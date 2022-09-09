Пользователи сети поделились самыми крутыми ретро-снимками своих родителей

Времена года приходят и уходят, модные тренды исчезают и возвращаются много лет спустя. Но родители, по своей сути, остаются теми же — будь то 2022 год или 1972. Тем не менее, всегда интересно заглянуть в семейный альбом и посмотреть на молодость людей, которые нас вырастили, как они жили, веселились и дурачились. А еще интереснее — заглянуть в семейные альбомы людей со всего мира!