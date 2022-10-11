16 забавных объявлений, которые смело можно признать шедеврами народного творчества

Всё в них прекрасно: и креатив, и юмор создателей, а иногда и ошибки добавляют изюминку. Смотрите сами:
Любите ли вы объявления так, как любим их мы? Конечно, любите, если речь заходит не о рядовых скучных информационных записках об отключении света или горячей воды, а о настоящих шедеврах этого жанра.
Будут тут ещё указывать
Глубокая философия
Уличные художники
Есть около станции Курская (Москва) забор, который постоянно перекрашивают из-за граффити.
Происходит что-то странное
Философ на час
Кажется, услуга пользуется спросом: ни одного номера не осталось.
Широкий ассортимент
Будущее слишком близко
Или это новая серия «Чёрного зеркала»?
Месть — блюдо, которое подают холодным
Для храбрости
Внезапные осадки
Упражнение для редактора
Серьёзно, это просто пособие по тавтологии!
Допустим
Куда уходит детство
Мотивация!
У кого-то наболело
Самый волнующий вопрос
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АНТИФИШКИ
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Заходит мужик в аптеку. У вас бананы есть? Нет. Здесь дорогой аптека и бананов не бывает. На следующий день снова он же заходит в аптеку. У вас бананы есть? Да нет же здесь аптека. Здесь лекарства, разные банки и т. д. Так повторяется в течении пяти дней, замученный аптекарь на большом ватмане крупными буквами пишет объявление: "БАНАНОВ НЕТ". Заходит тот же мужчина, внимательно читает объявление. Подходит к аптекарю и с обидой говорит: А значит все таки были!!