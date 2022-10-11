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16 забавных объявлений, которые смело можно признать шедеврами народного творчества

16 забавных объявлений, которые смело можно признать шедеврами народного творчества

Автор:
11 октября 2022 09:28
Сообщество : Юмор
Метки: Шедевр   Юмор   забавно   надписи   объявления   умора   фото   
1660
17

Всё в них прекрасно: и креатив, и юмор создателей, а иногда и ошибки добавляют изюминку. Смотрите сами:

Любите ли вы объявления так, как любим их мы? Конечно, любите, если речь заходит не о рядовых скучных информационных записках об отключении света или горячей воды, а о настоящих шедеврах этого жанра.


Будут тут ещё указывать

×
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Глубокая философия

Уличные художники

Есть около станции Курская (Москва) забор, который постоянно перекрашивают из-за граффити.


Происходит что-то странное

Философ на час

Кажется, услуга пользуется спросом: ни одного номера не осталось.


Широкий ассортимент

Будущее слишком близко

Или это новая серия «Чёрного зеркала»?


Месть — блюдо, которое подают холодным

Для храбрости

Внезапные осадки

Упражнение для редактора

Серьёзно, это просто пособие по тавтологии!


Допустим

Куда уходит детство

Мотивация!

У кого-то наболело

Самый волнующий вопрос

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Шедевр   Юмор   забавно   надписи   объявления   умора   фото   
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3  комментария
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Игорь Михайлов 59 минут назад
Вспомнил анекдот
Заходит мужик в аптеку. У вас бананы есть? Нет. Здесь дорогой аптека и бананов не бывает. На следующий день снова он же заходит в аптеку. У вас бананы есть? Да нет же здесь аптека. Здесь лекарства, разные банки и т. д. Так повторяется в течении пяти дней, замученный аптекарь на большом ватмане крупными буквами пишет объявление: "БАНАНОВ НЕТ". Заходит тот же мужчина, внимательно читает объявление. Подходит к аптекарю и с обидой говорит: А значит все таки были!!
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♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Последнее повеселило.
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