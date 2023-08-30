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Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке⁠⁠

Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке⁠⁠

Автор:
30 августа 2023 17:29
Сообщество : Животные
Метки: Хорошие новости   г. Москва   животные   зоопарки   московский зоопарк   новости   панды   
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Это редкое событие - результат слаженной работы московских специалистов и китайских коллег.

Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году. К их приезду активно готовились: вольерный комплекс на территории зоопарка полностью обновили, а сотрудники несколько месяцев стажировались в китайском питомнике панд, чтобы научиться правильному уходу и содержанию.


Весной 2023 года подросших панд познакомили друг с другом. Процесс контролировал приглашенный эксперт по размножению больших панд из Китая.


Рождение детенышей - знаковое событие для России и всего мирового природоохранного сообщества.

Источник:

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Метки: Хорошие новости   г. Москва   животные   зоопарки   московский зоопарк   новости   панды   
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4  комментария
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483
Человек Разумный 4 часа назад
Сложно представить что из этой розовой мелочи которая может поместиться в карман, может вырасти такой колобок шерсти поедающий бамбуковые ростки :)
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3k
kca-opa 4 часа назад
Китайцы будут рады, все панды принадлежат Китаю и сдаются в аренду зоопаркам, все детёныши принадлежат Китаю, у США Китай начал панд отбирать, хотя у нас, думаю, могут и щенка тоже оставить, мы с ним не ссоримся, а даже наоборот, вот что мне нравится, в Китае, за убийство панды или даже похищение - смертная казнь
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