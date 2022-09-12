Саргассово море: куча обломков и страх моряков

В результате внутри зоны вода и воздух спокойны, а по краям — закручиваются.

Все, что попадает в зону круговорота — неизбежно сбивается в кучи.

Особый вид морю придают водоросли.

Они встречаются во всех теплых участках океанов. Но в Саргассовом море из-за затягивающих потоков воды образуются огромные зоны, покрытые бурыми водорослями — саргассумом. Они создают слоевища — плотный участок водорослей на поверхности, поддерживаемых газовыми пузырьками.

Внешне они выглядят как острова, заросшие пожухшей травой.

Первыми их увидели моряки Колумба. Пузырьки воздуха показались им похожими на виноградины, которые на их родине называли саргазо.

Но это неточно!

Так как у этого моря нет берегов, то с ним все неточно.

Размеры участка между четырьмя течениями — 3 тысячи километров на тысячу. Форма — овальная. Но и размеры, и форма, и расположение постоянно меняются. Площадь варьируется под вилянием течений на одну-две тысячи квадратных километров.

В этой зоне — океанская впадина. Глубины могут достигать более 6000 м.

Вода теплая — не ниже 18 градусов, но и не перегревается в жаркие месяцы из-за водорослей на поверхности.