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Музеи со всего мира показали самые дерзкие экспонаты своих экспозиций

Музеи со всего мира показали самые дерзкие экспонаты своих экспозиций

Автор:
26 января 2023 09:21
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   забавно   музей   странности   фото   экспонаты   
1152
15

И надо сказать, что это лучшее, что можно было придумать, потому что теперь так и хочется попасть в тот или иной музей!

Если вы являетесь поклонником более активного отдыха и времяпрепровождения, то поход в музей может показаться вам довольно скучным. Но чтобы развеять устоявшееся мнение, что экскурсии и исторические экспозиции это про тоску зелёную и зевоту, различные музеи решили поучаствовать во флешмобе, призванном показать свои самые дерзкие экспонаты.


Музеи Брайтона

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Как насчёт дерзких губ? Софа в форме губ актрисы Мэй Уэст, созданная Сальвадором Дали примерно в 1938 году.


Музей Гардинера

Наша коллекция может похвастаться изобилием дерзости, но эта сидящая фигура племени ольмеков 1200-600 гг. до н.э. говорит сама за себя.


Художественная галерея Генри

Есть ли что-то более дерзкое, чем эти сетчатые трусики со стратегически расположенным фиговым листком? Мы думаем, что нет! Итак, перед вами трусики 1950-1969 годов из шёлковой сетки с аппликацией из шёлкового атласа.


Национальный музей Шотландии

Наша дерзкая морская солнечная рыба как бы говорит: «Эй, ты, поговори с моим плавником!»


Музей «Страха и чудес»

Возможно, самым дерзким предметом нашей коллекции является эта историческая сумочка, сделанная из бычьей мошонки. Дерзко и стильно! И в ней есть место для вашего iPhone, обеда и многого другого.


Национальный фонд объектов наследия Шотландии

Как насчёт этой дерзкой викторианки, стоящей на краю извергающегося вулкана Везувий? Фотограф Темпест Андерсон (1846-1913).


Пещера Матери Шиптон

Наш самый дерзкий объект — это пара… КАМЕННЫХ трусиков!


Музей зоологии и сравнительной анатомии Гранта

Это рыба-гитара, и она знает, что выглядит потрясающе!


Музей Ольстера

Эта дама-аллигатор Тони Беннетта — наш самый дерзкий экспонат.

  • Сапоги до колена;

  • Пальто;

  • Острая, как бритва, улыбка;

Назови рептилию покруче… подождём.


Мейдстонский музей

Наша дерзкая и классная леди Годива, жертвующая своим достоинством ради любви к своему народу и демонстрирующая свои ценности мужу.


Музей замка Клифф

Это Рузвельт, медведь, который приветствует вас в музее замка Клифф. Он всегда опрятно одет и носит головные уборы, соответствующие сезону.


Музей британского военного корабля «Мэри Роуз»

Как насчёт дерзкого одеяния моряков тюдоровского флота? С «Мэри Роуз» было извлечено 18 кожаных ботфортов. Должно быть, экипаж корабля выглядел потрясающе!


Музей Новой Шотландии

Позвольте представить вам «Squishy» — 80 000-летнего окаменелого детёныша окрашенной черепахи четвертичного периода (единственный в своём роде в Канаде, а может быть, и во всём мире), найденный школьниками в земле с раскопок мастодонта.


Национальные музеи Шотландии

Наш дерзкий экспонат — эта застёжка споррана (поясной сумки-кошеля). В неё было встроено 4 скрытых пистолета, которые стреляли, если спорран открывали неправильно. Что может быть более дерзким, чем отстрелянная промежность?

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Метки: в мире   забавно   музей   странности   фото   экспонаты   
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7  комментариев
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2k
SHAGREEN Час назад
Когда выучил новое слово и пытаешься его не забыть.
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28k
Levyathan 52 минуты назад
Думаю, тут имеет место не совсем удачный перевод. У английского слова "daring" с десяток значений кроме "дерзкий". Тут и "смелый","вызывающий" ит.д. иными словами-обращающий на себя внимание.
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17k
seller-k 57 минут назад
не досмотрел - бесы дерзкие
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217
Хухрмухр Час назад
Да,дерзко.Ваще.
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217
Хухрмухр Час назад
При чем здесь муж?Она всему миру демонстрирует.
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51k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
где тут пара то? автор бухнул что ль, в глазах двоится...пара тут чего угодно - коньков, мишек, но не трусов)
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51k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
и чем она дерзкая? у нас у каждого ребенка такой пупс есть, только из пластмассы
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Olxi

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