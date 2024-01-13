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Россия вошла в тройку мировых лидеров — потребителей пиратского трафика

Россия вошла в тройку мировых лидеров — потребителей пиратского трафика

Автор:
13 января 2024 14:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Россия   пиратский трафик   статистика   
199
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Россия стала одним из лидеров по потреблению пиратского контента в мире, заняв с долей 6% третье место по трафику на сайты с нелегальным видео после США и Индии, говорится в совместном исследовании MUSO и Kearney.

Спрос на нелегальный контент в стране начал активно расти с 2022 года, когда крупные зарубежные киностудии ушли с российского рынка, а отечественные киносети перестали платить голливудским мейджорам.


За 2023 год было совершено 141 млрд посещений сайтов с пиратским видеоконтентом по всему миру, сообщило нидерландское издание TorrentFreak со ссылкой на исследование MUSO (занимается мониторингом пиратства) и консалтинговой компании Kearney. Лидером по потреблению нелицензированного видео стали США и Индия, на которые пришлось по 11% всех посещений, Россия замкнула топ-3 стран с долей в 6%, приводит данные исследования TorrentFreak.


Число зарегистрированных посещений пиратских ресурсов по всему миру в 2023 году выросло примерно на 10%, если сравнивать с 2022 годом. Однако в TorrentFreak указывают, что речь идет только про видеоконтент, исследование не учитывает пиратские приложения и другие виды доставки нелегального контента до пользователя.

 

Доходы пиратских сервисов в России за последние два года выросли на 71,4% и по итогам 2023 года составили 12 млрд рублей, подсчитало агентство InterMedia в отчете «Экономика культуры России». При этом оборот легальных онлайн-кинотеатров в 2022 году упал на 13%, с 99,6 млрд рублей в 2021-м до 86,6 млрд рублей в 2022-м, а в 2023 году прирос только на 3%, до 89,7 млрд рублей, говорится в отчете.


Растет и количество пиратских ресурсов: по данным агентства TelecomDaily, опросившего более 10 000 пользователей видеосервисов, количество пиратских ресурсов за первое полугодие 2023 года выросло на 20%, если сравнивать с первой половиной 2022 года.


Напомним, весной 2022 года ряд западных кинокомпаний (Universal Pictures, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount) и платформ заявили о временной приостановке проката своих фильмов в России и ушли с российского рынка, а отечественные киносети в 2022 году перестали платить голливудским мейджорам за фильмы.

Источник:

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Метки: Россия   пиратский трафик   статистика   
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11  комментариев
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14k
ron 2 часа назад
Что за пиратский трафик?
Параллельный импорт интеллектуальной собственности, это да!
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1k
Сергей 20 минут назад
В тройку?!!! Это оскорбление!!! Мы первые, мы не можем быть не первые!!! И здесь нас хотят оттереть от первого места! Что за грязные инсинуации!!!
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37k
Андрей Иванов 40 минут назад
Не пиратского, а трофейного
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28k
Matrosskin Час назад
Да, это прикольно у иностранных компаний получилось. С начала 2000 рассказывали что пиратство плохо, что нужно покупать, и тогда будет счастья - поддержка, обновления и вообще цивилизованные же люди. И как только это хоть как-то наладилось - в одночасье сказали: " а, ну молодцы что купили, куй вам а не поддержка и вообще мы ушли. И деньги никуя не вернём". И с чего бы теперь пиратский трафик вырос так, загадка...
ПС, И вообще - не пиратский а трофейный !
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383
ДедМаздай Час назад
Йо-хо-хо и белорусский хамон!)
Йо-хо-хо и белорусский хамон!)Посмотреть
Йо-хо-хо и белорусский хамон!)
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4k
poбт 2 часа назад
т.е. то что сша возглавляет список по*х*уй, главное что Россия вошла?
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21k
uutb 2 часа назад
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57k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
какое пэратсво ? нипанимать!? всё ПО это трофеи !!!
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13k
Copycat 2 часа назад
Но но но! Я попрошу!
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SandMANn
...а смысл?
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