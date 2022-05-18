35 раз, когда дети случайно напугали взрослых до чертиков

Все любят фильмы ужасов про маньячных или одержимых детишек, но совсем другое дело — когда сталкиваешься с ними в жизни. Особенно если это твои собственные маленькие ангелочки. Вот целая подборка случаев, когда дети по незнанию или в шутку повели себя жутко или странно, чем напугали своих родителей или других взрослых до полусмерти.