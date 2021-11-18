Королева сердец и стиля: самые яркие образы принцессы Дианы

Этот свитер с чёрной "паршивой" овцой от Warm and Wonderful, который Диана надела на один из матчей поло, посчитали ее "криком души". Ранее в интервью она не раз намекала на то, что чувствует себя чужой в королевской семье. Возможно, с помощью свитера она хотела шутливо донести эту мысль публике.