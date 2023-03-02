Давай, до свиданья: принца Гарри с супругой попросили съехать из королевского коттеджа

Королевскому отпрыску не простили обнародования тайн дворца в выпущенной им книге мемуаров.
Принца Гарри и Меган Маркл попросили покинуть Фрогмор-коттедж в Виндзоре. Супружеской чете больше не рады в королевских покоях.
Фрогмор-коттедж пара занимала благодаря распоряжению королевы Елизаветы II, умершей в 2022 году.
Однако после смерти бабы Лизы в королевском семействе случились новые скандалы с участием принца Гарри, и Карл III решил выдворить супружескую пару из жилья. Говорят, что этому весьма поспособствовала автобиографическая книга Spare ("Запасной"), в которой младший сын Карла III изложил ряд пикантных подробностей об отношения в семье монархов.
В частности, Гарри рассказал о разговоре королевы с его отцом. В день его рождения будущий король произнес фразу: «Прекрасно! Теперь у меня есть наследник и запасной (heir and spare) — моя работа выполнена». По словам Гарри, эта характеристика "запасной" определила его дальнейшую жизнь.
Впрочем, мемуары - не единственный повод для скандалов в королевской семье. Если старший сын короля Карла III живёт, как того требуют правила короны, принц Гарри то и дело "выкидывает коленца". В жёны он выбрал цветную женщину, ранее уже состоявшую в браке, и чопорной британской знати пришлось смириться и принять её в семью.
Правда, после Меган Маркл отплатила новым родственникам по-полной программе, заявив о том, что сталкивалась с давлением со стороны королевы и её близких. Дескать, ей порой было так невыносимо, что Маркл преследовали мысли о самоубийстве. После этих откровений супружеская пара Гарри и Меган заявили о том, что отказываются от королевских полномочий и перехали сначала в Канаду, а потом в США. Но и став свободными, они продолжили поливать грязью королевскую семью, раздавая интервью со скандальными подробностями жизни Елизаветы II и её близких. Суммируя поступки Гарри и его супруги, решение Карла III не выглядит таким уж странным.
Как сообщают СМИ, коттедж пустовать не будет - его может занять брат монарха, герцог Йоркский Эндрю.
Известно, что Фрогмор-коттедж построили в 1801 году по указанию королевы Шарлотты - супруги короля Георга III. Эту резиденцию в разные годы занимали весьма именитые особы: в частности, богослов Генри Джеймс, сестра российского императора Николая II великая княгиня Ксения Александровна и т.д.
Источник:
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