35 фото из соцсетей, которые никого не проведут

Каждый, кто знаком с идеальным миром соцсетей, знает, что в этом мире никому и ничему нельзя доверять, и прежде всего — своим глазам. К счастью, участники популярного сабреддита "Инстаграмная реальность" всегда готовы разоблачить бесстыжих любителей приукрасить свою жизнь и делятся самыми уморительными фейками, найденными в социальных сетях.