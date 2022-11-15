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35 фото из соцсетей, которые никого не проведут

35 фото из соцсетей, которые никого не проведут

Автор:
15 ноября 2022 20:08
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   инстаграм против реальности   мастера фотошопа   соцсети   фильтры   фотографии из соцсетей   
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Каждый, кто знаком с идеальным миром соцсетей, знает, что в этом мире никому и ничему нельзя доверять, и прежде всего — своим глазам. К счастью, участники популярного сабреддита "Инстаграмная реальность" всегда готовы разоблачить бесстыжих любителей приукрасить свою жизнь и делятся самыми уморительными фейками, найденными в социальных сетях.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   инстаграм против реальности   мастера фотошопа   соцсети   фильтры   фотографии из соцсетей   
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6  комментариев
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9k
kirpal 2 часа назад
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Алексей 38 минут назад
Инстаграм же запретили нафиг, чтобы никто этого не видел и не портил себе психику! Откуда они опять лезут?!.
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9k
Shtoppi 50 минут назад
Понятия "Стыд" и "Позор" этим клоунам явно неведомы.
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88k
parallax Час назад
Кунсткамера.
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17k
Вася Час назад
уроды какие-то
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3k
Aristarx Час назад
В мире животных.
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