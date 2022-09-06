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По какой причине спортсмены бегают против часовой стрелки

По какой причине спортсмены бегают против часовой стрелки

Автор:
06 сентября 2022 17:54
Сообщество : RealFishki
Метки: Бег   Спорт   интересное   история   легкая атлетика   олимпийские игры   
2866
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Если посмотреть на любой забег на закрытой площадке, то можно заметить, что бегуны всегда двигаются против часовой стрелки.
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Источник:

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Метки: Бег   Спорт   интересное   история   легкая атлетика   олимпийские игры   
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12  комментариев
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1k
SHAGREEN 2 часа назад
Всё из-за направления резьбы, это чтобы ноги не отвинчивались.
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6k
Pravednik84 Час назад
Как роллерист добавлю - левый вираж заступом для меня естественен и я ему даже не учился, он сам вышел по мере наработки опыта (ещё в детстве), а правый вираж заступом мне приходится именно делать.
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36k
Mamin Sibiriak Час назад
Александр Покрышкин заметил, что в воздухе летчики хуже выполняли правые развороты и старались их избегать, и начал намеренно тренировать совершение резких правых маневров.
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Про вектор, уходящий вниз, только полный дебил мог написать.
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43k
Карандаш 3 часа назад
<<Если посмотреть на любой забег на закрытой площадке, то можно заметить, что бегуны всегда двигаются против часовой стрелки>>
А если посмотреть на открытой? По часовой хреначат?
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18k
Corvus Corax 3 часа назад
"Это "привычное направление" для зрителей можно "
Нельзя!!!
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minimalism

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