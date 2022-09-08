"Опять почку продавать?": мемы про новый iPhone 14 и реакция соцсетей

Вчера состоялась презентация от компании Apple. Нам показали новые модели техники и рассказали о разных фишках устройств. Те, кто любит продукцию Apple, конечно, в восторге, но и они понимают, что порой новые фишки выглядят однообразно и смешно.
Так выглядит базовый iPhone 14, который выйдет 16 сентября, а iPhone 14 Plus — 7 октября. Цены следующие:
- iPhone 14: от 799 долларов;
- iPhone 14 Plus: от 899 долларов.
iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max появятся в продаже в США с 16 сентября (предзаказы 9 сентября). Пользователям будут доступны варианты памяти вплоть до 1 ТБ.
Цены следующие:
- iPhone 14 Pro: от 999 долларов;
- iPhone 14 Pro Max: от 1099 долларов.
В России их будут продавать через параллельный импорт.
Ну а теперь собственно к мемам, ведь отличия от прошлых моделей, скажем мягко, минимальные.
А вы как относитесь к технике Apple?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Напомнило шутку...
- Как вы относитесь к педерастам?
- Я к ним не отношусь.
Мобилки - круты, ноутбуки - круты.
И пользуясь новыми моделями я вижу прогресс.
Но что творится с недвижимостью и автотранспортом - я не понимаю.
10 лет не можем массово перейти с 12В на 48В.
Силовая микроэлектроника - вся в бумажных тиграх.
Строительство - тоже.
Добавки в бетон микрокремнезема, е900, пав - до сих пор невероятная фантастика.
Ввод новостроек морозят из-за нехватки лифтов. В стране со сталью нет стальных коробок со стальными тросами.
Цена за квадрат новостроек - прекрасная тема.
Аграрная сфера - тоже ад. Но это отдельно.
Ты ещё скажи, что не любишь размахивать радужным флагом и носить розовые труселя из кожи c разрезом сзади.
Дикари'ccc