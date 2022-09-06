По какой причине спортсмены бегают против часовой стрелки

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Если посмотреть на любой забег на закрытой площадке, то можно заметить, что бегуны всегда двигаются против часовой стрелки.
Как только начинающий бегун приходит на тренировку, то он просто подстраивается под всех остальных в общем забеге. А между тем, бег против часовой стрелки - это международный стандарт, который определили множество лет назад. Но вот кто именно ввёл этот стандарт?
Официальные данные
Себастьян Коу - это президент IAAF и двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 метров.
"Стандарты Международной ассоциации легкоатлетической федерации" (IAAF) гласят: "В беговых видах спорта, где присутствует хотя бы один вираж (т.е. поворот), направление бега/спортивной ходьбы становится левосторонними. То есть, спортсмены бегут в сторону, обратную движению стрелки часов".
Также слева направо движутся конькобежцы, участники скачек и мотогонок.
"Стандарты Международной ассоциации легкоатлетической федерации" (IAAF) гласят: "В беговых видах спорта, где присутствует хотя бы один вираж (т.е. поворот), направление бега/спортивной ходьбы становится левосторонними. То есть, спортсмены бегут в сторону, обратную движению стрелки часов".
Также слева направо движутся конькобежцы, участники скачек и мотогонок.
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История
На самых первых современных Олимпийских играх 1896 года и до 1912 года спортсмены бегали по часовой стрелке. Но бегуны постоянно жаловались на неудобство. И в 1913 году высший орган олимпийского движения - Международный олимпийский комитет - решил, что теперь движение спортсменов должно быть против часовой стрелки.
Это изменение частично основано на обращении к традициям. Образ солнечных часов для древних греков был равен природному циклу, её воплощению. Если бежишь влево - значит, ты признаёшь свою мощь и готов пойти против природы. Но современные люди привыкли всё же полагаться на научные факты.
Это изменение частично основано на обращении к традициям. Образ солнечных часов для древних греков был равен природному циклу, её воплощению. Если бежишь влево - значит, ты признаёшь свою мощь и готов пойти против природы. Но современные люди привыкли всё же полагаться на научные факты.
Наука
Стоит вспомнить, что лёгкая атлетика - это один из самых скандальных видов спорта, ведь именно легкоатлетов чаще всего обвиняют в допинге.
Одно из реальных объяснений связано с тем, что у большинства спортсменов ведущая нога правая и поэтому им удобнее делать амплитудный шаг в левую сторону. Также, очень часто из-за того, что правая сторона лучше развита, то правая нога/рука могут быть чуть длиннее (несколько миллиметров).
Одно из реальных объяснений связано с тем, что у большинства спортсменов ведущая нога правая и поэтому им удобнее делать амплитудный шаг в левую сторону. Также, очень часто из-за того, что правая сторона лучше развита, то правая нога/рука могут быть чуть длиннее (несколько миллиметров).
Некоторые специалисты замечали, что легкоатлетам удобнее поворачивать влево из-за весового преимущества левой стороны тела над правой, так как там располагается сердце. И есть ещё одно физиологическое объяснение: движение крови по венам идёт слева направо и если бежать против часовой стрелки, то из-за центробежной силы кровь будет быстрее циркулировать. А вот если изменить направление бега, то скорость перемещения крови снизится.
Низкий старт придумал спринтер Шерилл, когда наблюдал за кенгуру. Невзирая на протесты судьи и смеющихся зрителей он впервые применил новый способ старта и выиграл забег.
А если рассмотреть это со стороны физики, то нужно вспомнить о векторе угловой скорости: движение влево, вектор направлен вверх, то есть спортсмен бежит без сопротивления. А вот если движение будет в обратную сторону, то вектор уйдёт вниз и бегуну будет тяжелее двигаться.
Низкий старт придумал спринтер Шерилл, когда наблюдал за кенгуру. Невзирая на протесты судьи и смеющихся зрителей он впервые применил новый способ старта и выиграл забег.
А если рассмотреть это со стороны физики, то нужно вспомнить о векторе угловой скорости: движение влево, вектор направлен вверх, то есть спортсмен бежит без сопротивления. А вот если движение будет в обратную сторону, то вектор уйдёт вниз и бегуну будет тяжелее двигаться.
Разница для зрителя
Зрителям привычнее и удобнее смотреть за соревнованиями также слева направо, ведь именно к такой траектории привыкли с детства наши глаза. Даже если вспомнить в какую сторону двигались персонажи в восьмибитных играх - право и вверх. Это "привычное направление" для зрителей можно
В общем, теорий много, что не позволяет сформулировать конкретный ответ на вопрос. Но лучше опираться на точные науки, конечно.
В общем, теорий много, что не позволяет сформулировать конкретный ответ на вопрос. Но лучше опираться на точные науки, конечно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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