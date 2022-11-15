Porky Pig
35 фото из соцсетей, которые никого не проведут
Автор:
15 ноября 2022 20:08
Каждый, кто знаком с идеальным миром соцсетей, знает, что в этом мире никому и ничему нельзя доверять, и прежде всего — своим глазам. К счастью, участники популярного сабреддита "
Инстаграмная реальность" всегда готовы разоблачить бесстыжих любителей приукрасить свою жизнь и делятся самыми уморительными фейками, найденными в социальных сетях.
2. Дружеское напоминание, что даже модели в жизни не выглядят как модели
3. "Нашла это на странице японского музыканта. Я без понятия, что тут происходит — чел с красными волосами точно в порядке?"
4. Ах, этот элегантный изгиб локтей...
5. Секундочку, только заправлю волосы за ресницы!
6. Ее соцсети vs. Его соцсети
7. "Они похожи на маски из "Судной ночи"
8. По шкале от одного до этой девушки, насколько вы себя обманываете?
9. ...И тут на пороге появился твой демон сонного паралича
10. То есть, она так выглядит в жизни (справа) и ей всё мало..?
11. Да кому вообще нужны внутренние органы, правда?
12. Инфлюенсер, которая утверждает, что использует фильтры только для цветокоррекции
13. А в самолете ей, наверное, приходится скупать весь ряд
14. Угадаете, кто из них троих выложил это фото?
15. Ютуб-блогерша, которая в каждом кадре выглядит по-разному
16. Разница между клипом и живым выступлением
17. Классический фотошоп по-азиатски
18. Джей Ло в жизни и в соцсетях
19. Гуру фотошопа в Тиндере
20. Да это же брат Гигачада!
21. Чуть-чуть ретуши, совсем капелька
24. Паспорт никогда не врет
25. Яйцеголовые, они среди нас
26. Накачала руку, таская сумку, видимо
27. Шла к парикмахеру, вышла от пластического хирурга
28. До и "после" использования чудо-сыворотки... Толко за 8 недель прыщики, почему-то, остались точно такими же
29. Тяжело ей, наверное, живется с 55-м размером ноги...
30. Популярная тиктокерша утверждает, что не использует фильтры
31. Кардашьяны правда думают, что мы не знаем, как они выглядят на самом деле?
32. Даже без фильтра кажется, что он натянул на себя чужое лицо
33. Эти ноги теперь даже гипс не исправит
35. Ребята, смотрите, моя талия толщиной с запястье!
Источник:
— переведено специально для
fishki.net
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