Музеи со всего мира показали самые дерзкие экспонаты своих экспозиций

И надо сказать, что это лучшее, что можно было придумать, потому что теперь так и хочется попасть в тот или иной музей!
Если вы являетесь поклонником более активного отдыха и времяпрепровождения, то поход в музей может показаться вам довольно скучным. Но чтобы развеять устоявшееся мнение, что экскурсии и исторические экспозиции это про тоску зелёную и зевоту, различные музеи решили поучаствовать во флешмобе, призванном показать свои самые дерзкие экспонаты.
Музеи Брайтона
Как насчёт дерзких губ? Софа в форме губ актрисы Мэй Уэст, созданная Сальвадором Дали примерно в 1938 году.
Музей Гардинера
Наша коллекция может похвастаться изобилием дерзости, но эта сидящая фигура племени ольмеков 1200-600 гг. до н.э. говорит сама за себя.
Художественная галерея Генри
Есть ли что-то более дерзкое, чем эти сетчатые трусики со стратегически расположенным фиговым листком? Мы думаем, что нет! Итак, перед вами трусики 1950-1969 годов из шёлковой сетки с аппликацией из шёлкового атласа.
Национальный музей Шотландии
Наша дерзкая морская солнечная рыба как бы говорит: «Эй, ты, поговори с моим плавником!»
Музей «Страха и чудес»
Возможно, самым дерзким предметом нашей коллекции является эта историческая сумочка, сделанная из бычьей мошонки. Дерзко и стильно! И в ней есть место для вашего iPhone, обеда и многого другого.
Национальный фонд объектов наследия Шотландии
Как насчёт этой дерзкой викторианки, стоящей на краю извергающегося вулкана Везувий? Фотограф Темпест Андерсон (1846-1913).
Пещера Матери Шиптон
Наш самый дерзкий объект — это пара… КАМЕННЫХ трусиков!
Музей зоологии и сравнительной анатомии Гранта
Это рыба-гитара, и она знает, что выглядит потрясающе!
Музей Ольстера
Эта дама-аллигатор Тони Беннетта — наш самый дерзкий экспонат.
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Сапоги до колена;
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Пальто;
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Острая, как бритва, улыбка;
Назови рептилию покруче… подождём.
Мейдстонский музей
Наша дерзкая и классная леди Годива, жертвующая своим достоинством ради любви к своему народу и демонстрирующая свои ценности мужу.
Музей замка Клифф
Это Рузвельт, медведь, который приветствует вас в музее замка Клифф. Он всегда опрятно одет и носит головные уборы, соответствующие сезону.
Музей британского военного корабля «Мэри Роуз»
Как насчёт дерзкого одеяния моряков тюдоровского флота? С «Мэри Роуз» было извлечено 18 кожаных ботфортов. Должно быть, экипаж корабля выглядел потрясающе!
Музей Новой Шотландии
Позвольте представить вам «Squishy» — 80 000-летнего окаменелого детёныша окрашенной черепахи четвертичного периода (единственный в своём роде в Канаде, а может быть, и во всём мире), найденный школьниками в земле с раскопок мастодонта.
Национальные музеи Шотландии
Наш дерзкий экспонат — эта застёжка споррана (поясной сумки-кошеля). В неё было встроено 4 скрытых пистолета, которые стреляли, если спорран открывали неправильно. Что может быть более дерзким, чем отстрелянная промежность?
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