Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке⁠⁠

Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году. К их приезду активно готовились: вольерный комплекс на территории зоопарка полностью обновили, а сотрудники несколько месяцев стажировались в китайском питомнике панд, чтобы научиться правильному уходу и содержанию.

Весной 2023 года подросших панд познакомили друг с другом. Процесс контролировал приглашенный эксперт по размножению больших панд из Китая.

Рождение детенышей - знаковое событие для России и всего мирового природоохранного сообщества.