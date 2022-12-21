Таинственные волны потрясли магнитосферу Земли

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Таинственная ударная волна, пришедшая от Солнца, разорвала магнитосферу Земли, защищающую нашу планету от опасной космической радиации. Ученые гадают над природой явления.
На днях Земля стала мишенью для удара космической волны. Он был такой силы, что создал разрыв в магнитосфере, защищающей нашу планету от вредного излучения. Происхождение ударной волны неизвестно, но астрономы полагают, что она возникла в результате выброса энергичного и сильно намагниченного перегретого газа, выпущенного Солнцем, также известного как выброс корональной массы (CME).
По данным Space Weather, выброс мог быть вызван солнечным пятном AR3165, которое 14 декабря испустило в космос не менее восьми солнечных вспышек, вызвавших отключение радиосвязинад Атлантическим океаном.
По данным Space Weather, выброс мог быть вызван солнечным пятном AR3165, которое 14 декабря испустило в космос не менее восьми солнечных вспышек, вызвавших отключение радиосвязинад Атлантическим океаном.
Пока ученые, однако, не бьют тревогу. Разрыв в магнитосфере вполне может явиться следствием сильной вспышки на Солнце, он может оставаться открытым в течение нескольких часов, пропускать солнечный ветер.
Солнечное пятно начало проявлять активность еще 14 декабря, позднее на нем произошел взрыв класса M6, магнитные волны от которого достигли Земли. Вспышки класса М относятся к категории средних. Они, однако, могут привести к кратковременным отключениям радиосвязи, что и произошло на прошлой неделе над Атлантикой. Зонд Обсерватории солнечной динамики НАСА, изучающий Солнце, зафиксировал извержения из солнечного пятна — темной области, более прохладной, чем другие части солнечной поверхности, — которые выбрасывали потоки плазмы один за другим. Ученые также зафиксировали яркие вспышки света, исходившие от солнечного пятна - вероятного виновника того, что ударная волна направилась к Земле.
Солнечное пятно начало проявлять активность еще 14 декабря, позднее на нем произошел взрыв класса M6, магнитные волны от которого достигли Земли. Вспышки класса М относятся к категории средних. Они, однако, могут привести к кратковременным отключениям радиосвязи, что и произошло на прошлой неделе над Атлантикой. Зонд Обсерватории солнечной динамики НАСА, изучающий Солнце, зафиксировал извержения из солнечного пятна — темной области, более прохладной, чем другие части солнечной поверхности, — которые выбрасывали потоки плазмы один за другим. Ученые также зафиксировали яркие вспышки света, исходившие от солнечного пятна - вероятного виновника того, что ударная волна направилась к Земле.
Ударные волны возникают, когда быстро движущийся импульс солнечного ветра, состоящий из сжатых и нагретых газов, проходит через медленно движущийся поток солнечного ветра. Они могут выбрасывать миллиарды тонн материала короны с поверхности Солнца. Их материал состоит из плазмы и магнитных полей. Такие извержения могут вызвать ухудшения "космической погоды", мешая работе спутников и электросетей на Земле, и нанести вред астронавтам, находящимся в открытом космосе.
Магнитосфера Земли расположена в ее магнитном поле, которое простирается на тысячи километров в космос, и ее магнетизм влияет на все - от глобальной связи до миграции животных и погодных условий. Нынешний разрыв магнитосферы может стать причиной геомагнитных бурь класса G1.
Геомагнитная буря — это значительное возмущение магнитосферы Земли, возникающее при очень активном обмене энергией солнечного ветра с космической средой, окружающей Землю. Однако шторм класса G1 — самый слабый из всех штормов.
В 2022 году на Солнце в целом наблюдалась повышенная активность: в апреле произошла самая мощная солнечная вспышка за пять лет. Солнце, похоже, вступает в активный период своего 11-летнего цикла, который начался в 2019 году и, как ожидается, достигнет пика в 2025 году.
Магнитосфера Земли расположена в ее магнитном поле, которое простирается на тысячи километров в космос, и ее магнетизм влияет на все - от глобальной связи до миграции животных и погодных условий. Нынешний разрыв магнитосферы может стать причиной геомагнитных бурь класса G1.
Геомагнитная буря — это значительное возмущение магнитосферы Земли, возникающее при очень активном обмене энергией солнечного ветра с космической средой, окружающей Землю. Однако шторм класса G1 — самый слабый из всех штормов.
В 2022 году на Солнце в целом наблюдалась повышенная активность: в апреле произошла самая мощная солнечная вспышка за пять лет. Солнце, похоже, вступает в активный период своего 11-летнего цикла, который начался в 2019 году и, как ожидается, достигнет пика в 2025 году.
Солнечные вспышки — всплески электромагнитного излучения, движущиеся со скоростью света, — обычно достигают нашей планеты в течение восьми минут после выхода из солнечной атмосферы.
Самая мощная категория — вспышки X, за ней следуют вспышки класса М, которые наблюдались 14 декабря.
Самая мощная категория — вспышки X, за ней следуют вспышки класса М, которые наблюдались 14 декабря.
Физик, специалист по изучению Солнца Кит Стронг тогда же написал на своей странице в соцсетях: «Было уже три вспышки класса М: M6, M3 и M2, все из AR3165. Сила последней достигла 8M. Кажется, они становятся больше. Интересно, не ожидается ли вспышка Х в ближайшем будущем?" Ответа на этот вопрос ученые пока не получили.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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