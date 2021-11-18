Королева сердец и стиля: самые яркие образы принцессы Дианы

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В 1980-х и 1990-х годах принцессу Диану называли не только "королевой сердец", но и иконой стиля. Многие вспоминают ее стиль и сегодня. Посмотрим на самые запоминающиеся наряды леди Дианы, за которыми стоят истории.
Принцесса Диана в свадебном платье, 29 июля 1981 года
Свадебное платье Дианы стало самым знаменитым в мире. Его создали дизайнеры Дэвид и Элизабет Эмануэль. Платье из шелковой тафты имело 7-метровый шлейф с блестками.
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Принцесса Диана и принц Чарльз на Каннском кинофестивале 1987 года
Бледно-голубое шелковое шифоновое платье Дианы было разработано Кэтрин Уокер в сотрудничестве с самой принцессой. Этот образ был вдохновлен платьем Грейс Келли из фильма Альфреда Хичкока "Поймать вора" (1955).
Принцесса Диана и принц Уильям в поло-клубе Guards, 1988 год
Здесь Диана была одета небрежно, но стильно: джинсы, сапоги, бейсболка и свитер с логотипом Британского фонда. Но этот образ быстро стал популярным и задал тренды.
Принцесса Диана и принц Чарльз в Шамборе, Франция, ноябрь 1988 года
Во время официального визита во Францию в 1988 году принцесса Диана выбрала клетчатый пиджак.
Принц Уильям, принцесса Диана и принц Гарри катаются на лыжах в Лехе, Австрия
Даже в лыжном костюме Диана выглядела по-прежнему стильно.
Принц Чарльз и принцесса Диана в Бангкоке, февраль 1988 года
Это фото сделано во время официального визита в Бангкок, Таиланд, в 1988 году.
Принцесса Диана в "платье Элвиса" во время посещения Культурного центра в Гонконге
Первоначально Диана надевала “Платье Элвиса” во время поездки в Гонконг. В знак уважения к китайской культуре платье было покрыто жемчужным бисером. Позже она снова надела жемчужное платье на Британскую модную премию 1989 года. Его назвали "платьем Элвиса" за сходство с костюмами Элвиса Пресли.
Диана в ноябре 1995 года
Спортивный стиль принцессы Дианы по-прежнему остается трендом. На этом фото Диана смело сочетает оранжевые велосипедные шорты с темно–синей толстовкой Virgin Atlantic и кроссовками.
Принцесса на отдыхе на острове Неккер в Карибском море
Здесь Диана надела леопардовую юбку на купальник того же цвета. Образ также стал популярным.
Принцесса Диана во время посещения казарм Хоу, Кентербери, в мае 1995 года
Во время визита казармы Хоу в Кентербери в 1995 году принцесса Диана была одета в розовый костюм с юбкой от Версаче.
Принцесса Диана с майором Рональдом Фергюсоном на матче по поло в июне 1983 года
Этот свитер с чёрной "паршивой" овцой от Warm and Wonderful, который Диана надела на один из матчей поло, посчитали ее "криком души". Ранее в интервью она не раз намекала на то, что чувствует себя чужой в королевской семье. Возможно, с помощью свитера она хотела шутливо донести эту мысль публике.
Принцесса Диана привезла Гарри и Уильяма в школу Уэзерби, апрель 1989 года
Еще один запоминающийся образ Дианы со спортивным костюмом и пиджаком.
Принцесса Диана танцует с Джоном Траволтой в Белом доме, 9 ноября 1985 года
На ужине в Белом доме, устроенном президентом и первой леди Рейган в 1985 году, Диана танцевала с актером Джоном Траволтой. Тогда она надела темно-синее бархатное платье с открытыми плечами, которое позже продали на аукционе примерно за 347 000 долларов.
Принцесса Диана на "Лебедином озере" в лондонском театре Колизеум в июле 1989 года
Принцесса Диана была любительницей искусства и часто посещала балет и оперу. На этом снимке - ее розовое платье, созданное Кэтрин Уокер, которое принцесса надела на "Лебединое озеро" в лондонском театре Колизеум.
Принцесса Диана на фоне Тадж-Махала, 11 февраля 1992 года
Этот яркий образ Диана выбрала во время своей поездки в Тадж-Махал в 1992 году.
Принцесса Диана навещает новорожденного брата Чарльза Олтропа, в больнице Святой Марии, 15 марта 1994 года
Хотя Диану помнят за ее потрясающие платья, она частенько осмеливалась надевать строгие костюмы, и выглядела в них потрясающе, также задавая стиль.
Принцесса Диана посещает парк Элтон-Тауэрс с Уильямом и Гарри, апрель 1994 года
Диана несколько раз надевала спортивные куртки "леттерман" в качестве верхней одежды, чем задала глобальный тренд. Чаще всего ее замечали в куртке футбольной команды Philadelphia Eagles.
Диана в "платье мести", июнь 1994 года
"Платье мести" принцессы Дианы - пожалуй, самое знаменитое "маленькое черное платье". Диана надела это платье Кристины Стамболиан с открытыми плечами на летнюю вечеринку в галерее Серпантин в 1994 году. Она сделала это в тот же вечер, когда ее муж, принц Чарльз, публично признался в романе с Камиллой Паркер-Боулз.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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любовники у нее были (не один)
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