30 родителей, для которых их дети всегда будут малышами — и это ужасно мило

«Я взрослый, живу с родителями, потому что до сих пор не мог позволить себе переехать (я получил диплом 6 лет назад, затем защитил докторскую диссертацию, а сейчас заканчиваю курс специализации по челюстно-лицевой хирургии). У меня есть замечательная девушка, и я очень люблю своих родителей, но из-за того, что дома я слишком тихий и замкнутый, я не говорю им, как я ценю и восхищаюсь ими за то, сколько труда они вложили в мое воспитание, так часто, как должен. Сегодня я вернулся из больницы, где работаю, и увидел это сокровище, ожидающее меня в моей комнате. Вчера был мой день рождения, и это подарок, который я не забуду; может, для кого-то это мелочь, но для меня это бесценно: знать, что мама поддерживает меня всем сердцем».