Саргассово море: куча обломков и страх моряков

Саргассово море — одно из самых удивительных явлений природы на Земле. Вокруг него сложилось множество легенд.
Море без берегов, Море обломков, Море призраков, Пустыня в океане — какие только прозвища не давали этому участку Атлантического океана.
Что из себя сегодня представляет собой Саргассово море?
Чем оно способно удивить?
Почему моряки так боялись его в прошлом?
Без берегов
Саргасово море — единственное в мире, у которого нет берегов.
Оно образовано не сушей, а четырьмя огромными течениями в Атлантическом океане.
Они из-за разной направленности потоков в этой части образуют гигантский круговорот по часовой стрелке.
В результате внутри зоны вода и воздух спокойны, а по краям — закручиваются.
Все, что попадает в зону круговорота — неизбежно сбивается в кучи.
Особый вид морю придают водоросли.
Они встречаются во всех теплых участках океанов. Но в Саргассовом море из-за затягивающих потоков воды образуются огромные зоны, покрытые бурыми водорослями — саргассумом. Они создают слоевища — плотный участок водорослей на поверхности, поддерживаемых газовыми пузырьками.
Внешне они выглядят как острова, заросшие пожухшей травой.
Первыми их увидели моряки Колумба. Пузырьки воздуха показались им похожими на виноградины, которые на их родине называли саргазо.
Но это неточно!
Так как у этого моря нет берегов, то с ним все неточно.
Размеры участка между четырьмя течениями — 3 тысячи километров на тысячу. Форма — овальная. Но и размеры, и форма, и расположение постоянно меняются. Площадь варьируется под вилянием течений на одну-две тысячи квадратных километров.
В этой зоне — океанская впадина. Глубины могут достигать более 6000 м.
Вода теплая — не ниже 18 градусов, но и не перегревается в жаркие месяцы из-за водорослей на поверхности.
Большинство морских видов обитать здесь не хочет. Но есть живые существа, которые, напротив, с удовольствием здесь находятся. В спутанных слоях саргассума кипит самобытная жизнь. Здесь есть и эндемические виды.
Но одно из самых удивительных свойств Саргассова моря — оно выше уровня мирового океана. Обычно на метр, но бывает что и на два.
Это вызвано тем, что четыре течения создают круговорот, который поддерживает воды Саргассова моря как в чаше. Течения холодные, а море — теплое. Поэтому потоки не смешиваются, а уровень воды стоит выше среднего по океану.
А вы уверены, что вам сюда?
В прошлом море вызывало страх у моряков.
Видя псевдоострова из водорослей, они боялись, что это суша, на которую они налетят.
Даже зная, что впереди всего лишь растения, моряки были уверены, что они застрянут в слоевищах саргассума.
Корабли в прошлом здесь действительно надолго задерживались — до 19 суток. Но причина была не в водорослях.
Внутри участка малоподвижны и воздух, и вода.
Парусники впадали в слепую зону – их не несло ни течением, ни ветром.
Часто здесь приходилось сбрасывать живность, чтобы сохранить питьевую воду. Поэтому зону называли еще и «конскими широтами» из-за погибших лошадей.
В Саргассово море сбиваются обломки со всего океана. Морякам казалось, что здесь разбилось множество кораблей.
Плохая репутация моря также подпитывалась близостью Бермудского треугольника.
Из-за непостоянства границ моря путешественники не могли угадать, когда они из него выплывут.
Водоросли и мусор
Сегодня море уже не пугает, но выглядит гнетуще. Кроме водорослей, течения приносят все больше мусора, делая отдельные участки мировой свалкой.
За последние 10 лет саргассумы очень разрослись. Периодически течения отрывают слоевища и выбрасывают массу с неприятным запахом на разные берега Атлантического океана.
Источник:
АНТИФИШКИ
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