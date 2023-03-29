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30 родителей, для которых их дети всегда будут малышами — и это ужасно мило

30 родителей, для которых их дети всегда будут малышами — и это ужасно мило

Автор:
29 марта 2023 23:17
Сообщество : Жизнь
Метки: добрые фото   истории из жизни   милота   отцы и дети   родители   фотографии из соцсетей   
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Говорят, что в глазах наших родителей мы всегда остаемся детьми. И это 100% правда — вот самые добрые и забавные тому примеры.

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«Я взрослый, живу с родителями, потому что до сих пор не мог позволить себе переехать (я получил диплом 6 лет назад, затем защитил докторскую диссертацию, а сейчас заканчиваю курс специализации по челюстно-лицевой хирургии). У меня есть замечательная девушка, и я очень люблю своих родителей, но из-за того, что дома я слишком тихий и замкнутый, я не говорю им, как я ценю и восхищаюсь ими за то, сколько труда они вложили в мое воспитание, так часто, как должен. Сегодня я вернулся из больницы, где работаю, и увидел это сокровище, ожидающее меня в моей комнате. Вчера был мой день рождения, и это подарок, который я не забуду; может, для кого-то это мелочь, но для меня это бесценно: знать, что мама поддерживает меня всем сердцем».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: добрые фото   истории из жизни   милота   отцы и дети   родители   фотографии из соцсетей   
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4k
Трям 59 минут назад
больные люди...
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4k
Феликс Дзержинский 18 минут назад
Гиперопека, это диагноз родителям.
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8k
Артём Полчаса назад
"А этот 58-летний отец все еще красит яйца на Пасху, хотя все дети уже покинули гнездо"(с)
Ну дык их и красят не для детей, а в рамках когда-то религиозной, а сейчас просто устоявшейся традиции.
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10k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Это вы таки ещё не знаете, на что способны еврейские мамы!
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