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Пользователи сети поделились самыми крутыми ретро-снимками своих родителей

Пользователи сети поделились самыми крутыми ретро-снимками своих родителей

Автор:
09 сентября 2022 20:31
Сообщество : Жизнь
Метки: ретро   родители   родители и дети   семейные альбомы   старые фото   фотографии из соцсетей   
788
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Времена года приходят и уходят, модные тренды исчезают и возвращаются много лет спустя. Но родители, по своей сути, остаются теми же — будь то 2022 год или 1972. Тем не менее, всегда интересно заглянуть в семейный альбом и посмотреть на молодость людей, которые нас вырастили, как они жили, веселились и дурачились. А еще интереснее — заглянуть в семейные альбомы людей со всего мира!

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17. "Пап, я тот, кто я есть сегодня, благодаря тебе. Ты всегда был рядом, чтобы показать мне, как поступать правильно. Я надеюсь, что однажды смогу стать хотя бы наполовину таким человеком, как ты. Ты настоящий герой. Люблю тебя, старик"

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ретро   родители   родители и дети   семейные альбомы   старые фото   фотографии из соцсетей   
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2  комментария
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−100
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Комментарий к фото
Вот это хорошо. Остальное мусор.
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2k
Трям 3 часа назад
Боярский? )))
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