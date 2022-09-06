По какой причине спортсмены бегают против часовой стрелки

Некоторые специалисты замечали, что легкоатлетам удобнее поворачивать влево из-за весового преимущества левой стороны тела над правой, так как там располагается сердце. И есть ещё одно физиологическое объяснение: движение крови по венам идёт слева направо и если бежать против часовой стрелки, то из-за центробежной силы кровь будет быстрее циркулировать. А вот если изменить направление бега, то скорость перемещения крови снизится.

Низкий старт придумал спринтер Шерилл, когда наблюдал за кенгуру. Невзирая на протесты судьи и смеющихся зрителей он впервые применил новый способ старта и выиграл забег.

А если рассмотреть это со стороны физики, то нужно вспомнить о векторе угловой скорости: движение влево, вектор направлен вверх, то есть спортсмен бежит без сопротивления. А вот если движение будет в обратную сторону, то вектор уйдёт вниз и бегуну будет тяжелее двигаться.