Жизнь с соседями — это тяжкое испытание для нервов

Казалось бы, как на вас могут повлиять чужие привычки — на то ведь они и чужие? Но, к сожалению, есть ситуации, когда закрыть глаза на чьи-то ужасающие выходки просто не получится. Например, если вы делите квартиру с соседями! Ведь порой они не только не соблюдают элементарных правил чистоты и оставляют повсюду свои вещи, но и вообще делают что-то абсолютно необъяснимое.

Коротко о том, каково жить в квартире с тремя девушками