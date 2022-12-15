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Картинки, от которых так и веет совершенством

Картинки, от которых так и веет совершенством

Автор:
15 декабря 2022 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: вот это да!   и такое бывает   идеально   невероятно   ну вы даете!   перфекционизм   совершенство   удивительно   
1605
23
Ничто в мире не совершенно, говорите вы? А вот и неправда! В этой подборке собраны примеры настоящего совершенства, в которых даже убежденный перфекционист не найдет изъяна!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   и такое бывает   идеально   невероятно   ну вы даете!   перфекционизм   совершенство   удивительно   
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5  комментариев
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1k
Шапкин Час назад
Какой нафиг коридор. Станция метрополитена.
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2k
Kom9ipa Полчаса назад
"Идеальный мир специй"
И как же из этих конических сооружений можно что-нибудь взять, чтобы не рассыпать?
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14k
ss 42 минуты назад
Лесной... УРОЖАЙ?!!
Думаю, это была последняя фотография автора...


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5k
Leonid 51 минуту назад
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141
Jangalop 58 минут назад
"Идеальное отражение" - не отражение
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