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Жизнь с соседями — это тяжкое испытание для нервов

Жизнь с соседями — это тяжкое испытание для нервов (18 фото)

Автор:
13 декабря 2021 09:31
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   люди   подборка   сосед   соседи   фото   
1209
18

Готовы посмотреть на то, чем трудна жизнь с соседями?

Казалось бы, как на вас могут повлиять чужие привычки — на то ведь они и чужие? Но, к сожалению, есть ситуации, когда закрыть глаза на чьи-то ужасающие выходки просто не получится. Например, если вы делите квартиру с соседями! Ведь порой они не только не соблюдают элементарных правил чистоты и оставляют повсюду свои вещи, но и вообще делают что-то абсолютно необъяснимое.


Коротко о том, каково жить в квартире с тремя девушками

×
×

А ведь я столько времени потратила на уборку…

Как выглядит фритюрница моего бывшего соседа

Мой сосед сваливает весь мусор в угол, чтобы потом якобы его переработать

Сосед решил, что мой телескоп — это лучшая подставка для благовоний

Эта штука прожгла дыру в крышке и упала прямо на зеркало…

Соседка и её парень решили готовить чили в три часа ночи. А ведь вечером вся посуда была чистой

Аквариумный фильтр моего соседа пахнет ещё хуже, чем выглядит

Втулки от туалетной бумаги продолжают захватывать территорию

Перед сном я вымыл плиту. Проснувшись, увидел это

Есть ли в доме более подходящее место для грязной одежды соседа, чем моя кровать?

Сосед по комнате сбил мой велосипед за $1000, пока заезжал в гараж

И после наезда он продолжил по нему ехать.

Всё это лежало в ящике с чистой посудой

Надписи «это не для Роберта» абсолютно не помогают

Да кто в здравом уме вообще будет пользоваться гладильной доской?

Конечно, у всех своё представление о том, как загружать посудомойку, но такое?!

Какие-то вещи пока не нужны? Почему бы не оставить их прямо посреди коридора

Этот ковш стоит на плите уже две недели

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Метки: Юмор   люди   подборка   сосед   соседи   фото   
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804
Hallo FreeSpace 43 минуты назад
да жить с кем-нибудь , то еще удовольствие ..
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84
Дмитрий Карнаухов Полчаса назад
Комментарий к фото
Нахреначить туда слабительного...
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