своих детских дневничков и анкет для друзей.
А что выберешь ты?
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Ох уж эти черты
Забавное совпадение: первый автор считал, что привлекательные черты в людях — это «Даша». Автора этого фото зовут Дарья, и у неё «нет чертов».
Самооценка, к которой стоит стремиться
Жиза в глаз попала
Разбежавшись, прыгну со скалы!
Сильная и независимая
Лучше кошки нет!
Единственный в мире малыш мышемышь
Что вы знаете о скорости перескакивания с темы на тему?
Противоречивые чувства
Уровень конспирации: Кира Жарова
О, вы из Англии
В восемь часов вечера я пью немного кефира.
Бабушка, я краб
Хорошая мечта
Всего три строчки, а сколько смысла
Разумно
Жизнь такова
Источник:
АНТИФИШКИ
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