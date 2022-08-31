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18 забавных попугаев, с которыми хозяевам никогда не бывает скучно

18 забавных попугаев, с которыми хозяевам никогда не бывает скучно

Автор:
31 августа 2022 11:10
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавно   милота   попугай   птицы   фото   
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Не только кошки и собаки не дают скучать своим владельцам. Пернатые тоже могут развеселить своих хозяев, как следует похулиганив или исполнив какой-нибудь трюк.

В этом материале мы собрали фотографии попугаев, с которыми домочадцам никогда не бывает скучно.


Когда живешь с собаками, то чувствуешь себя одним из них

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Даже у попугаев могут быть любимые игрушки, с которыми им нравится спать и обниматься

Сделать красивое групповое фото с пернатыми питомцами бывает непросто

Кто-нибудь из них обязательно начинает кривляться.

«Только попробуй, человек, еще раз посадить меня за решетку!»

«Хозяин, пора спать, спокойной ночи. И не раздави меня, ворочаясь во сне»

Модные и стильные пернатые очки

Правда, в них плохо видно.

Встретил большого сородича, вот только он скучный — не разговаривает и не летает

Если у вас есть попугай, то ваша прическа может стать его гнездом

Посидеть в прохладный день возле обогревателя хочется не только людям

А еще лучше — полежать.

Кажется, он распознал самозванца

«Как-то ты подозрительно выглядишь и почему-то всё время молчишь».

«Человек, ты уверен, что это мое яйцо? Я что-то не припомню такого»

Похоже, он так рад увидеть столько вкусной еды, что решил спеть об этом песню

Попугаи обожают смотреть на свое отражение и разговаривать с ним

Почему бы не посещать тренировки в спортзале вместе со своим любимым питомцем

Сильный ветер слегка испортил его прическу

Идеально замаскировался

И судя по выражению его мордочки, он что-то задумал. Может быть, понадкусывать бананы, когда хозяин отвернется?

Просто ему было скучно, и он немного поиграл

Он умеет испортить семейное фото

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   забавно   милота   попугай   птицы   фото   
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