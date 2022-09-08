«Образцы добропорядочности»: 10 соседей, из-за которых хочется переехать

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Иногда самыми злейшими врагами в жизни становятся соседи — люди, с которыми приходится делить общую крышу или двор. Вот 10 случаев, когда авторам снимков не повезло с соседями.
Тот случай, когда тебе отчаянно хочется свой дом, но приходится жить в квартире, «отыгравшись» на балконе
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Этот сосед всегда паркует свой мотоцикл на тротуаре, полностью загораживая вход в подъезд
Соседи сверху устроили потоп, но натяжной потолок спас ситуацию
Эти соседи по таунхаусу не погасили фейерверки, прежде чем отправить их в мусорный бак, чем устроили небольшой пожар
Житель этого дома — истинный аристократ в душе и сделал балкон на свой вкус, при этом неважно, насколько он подходит к облику здания
Вернувшись из отпуска, хозяйка обнаружила, что маляр соседей, делавший им ремонт, не только брал ее шланг, но и мыл инструменты на ее участке
Сосед не придумал ничего умнее, чем поставить батут для своих детей в 1,5 метра от чужой входной двери
Еще один привет от соседей, делающих ремонт
Свет от этого фонаря с соседского гаража наверняка заметен даже из космоса
Соседи за стеной так громко ссорятся и хлопают по стенам, что у жителя этой квартиры открываются дверцы ящиков
Источник:
АНТИФИШКИ
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