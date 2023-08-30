Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке⁠⁠

150
1
Это редкое событие - результат слаженной работы московских специалистов и китайских коллег.
Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году. К их приезду активно готовились: вольерный комплекс на территории зоопарка полностью обновили, а сотрудники несколько месяцев стажировались в китайском питомнике панд, чтобы научиться правильному уходу и содержанию.
Весной 2023 года подросших панд познакомили друг с другом. Процесс контролировал приглашенный эксперт по размножению больших панд из Китая.
Рождение детенышей - знаковое событие для России и всего мирового природоохранного сообщества.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Гонконге скончалась старейшая панда в мире
- Забавная панда уснула, играя в прятки со смотрителем
- Франция радуется рождению малышей панд
- Видео: панда нянчит своего двухмесячного детеныша
- В Берлинском зоопарке впервые родились панды-двойняшки
Новости партнёров
реклама