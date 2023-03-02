Давай, до свиданья: принца Гарри с супругой попросили съехать из королевского коттеджа

Однако после смерти бабы Лизы в королевском семействе случились новые скандалы с участием принца Гарри, и Карл III решил выдворить супружескую пару из жилья. Говорят, что этому весьма поспособствовала автобиографическая книга Spare ("Запасной"), в которой младший сын Карла III изложил ряд пикантных подробностей об отношения в семье монархов.

В частности, Гарри рассказал о разговоре королевы с его отцом. В день его рождения будущий король произнес фразу: «Прекрасно! Теперь у меня есть наследник и запасной (heir and spare) — моя работа выполнена». По словам Гарри, эта характеристика "запасной" определила его дальнейшую жизнь.