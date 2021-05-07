821
21
20 фотографий котов, чьи когтищи сражают людей наповал одним своим видом.
Котики уже настолько давно живут под боком у человека, что мы благополучно позабыли о том, что эти милые шерстяные комочки — опасные хищники. Правда, в современном мире главной жертвой их когтищ становятся многочисленные игрушки, коробки, пакеты, а также ноги хозяев. Но котики всё ещё продолжают думать, что их когти — страшное оружие. А люди только умиляются, когда питомцы демонстрируют людям опасность своих лапищ.
1. Убийственные коготочки
×
2. Хозяин, дома должна быть еда, а не то…
3. Кажется, это не обнимашки
4. Опасность пришла откуда не ждали
5. Опасен даже во сне
6. Комбо из клыков и когтей
7. Хищник в деле
8. Ноутбуку несдобровать
9. Захват руки прошёл успешно
10. Из такого лапопожатия не вырвешься
11. Демонстрация когтей во всей красе
12. Уложит одной лапой
Эти огромные лапищи принадлежат пуме по кличке Месси, который живёт в российской семье прямо как обычный домашний кот.
13. Такие ноготочки не проигнорируешь
14. Демонстрация своего арсенала
15. Массаж не желаете?
16. Кажется, пора записываться на ноготочки
17. Хозяева, иглоукалывание не желаете?
18. Такой маленький и такой когтистый
19. Держаться за ручки с котом, но какой ценой
20. Попался, человек!
Источник:
Ссылки по теме:
- Кошки, которым платочек к лицу, то есть к усам
- Как мыть домашнюю кошку: 5 заблуждений и интересных фактов
- Милота дня: крохотная спальня для кошки
- Коты, которые показали свой грозный кусь
- Заратустра - кот, который побывал на шедеврах мирового искусства
35
Понравилось35
Новости партнёров