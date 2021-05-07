Котики уже настолько давно живут под боком у человека, что мы благополучно позабыли о том, что эти милые шерстяные комочки — опасные хищники. Правда, в современном мире главной жертвой их когтищ становятся многочисленные игрушки, коробки, пакеты, а также ноги хозяев. Но котики всё ещё продолжают думать, что их когти — страшное оружие. А люди только умиляются, когда питомцы демонстрируют людям опасность своих лапищ.

1. Убийственные коготочки