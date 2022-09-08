«Образцы добропорядочности»: 10 соседей, из-за которых хочется переехать

Такие соседи по комнате — это кара небес

Шутник: попугай устроил переполох в квартале, крикнув всего одно слово

На этих фото происходит нечто, требующее объяснений, но вы их не получите

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Жизнь с соседями — это тяжкое испытание для нервов