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Давай, до свиданья: принца Гарри с супругой попросили съехать из королевского коттеджа

Давай, до свиданья: принца Гарри с супругой попросили съехать из королевского коттеджа

Автор:
02 марта 2023 13:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Spare   Виндзоры   Елизавета II   Меган Маркл   карл III   королевская семья   коттедж   принц гарри   шоу бизнес   
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Королевскому отпрыску не простили обнародования тайн дворца в выпущенной им книге мемуаров.

Принца Гарри и Меган Маркл попросили покинуть Фрогмор-коттедж в Виндзоре. Супружеской чете больше не рады в королевских покоях.


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Фрогмор-коттедж пара занимала благодаря распоряжению королевы Елизаветы II, умершей в 2022 году.


Однако после смерти бабы Лизы в королевском семействе случились новые скандалы с участием принца Гарри, и Карл III решил выдворить супружескую пару из жилья. Говорят, что этому весьма поспособствовала автобиографическая книга Spare ("Запасной"), в которой младший сын Карла III изложил ряд пикантных подробностей об отношения в семье монархов.


В частности, Гарри рассказал о разговоре королевы с его отцом. В день его рождения будущий король произнес фразу: «Прекрасно! Теперь у меня есть наследник и запасной (heir and spare) — моя работа выполнена». По словам Гарри, эта характеристика "запасной" определила его дальнейшую жизнь.


Впрочем, мемуары - не единственный повод для скандалов в королевской семье. Если старший сын короля Карла III живёт, как того требуют правила короны, принц Гарри то и дело "выкидывает коленца". В жёны он выбрал цветную женщину, ранее уже состоявшую в браке, и чопорной британской знати пришлось смириться и принять её в семью.


Правда, после Меган Маркл отплатила новым родственникам по-полной программе, заявив о том, что сталкивалась с давлением со стороны королевы и её близких. Дескать, ей порой было так невыносимо, что Маркл преследовали мысли о самоубийстве. После этих откровений супружеская пара Гарри и Меган заявили о том, что отказываются от королевских полномочий и перехали сначала в Канаду, а потом в США. Но и став свободными, они продолжили поливать грязью королевскую семью, раздавая интервью со скандальными подробностями жизни Елизаветы II и её близких. Суммируя поступки Гарри и его супруги, решение Карла III не выглядит таким уж странным.


Как сообщают СМИ, коттедж пустовать не будет - его может занять брат монарха, герцог Йоркский Эндрю.


Известно, что Фрогмор-коттедж построили в 1801 году по указанию королевы Шарлотты - супруги короля Георга III. Эту резиденцию в разные годы занимали весьма именитые особы: в частности, богослов Генри Джеймс, сестра российского императора Николая II великая княгиня Ксения Александровна и т.д.


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Метки: Spare   Виндзоры   Елизавета II   Меган Маркл   карл III   королевская семья   коттедж   принц гарри   шоу бизнес   
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4  комментария
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17k
Александр 40 минут назад
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10k
MUZSER 23 секунды назад
Они теперь в Южном парке живут

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5k
alex 15 минут назад
доигрался, каблук и пп анный
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2k
Enotko Ytko 17 минут назад
правильно! не место детям конюхов в королевских дворцах! пистуй на конюшню смерд!
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