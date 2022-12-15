Картинки, от которых так и веет совершенством

1605
23
Ничто в мире не совершенно, говорите вы? А вот и неправда! В этой подборке собраны примеры настоящего совершенства, в которых даже убежденный перфекционист не найдет изъяна!
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Перфекционизм — это отдельный вид удовольствия
- Гиганты, которые украшают мир
- 30 неожиданных находок
- Такие зрелища не каждый день увидишь!
- На радость перфекционистам: подборка вещей, которые идеально совпали друг с другом
Метки: вот это да! и такое бывает идеально невероятно ну вы даете! перфекционизм совершенство удивительно
Новости партнёров
реклама
И как же из этих конических сооружений можно что-нибудь взять, чтобы не рассыпать?
Думаю, это была последняя фотография автора...