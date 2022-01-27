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30 трогательных фото о простом отцовском счастье

30 трогательных фото о простом отцовском счастье (31 фото)

Автор:
27 января 2022 08:01
Сообщество : Жизнь
Метки: дети   отцы   родители   родители и дети   трогательно   
679
31

Говорят, что быть родителем — самая тяжелая работа на свете. Но фотографии в этой подборке показывают, сколько счастья приносит отцовство и насколько приятным может быть этот труд.

1. "Это сердечко на моей руке называется "Кнопка для объятий". С тех пор, как в прошлом году умерла моя жена, моя 4-летняя дочь ненавидит со мной разлучаться. Когда я привожу ее в школу, ее учитель рисует эту "кнопку" у нас на руках, и когда один из нас нажимает ее, она посылает второму объятья. Это помогает дочери чувствовать связь со мной".

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Метки: дети   отцы   родители   родители и дети   трогательно   
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32k
Рекламщик 2 часа назад
А с просторов СНГ ничего нет?
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5k
VL 2 часа назад
Да какое мне дело до буржуйских фото???
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27k
Е-Лена 2 часа назад
Если бы не эти самые маникюры и женские вещи на мужиках...
Но - то ж Светлые Эльфы, разве придёт им в голову научить своих дочерей понимать, что значит слово "отец"?!
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