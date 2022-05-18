35 раз, когда дети случайно напугали взрослых до чертиков

Все любят фильмы ужасов про маньячных или одержимых детишек, но совсем другое дело — когда сталкиваешься с ними в жизни. Особенно если это твои собственные маленькие ангелочки. Вот целая подборка случаев, когда дети по незнанию или в шутку повели себя жутко или странно, чем напугали своих родителей или других взрослых до полусмерти.
2. "День Средневековья в школе моей дочки. Все дети были в костюмах принцесс или рыцарей. Этот ребенок играет по своим правилам"
9. "В ванной нашего Airbnb была полупрозрачная дверь. Я привыкла к тому, что мой нетерпеливый карапуз следит за мной через дверь ванной, но это уже гораздо более жутко"
10. "Спросил сестру, нравится ли моему племяннику на свадьбе. Вот фото, которое она прислала в ответ"
11. "Мой ребенок играл в мастерскую, пока я чинил дверь гаража. Я очень рад, что сначала осмотрел свою обувь, прежде чем надеть"
12. "Мой сын сделал эндермена из бумаги и подвесил его к потолку возле своей комнаты. Я только что наткнулся на него в темноте"
14. "Двое моих старших пытались разложить все свои карточки с покемонами, но младший продолжал им мешать, поэтому они примотали его скотчем к стулу"
15. "Сегодня я заметил, как он тихонько стащил несколько гвоздей, поэтому проследил за ним и поймал с поличным"
16. "Мой 9-летний сын нарисовал мне картинку"
18. "Она уже какое-то время разговаривает с вентиляционным отверстием. Сначала я думал, что это мило. Теперь я боюсь, что ей кто-то отвечает"
25. "Представляю вам мою среднюю дочь (обратите внимание на троих других детей, которые просто играют на фоне). Она нашла мертвую белку и очень этому рада"
27. "Я няня. Одна из моих подопечных в течение нескольких месяцев несколько раз в день выдергивала мои волосы, хотя ее ругали и ставили в угол. Затем она показала мне этот браслет из волос, который она сделала, «чтобы часть меня всегда была с ней». Ей четыре"
30. "Когда я был маленький, мы с сестрой часто играли в «Распятие», а моя сестра однажды пожаловалась на то, что ей нельзя использовать настоящие гвозди"
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Когда в твоём доме появились дети. Всё о воспитании
- 18 замечательных отцов, чьим детям несказанно повезло
- У этой мамы очень крепкие нервы
- Когда в доме завелись дети
- Эпичные ситуации, из-за которых люди так и не решаются стать родителями
А маленькую Белинду надо показать врачу, у нее наверное гидроцефалия или что-то в этом духе