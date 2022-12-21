Таинственные волны потрясли магнитосферу Земли

Ударные волны возникают, когда быстро движущийся импульс солнечного ветра, состоящий из сжатых и нагретых газов, проходит через медленно движущийся поток солнечного ветра. Они могут выбрасывать миллиарды тонн материала короны с поверхности Солнца. Их материал состоит из плазмы и магнитных полей. Такие извержения могут вызвать ухудшения "космической погоды", мешая работе спутников и электросетей на Земле, и нанести вред астронавтам, находящимся в открытом космосе.

Магнитосфера Земли расположена в ее магнитном поле, которое простирается на тысячи километров в космос, и ее магнетизм влияет на все - от глобальной связи до миграции животных и погодных условий. Нынешний разрыв магнитосферы может стать причиной геомагнитных бурь класса G1.

Геомагнитная буря — это значительное возмущение магнитосферы Земли, возникающее при очень активном обмене энергией солнечного ветра с космической средой, окружающей Землю. Однако шторм класса G1 — самый слабый из всех штормов.

В 2022 году на Солнце в целом наблюдалась повышенная активность: в апреле произошла самая мощная солнечная вспышка за пять лет. Солнце, похоже, вступает в активный период своего 11-летнего цикла, который начался в 2019 году и, как ожидается, достигнет пика в 2025 году.