30 трогательных фото о простом отцовском счастье

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Говорят, что быть родителем — самая тяжелая работа на свете. Но фотографии в этой подборке показывают, сколько счастья приносит отцовство и насколько приятным может быть этот труд.
1. "Это сердечко на моей руке называется "Кнопка для объятий". С тех пор, как в прошлом году умерла моя жена, моя 4-летняя дочь ненавидит со мной разлучаться. Когда я привожу ее в школу, ее учитель рисует эту "кнопку" у нас на руках, и когда один из нас нажимает ее, она посылает второму объятья. Это помогает дочери чувствовать связь со мной".
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3. "Только что выиграл битву за опеку, которая продолжалась год. Дочь возвращается сегодня. Надеюсь, ей понравится".
5. "В августе моя жена скончалась от рака. Взял себя в руки и сделал костюмы для наших малышей. Было здорово"
6. "Мой 11-месячный сын сегодня сделал первые шаги, и, само собой, я отреагировал очень мужественно"
7. "Я предупредил дочку, что если она будет разбрасывать свои вещи в гостиной, я буду их примерять"
9. "Первое фото — я с папой в 1990 году. На втором с нами мой сын. Тот же дом, то же место, те же глупые улыбки".
12. "Пацаны, не хочу, чтобы вы завидовали, но мой трехлетний ребенок сегодня приготовил мне суп из машинок. 10 из 10, заказал бы снова"
13. "Полгода назад я переехал из одной части света в другую. Когда я сделал это, я оставил позади свою жену и детей. Я каждый день общался с ними по Facetime и работал изо всех сил, чтобы подготовить для них новую жизнь. Наконец-то они приехали!
14. "Все еще не уверен на 100% в том, что делаю, но последние 4 месяца были лучшими в моей жизни"
15. "У нашего сына сенсорная чувствительность, и ему не всегда нравится физический контакт (это из-за аутизма). Он удивил меня вчера, пока мы ждали автобус".
17."Нашел, пока чистил старые фото. Они все требовали поесть одновременно, и я придумал способ держать три бутылочки одновременно"
18. "Папы, покупайте своим детям игрушечные кухни независимо от их пола. Я делаю больше, когда прошу сына "приготовить мне обед", чем с любой другой игрушкой".
19. "В ноябре я стал отцом-одиночкой, и сегодня я отвел своих девочек на маникюр. Это был мой первый раз, и мне понравилось!"
20. "В будущем, когда кто-то спросит, каково было работать из дома в 2020 году, я просто покажу им эту картинку".
22. "Дочь положила свои сандалии в мою рабочую обувь, чтобы она могла носить их и «быть как папа»"
24. "До того, как он родился, я боялся, что не почувствую себя отцом сразу же. Но все чувства нахлынули сразу же, как только я его увидел"
27. "Сегодня я впервые остался один дома с ребенком. Я сделал это в фоторедакторе и отправил жене"
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