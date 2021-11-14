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Впервые укладываю кварцвинил... То ещё удовольствие

Впервые укладываю кварцвинил... То ещё удовольствие (20 фото)

Автор:
14 ноября 2021 16:07
Сообщество : Строитель
Метки: ПВХ-плитка   кварвинил   напольные покрытия   своими руками   устройство пола   яавтор   
1286
20
В качестве напольного покрытия был выбран кварцвинил. Причин для этого сразу несколько. О плюсах и минусах материала можете узнать в посте.
Перед самим укладыванием пола была сложна работа по выравниванию полов во всём доме. В день получалось выравнять не более двух комнат. Стяжку пола сделала бригада мастеров. Была применена полусухая стяжка пола. После высыхания обнаружил перепады от 1 мм до 4 мм на 2 метра. А так как максимальный перепад не должен превышать 2 мм на 2 метра, то пришлось делать дополнительную стяжку. В одной комнате сделал выравнивание пола при помощи наливного пола. Результат не очень понравился, поэтому в остальных помещениях и коридоре равнял плиточным клеем (растягивал правилом), а потом доводил до гладкого состояния поверхность при помощи, цемента, разведённого в воде.
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Для выравнивания использовал правило, шпатель 45 см, маленький шпатель, зубчатый валик. Замешивал при помощи перфоратора и венчика.
На комнату 8 квадратных метров ушло 2 мешка наливного пола.
Очень много времени ушло на подготовку основания для укладывания кварцвинила. Пришлось сначала облазить весь пол со шпателем и счистить все ляпки и небольшие неровности. Далее пропылесосил и прогрунтовал.
Пересмотрел почти все ролики на ютубе по укладыванию кварцвинила на клей. Многие мастера советуют дополнительно фиксировать на малярный скотч плитку. Так и сделал.
Сам процесс нанесения клея. Держу так шпатели, потому что загадил руки клеем )))
Для разрезания пвх-плитки подойдёт обычный малярный нож и металлическая линейка.
Ниже инструмент, который применяю при укладывании кварцвинила. Очень нужен прикаточный тяжёлый валик, но взять негде. Поэтому прикатываю тем, что есть. Запаситесь карандашами, потому что стачиваются просто безбожно. Также зубчатого шпателя А2 хватает примерно на каждые 25-40 квадратных метров. Зубцы стачиваются относительно быстро.
Пока что успел сделать коридор почти полностью и кухню-гостиную. Частично завёл полосы в некоторые комнаты.
Малярный скотч снимайте через пару дней максимум, иначе присыхает намертво.
Пришлось купить наколенники, потому что без них просто никак.
Этот пост сделал, потому что закончился кварцвинил и сижу без дела. Жду, пока привезут плитку для остальной части дома.
Плюсов у кварцвинила по сравнению с ламинатом несколько: он "теплее", его проще резать и нет такой пыли. Но и минусов много. Если укладывать аккуратно и счищать весь мусор, а не делать по принципу "и так сойдёт", то время укладывания вырастает в разы. Также для кварцвинила придётся заморочиться и дополнительно выровнять стяжку. Укладывать можно практически вплотную к стене. Есть кварцвинил, который укладывается на подложку, но он на порядок дороже, да и сама подложка тоже стоит прилично. Кварцвинил не боится воды и его нельзя разбить как плитку.
В прошлых постах меня упрекали за то, что я зря купил перфоратор, правила, инструмент... Оказалось, что совсем не зря. Из действительно бесполезных инструментов оказался только зубчатый валик.

Прошлые мои посты по постройке дома

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Метки: ПВХ-плитка   кварвинил   напольные покрытия   своими руками   устройство пола   яавтор   
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Сергей Час назад
Брал бы SPC ламинат было бы проще. Не надо клея, собирается как ламинат.Уложили сами за неделю 120м
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7k
Rado 4 минуты назад
1. Ровность проверяют не отражением, а небольшой лампочкой в темноте. 2. Наколенники не те. Эти нужны потом, если не покупать строительные.
3. Насчет бьющейся плитки это о чем вообще? Сейчас керамогранит. Он очень трудно бьется.
В остальном неплохое развлечение. Всё лучше чем на диване лежать.
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1k
Eugene Полчаса назад
Нормально заморочился.

Только наколенники купил неправильные - лечебные для суставов, а не для защиты.
И почему скотч приклеивается намертво? Он же и создан для того чтоб легко снимался не сдирая краску.
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21k
Андрей Иванов 54 минуты назад
При клеевом ПВХ лёгкий перепал не страшен
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4k
Тамара Час назад
Почему выбрал клеевой, а не клик?
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