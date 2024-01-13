Россия вошла в тройку мировых лидеров — потребителей пиратского трафика

Спрос на нелегальный контент в стране начал активно расти с 2022 года, когда крупные зарубежные киностудии ушли с российского рынка, а отечественные киносети перестали платить голливудским мейджорам.

За 2023 год было совершено 141 млрд посещений сайтов с пиратским видеоконтентом по всему миру, сообщило нидерландское издание TorrentFreak со ссылкой на исследование MUSO (занимается мониторингом пиратства) и консалтинговой компании Kearney. Лидером по потреблению нелицензированного видео стали США и Индия, на которые пришлось по 11% всех посещений, Россия замкнула топ-3 стран с долей в 6%, приводит данные исследования TorrentFreak.

Число зарегистрированных посещений пиратских ресурсов по всему миру в 2023 году выросло примерно на 10%, если сравнивать с 2022 годом. Однако в TorrentFreak указывают, что речь идет только про видеоконтент, исследование не учитывает пиратские приложения и другие виды доставки нелегального контента до пользователя.

Доходы пиратских сервисов в России за последние два года выросли на 71,4% и по итогам 2023 года составили 12 млрд рублей, подсчитало агентство InterMedia в отчете «Экономика культуры России». При этом оборот легальных онлайн-кинотеатров в 2022 году упал на 13%, с 99,6 млрд рублей в 2021-м до 86,6 млрд рублей в 2022-м, а в 2023 году прирос только на 3%, до 89,7 млрд рублей, говорится в отчете.

Растет и количество пиратских ресурсов: по данным агентства TelecomDaily, опросившего более 10 000 пользователей видеосервисов, количество пиратских ресурсов за первое полугодие 2023 года выросло на 20%, если сравнивать с первой половиной 2022 года.

Напомним, весной 2022 года ряд западных кинокомпаний (Universal Pictures, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount) и платформ заявили о временной приостановке проката своих фильмов в России и ушли с российского рынка, а отечественные киносети в 2022 году перестали платить голливудским мейджорам за фильмы.