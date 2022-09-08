FISHKINET
Сообщество Юмор 15542 поста • 3036 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
"Опять почку продавать?": мемы про новый iPhone 14 и реакция соцсетей

"Опять почку продавать?": мемы про новый iPhone 14 и реакция соцсетей

Автор:
08 сентября 2022 12:19
Сообщество : Юмор
Метки: Apple   iphone   iphone 14   Мемы   новый айфон   презентация   реакция соцсетей   
5182
17

Вчера состоялась презентация от компании Apple. Нам показали новые модели техники и рассказали о разных фишках устройств. Те, кто любит продукцию Apple, конечно, в восторге, но и они понимают, что порой новые фишки выглядят однообразно и смешно.

Так выглядит базовый iPhone 14, который выйдет 16 сентября, а iPhone 14 Plus — 7 октября. Цены следующие:

  • iPhone 14: от 799 долларов;
  • iPhone 14 Plus: от 899 долларов.
×
×

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max появятся в продаже в США с 16 сентября (предзаказы 9 сентября). Пользователям будут доступны варианты памяти вплоть до 1 ТБ.

Цены следующие:

  • iPhone 14 Pro: от 999 долларов;
  • iPhone 14 Pro Max: от 1099 долларов.

    В России их будут продавать через параллельный импорт.

Ну а теперь собственно к мемам, ведь отличия от прошлых моделей, скажем мягко, минимальные.

А вы как относитесь к технике Apple?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Apple   iphone   iphone 14   Мемы   новый айфон   презентация   реакция соцсетей   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
36  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
9k
♚ Мрачный Жнец ♚ Минуту назад
А вы как относитесь к технике Apple?
===
Напомнило шутку...
- Как вы относитесь к педерастам?
- Я к ним не отношусь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Copycat Минуту назад
опять 50% продукции отойдет казахстану
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Александр 5 минут назад
Вот когда у Айфона объективы будут торчать настолько, что подставка будет не нужна и он будет сам стоять под 63,5 градуса на столешнице - возьму. Хоть будет удобно смотреть видео "Как правильно закатывать банки с огурцами".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
.357 magnum 6 минут назад
Откуда же в Apple возьмутся существенные обновления, если Джобс преставился почти 11 лет назад? Видимо, на некоторое время запаса его идей хватало, но они не бесконечны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Инженер 10 минут назад
ну что, настало время покупать 8й.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ntvl 14 минут назад
жру бомж-пакеты, кредит висит... но зато, бл.ять, с айфоном! Понты дороже денег! Какие люди дол.боёбы всё-таки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
ЛехаЧифирь 18 минут назад
Это не телефон подорожал, это бакс обесценился в разы за десять лет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Fara Zolkin 24 минуты назад
Нет айфона, и не собираюсь себе и близким покупать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Aqueronte Полчаса назад
Не зря у них в руководителях открытый гей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Aleksandr 36 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
K_II_T 36 минут назад
Меня вполне устраивает прогресс мобильных телефонов.
Мобилки - круты, ноутбуки - круты.
И пользуясь новыми моделями я вижу прогресс.
Но что творится с недвижимостью и автотранспортом - я не понимаю.
10 лет не можем массово перейти с 12В на 48В.
Силовая микроэлектроника - вся в бумажных тиграх.
Строительство - тоже.
Добавки в бетон микрокремнезема, е900, пав - до сих пор невероятная фантастика.
Ввод новостроек морозят из-за нехватки лифтов. В стране со сталью нет стальных коробок со стальными тросами.
Цена за квадрат новостроек - прекрасная тема.
Аграрная сфера - тоже ад. Но это отдельно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Wadim 41 минуту назад
ну и что? 60 рублей всего теперь с нынешним курсом и без официалов? это много?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Том Сойер 45 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Viejo Borracho Dikobraz 48 минут назад
1000 баксов это у них - в РФ будет в полтора - два раза дороже . По крайней мере по *параллельному импорту* телеков сейчас практически так. Смотрбю Авито забито телеками из финки.Если взять европейский ценник в Евро и помножить на 62 - можно потом смело полученное умножать на 1,5-2 и будет цена в рублях
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ntvl 54 минуты назад
1000 с х.уем баксов за кусок сраной пластмассы? я вас умоляю! надо быть полным дол.боёбом, чтобы покупать за последние деньги это говно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
АлексЮстасу Час назад
Есть люди, которые на 100% используют всё то, что есть в современных телефонах? Хотя уже трудно назвать эти аппараты телефонами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
845
ChePaev Час назад
Посмотрел вчера трансляцию с оналайн переводом от яндекса, ничего интересного не увидел. Часы Эппл Вотч раздули до размеров хронометра, это при том что предыдущие с гораздо меньшим экраном приходилось раз в два дня заряжать, экран жрал батарею. Про наушники AirPods ничего сказать не могу. т.к. не пользовалсz ими ни старыми ни новыми Прошками, использую арматурные проводные Shure для прослушивания музыки. По айфону тоже особо новшеств никаких, кроме возможности использования 5G, который еще не скоро у нас появится везде и использования SOS звонков через спутники связи (уверен, в нашей стране эта функция работать не будет). Собственно и все. Так что мой 12-й еще прослужит мне долго.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
kaboza Час назад
объясните мне недолекому, на куда это собрание из стекла железа и пластика нужно? недопланшет, перетелефон, у меня вполне норм планжет с батарейкой нормальной, а в качестве звонилки супердровокол bq, у которого офуенные плюсы в виде батарейки, аереносной колонки и фонарик от которого [мат] люди) 1.8к обошелся, нахера телефон за такое бабло, чтобы доширак потом жрать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

33166



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Дальше будет хуже: убойные мемы о возрасте
Дальше будет хуже: убойные мемы о возрасте
«А зима будет большая, только сумерки и снег". Ролик, опубликованный от имени "Газпрома", очень не понравился европейцам
«А зима будет большая, только сумерки и снег". Ролик, опубликованный от имени...
Набирающие популярность в сообществах
Вещи, которые в 1990-х выпрашивали почти все дети
Вещи, которые в 1990-х выпрашивали почти все дети
Художница использует руки в качестве холста
Художница использует руки в качестве холста
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А бонусами можно?

Лучшие демотиваторы
А так хотелось...

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#животные#кино#авто аварии#в мире#позитив#Ynews#шоу бизнес#фильм
#фото#прикол#люди#аварии#Разное#забавно#сатира#подборка#звёзды#биография
#интересно#картинки#дтп#автомобили#история#новости#автомир#сарказм#интересное#Мемы
Монополией Google и Apple заинтересовались надзорные органы Великобритании Монополией Google и Apple заинтересовались надзорные органы Великобритании Видели цены на автозапчасти? Без юмора пережить это сложно Видели цены на автозапчасти? Без юмора пережить это сложно Аналитики подсчитали, сколько нужно работать в разных странах, чтобы купить iPhone 13 Аналитики подсчитали, сколько нужно работать в разных странах, чтобы купить iPhone 13 Теперь у девчонок дел по горло: реакция соцсетей на презентацию iPhone 13 Теперь у девчонок дел по горло: реакция соцсетей на презентацию iPhone 13 Пора идти за кредитом: реакция на предстоящую презентацию нового iPhone 13 Пора идти за кредитом: реакция на предстоящую презентацию нового iPhone 13

На что жалуетесь?

Вернуться