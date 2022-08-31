18 забавных попугаев, с которыми хозяевам никогда не бывает скучно

Не только кошки и собаки не дают скучать своим владельцам. Пернатые тоже могут развеселить своих хозяев, как следует похулиганив или исполнив какой-нибудь трюк.
В этом материале мы собрали фотографии попугаев, с которыми домочадцам никогда не бывает скучно.
Когда живешь с собаками, то чувствуешь себя одним из них
Даже у попугаев могут быть любимые игрушки, с которыми им нравится спать и обниматься
Сделать красивое групповое фото с пернатыми питомцами бывает непросто
Кто-нибудь из них обязательно начинает кривляться.
«Только попробуй, человек, еще раз посадить меня за решетку!»
«Хозяин, пора спать, спокойной ночи. И не раздави меня, ворочаясь во сне»
Модные и стильные пернатые очки
Правда, в них плохо видно.
Встретил большого сородича, вот только он скучный — не разговаривает и не летает
Если у вас есть попугай, то ваша прическа может стать его гнездом
Посидеть в прохладный день возле обогревателя хочется не только людям
А еще лучше — полежать.
Кажется, он распознал самозванца
«Как-то ты подозрительно выглядишь и почему-то всё время молчишь».
«Человек, ты уверен, что это мое яйцо? Я что-то не припомню такого»
Похоже, он так рад увидеть столько вкусной еды, что решил спеть об этом песню
Попугаи обожают смотреть на свое отражение и разговаривать с ним
Почему бы не посещать тренировки в спортзале вместе со своим любимым питомцем
Сильный ветер слегка испортил его прическу
Идеально замаскировался
И судя по выражению его мордочки, он что-то задумал. Может быть, понадкусывать бананы, когда хозяин отвернется?
Просто ему было скучно, и он немного поиграл
Он умеет испортить семейное фото
Источник:
АНТИФИШКИ
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