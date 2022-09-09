Пользователи сети поделились самыми крутыми ретро-снимками своих родителей

Времена года приходят и уходят, модные тренды исчезают и возвращаются много лет спустя. Но родители, по своей сути, остаются теми же — будь то 2022 год или 1972. Тем не менее, всегда интересно заглянуть в семейный альбом и посмотреть на молодость людей, которые нас вырастили, как они жили, веселились и дурачились. А еще интереснее — заглянуть в семейные альбомы людей со всего мира!
2. "Моя мама кормит моего 2-месячного брата, пока готовит мне зеленые яйца и ветчину, потому что я в тот момент был одержим доктором Сьюзом"
3. "Яс мамой за кулисами в «Тропикане» на Лас-Вегас-Стрип [примерно 1989 год]. Вот это жизнь!"
6. "В этой семье мы поддерживаем друг друга, а не осуждаем. Мы поддерживаем, не осуждаем. Поддерживаем, не осуждаем"
10. "Когда ты породил столько жизни во Вселенной, что идентифицируешь себя как Большой Взрыв"
17. "Пап, я тот, кто я есть сегодня, благодаря тебе. Ты всегда был рядом, чтобы показать мне, как поступать правильно. Я надеюсь, что однажды смогу стать хотя бы наполовину таким человеком, как ты. Ты настоящий герой. Люблю тебя, старик"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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