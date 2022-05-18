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35 раз, когда дети случайно напугали взрослых до чертиков

35 раз, когда дети случайно напугали взрослых до чертиков

Автор:
18 мая 2022 21:18
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   жуть   родители и дети   странные дети   фотографии из соцсетей   
1772
36

Все любят фильмы ужасов про маньячных или одержимых детишек, но совсем другое дело — когда сталкиваешься с ними в жизни. Особенно если это твои собственные маленькие ангелочки. Вот целая подборка случаев, когда дети по незнанию или в шутку повели себя жутко или странно, чем напугали своих родителей или других взрослых до полусмерти.

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27. "Я няня. Одна из моих подопечных в течение нескольких месяцев несколько раз в день выдергивала мои волосы, хотя ее ругали и ставили в угол. Затем она показала мне этот браслет из волос, который она сделала, «чтобы часть меня всегда была с ней». Ей четыре"

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   дети   жуть   родители и дети   странные дети   фотографии из соцсетей   
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6  комментариев
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890k
NAZARETH (модер) Час назад
Интересно, что у них в головах? Устами младенца глаголет истина...
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23
twincam 8 минут назад
жесть....
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51k
smakido 23 минуты назад
"Боже, закрой Америку !"
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4k
Умница-красавица Полчаса назад
И это все американцы, заметьте.
А маленькую Белинду надо показать врачу, у нее наверное гидроцефалия или что-то в этом духе
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512
Zhelko 40 минут назад
@банутые
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