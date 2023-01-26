Музеи со всего мира показали самые дерзкие экспонаты своих экспозиций

Если вы являетесь поклонником более активного отдыха и времяпрепровождения, то поход в музей может показаться вам довольно скучным. Но чтобы развеять устоявшееся мнение, что экскурсии и исторические экспозиции это про тоску зелёную и зевоту, различные музеи решили поучаствовать во флешмобе, призванном показать свои самые дерзкие экспонаты.

Музеи Брайтона