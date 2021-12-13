Жизнь с соседями — это тяжкое испытание для нервов

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Готовы посмотреть на то, чем трудна жизнь с соседями?
Казалось бы, как на вас могут повлиять чужие привычки — на то ведь они и чужие? Но, к сожалению, есть ситуации, когда закрыть глаза на чьи-то ужасающие выходки просто не получится. Например, если вы делите квартиру с соседями! Ведь порой они не только не соблюдают элементарных правил чистоты и оставляют повсюду свои вещи, но и вообще делают что-то абсолютно необъяснимое.
Коротко о том, каково жить в квартире с тремя девушками
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А ведь я столько времени потратила на уборку…
Как выглядит фритюрница моего бывшего соседа
Мой сосед сваливает весь мусор в угол, чтобы потом якобы его переработать
Сосед решил, что мой телескоп — это лучшая подставка для благовоний
Эта штука прожгла дыру в крышке и упала прямо на зеркало…
Соседка и её парень решили готовить чили в три часа ночи. А ведь вечером вся посуда была чистой
Аквариумный фильтр моего соседа пахнет ещё хуже, чем выглядит
Втулки от туалетной бумаги продолжают захватывать территорию
Перед сном я вымыл плиту. Проснувшись, увидел это
Есть ли в доме более подходящее место для грязной одежды соседа, чем моя кровать?
Сосед по комнате сбил мой велосипед за $1000, пока заезжал в гараж
И после наезда он продолжил по нему ехать.
Всё это лежало в ящике с чистой посудой
Надписи «это не для Роберта» абсолютно не помогают
Да кто в здравом уме вообще будет пользоваться гладильной доской?
Конечно, у всех своё представление о том, как загружать посудомойку, но такое?!
Какие-то вещи пока не нужны? Почему бы не оставить их прямо посреди коридора
Этот ковш стоит на плите уже две недели
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