30 родителей, для которых их дети всегда будут малышами — и это ужасно мило

Говорят, что в глазах наших родителей мы всегда остаемся детьми. И это 100% правда — вот самые добрые и забавные тому примеры.
1. «Мама вспомнила, что у меня дома нет места для елки, и сделала мне этот венок со встроенными огоньками и игрушками из моего детства»
«Я взрослый, живу с родителями, потому что до сих пор не мог позволить себе переехать (я получил диплом 6 лет назад, затем защитил докторскую диссертацию, а сейчас заканчиваю курс специализации по челюстно-лицевой хирургии). У меня есть замечательная девушка, и я очень люблю своих родителей, но из-за того, что дома я слишком тихий и замкнутый, я не говорю им, как я ценю и восхищаюсь ими за то, сколько труда они вложили в мое воспитание, так часто, как должен. Сегодня я вернулся из больницы, где работаю, и увидел это сокровище, ожидающее меня в моей комнате. Вчера был мой день рождения, и это подарок, который я не забуду; может, для кого-то это мелочь, но для меня это бесценно: знать, что мама поддерживает меня всем сердцем».
3. «В детстве я постоянно просил скейтборд. Родители заявили, что не раньше, чем мне исполнится 35. Сегодня они выполнили обещание»
4. «Вот что происходит, когда я оставляю свою 90-летнюю маму одну на кухне на десять минут»
6. «Мой муж — врослый горный инженер. Его мама подарила ему это. Он целую ночь его собирал и теперь не делится им с детьми»
8. Мамы знают, что для детских фото никогда не поздно: «540 месяцев, любит ковбоев и пиво Modelo»
10. «В этом году я пропущу ежегодную семейную охоту за пасхальными яйцами, потому что я вдали от дома, учусь на бортпроводника. Мама прислала мне этот набор»
12. «Мне 21, а папа до сих пор каждый год делает мне адвент-календарь с моими любимыми конфетами. Спасибо, пап»
13. «Сегодня получил загадочное сообщение от мамы, мол, выгляни на крыльцо. Мы с братьями и сестрами уже взрослые, но мама никогда не пропускает Пасху»
14. «Каждый год на мой день рождения папа выкладывает моих «пацанов», все мои игрушки из детства, и его это очень радует»
15. «Мама подарила мне на Рождество постельное белье с Марио. Мне 22, и я живу в собственной квартире уже 4 года»
16. «Рождественский подарок от родителей для 25-летнего меня. Я собрал его менее чем за 2 дня и получил огромное удовольствие»
17. «Моя мама до сих пор украшает мою старую комнату, когда я приезжаю на Рождество. Мне 33 года»
19. «Насколько я тупой в глазах моих родителей?» [«Сними пластик, прежде чем есть. А еще, пожалуйста, выгуляй собаку и сними постельное белье. Мы тебя любим!»]
20. «Моя мама хранит все мои детские кеды Converse. Это все пары, которые я носила до 14 лет»
22. «Того, что слева, я получил в подарок на свой первый день рождения. Справа — на 31-й. Моя мама лучшая»
27. «Мама связала мне маленькую шапочку для рычага коробки передач, потому что он нагревается на солнце»
28. «Моя мама все еще переворачивает хлеб, чтобы скрыть от меня тот факт, что я ем горбушку. Я заканчиваю школу»
29. «Мне почти 33, я живу почти в 1500 километрах от дома, и мама все еще отправляет мне открытку на День святого Валентина. Каждый год»
30. Отец встретил дочку на ярмарке и ему не понравилось, как она одета, так что он заставил ее поменяться с ним футболками
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну дык их и красят не для детей, а в рамках когда-то религиозной, а сейчас просто устоявшейся традиции.