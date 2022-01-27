30 трогательных фото о простом отцовском счастье

1. "Это сердечко на моей руке называется "Кнопка для объятий". С тех пор, как в прошлом году умерла моя жена, моя 4-летняя дочь ненавидит со мной разлучаться. Когда я привожу ее в школу, ее учитель рисует эту "кнопку" у нас на руках, и когда один из нас нажимает ее, она посылает второму объятья. Это помогает дочери чувствовать связь со мной".