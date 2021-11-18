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Королева сердец и стиля: самые яркие образы принцессы Дианы

Королева сердец и стиля: самые яркие образы принцессы Дианы (19 фото)

Автор:
18 ноября 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: королевская семья   леди диана   принцесса диана   принцесса уэльская   ретро   старые фото   стиль   фото   
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В 1980-х и 1990-х годах принцессу Диану называли не только "королевой сердец", но и иконой стиля. Многие вспоминают ее стиль и сегодня. Посмотрим на самые запоминающиеся наряды леди Дианы, за которыми стоят истории.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: королевская семья   леди диана   принцесса диана   принцесса уэльская   ретро   старые фото   стиль   фото   
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9  комментариев
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Алексей Маз Час назад
Единственное светлое во всех смыслах пятно на всей этой семейке.
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4k
tayrt 12 минут назад
Ага, "чернильница" ещё та...
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34k
lsmipq 14 минут назад
Я особо ей не интересовался. Просвятите, что заставило её лечь под араба, стёб над королевским семейством или что ещё?
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5k
Denis Cudreacov 19 минут назад
наверное сложно это, быть иконой стиля, особенно когда ты принцесса и над твоим образом работают лучшие мировые стилисты и кутурье? и не просто работают, а рвут друг другу волосы, за право это делать))) тут даже Горлум был бы "иконой стиля")
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2k
Sergius SPb 22 минуты назад
Фифочка. И не верьте вы всем этим сетлым образам передаваемых через СМИ.
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scorpio1965 22 минуты назад
молодой мужЫк в юбке
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