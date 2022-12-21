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Таинственные волны потрясли магнитосферу Земли

Таинственные волны потрясли магнитосферу Земли

Автор:
21 декабря 2022 11:03
Сообщество : Космос
Метки: Земля   интересно   космос   магнитосфера   солнечный ветер   солнце   тайны космоса   ударная волна   
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Таинственная ударная волна, пришедшая от Солнца, разорвала магнитосферу Земли, защищающую нашу планету от опасной космической радиации. Ученые гадают над природой явления.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Земля   интересно   космос   магнитосфера   солнечный ветер   солнце   тайны космоса   ударная волна   
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16  комментариев
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8k
ron 56 минут назад
Температурный диапазон Вселенной от -273 градусов по Цельсию до нескольких миллионов градусов в недрах звезд. Допустим, диапазон равен 1.000.000 градусов.
Температурный диапазон на планете Земля для существования жизни от -80 до + 60 градусов. Считаем, диапазон в 140 градусов.
Температурный диапазон человеческого тела для нормального функционирования от 36.2 градуса до 37.2. Всего 1 градус!

Теперь понимаете, насколько тонка и ювелирна настройка нашего мира?
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8k
Борис Карабанов 8 минут назад
Истинно вам говорю: 4 мая 2025-го года Земля налетит на небесную ось!
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−7
Alek Полчаса назад
Мля, да вроде 2023 ещё не наступил. Пусть хоть встретить достойно дадут.
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3k
Timka Полчаса назад
Это чтоль причина в сбое связи последних дней?
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16k
Виталий Касандров 40 минут назад
Короче, на 23 год намечается вторжение инопланетян, но для них наша планета слишком холодная ,им для комфорта не хватает солнечно радиации .Вот пока идет подготовка к вторжению.
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51k
dima423 57 минут назад
чето многа букав... короче, мы все умрем?))
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