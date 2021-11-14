Впервые укладываю кварцвинил... То ещё удовольствие

Плюсов у кварцвинила по сравнению с ламинатом несколько: он "теплее", его проще резать и нет такой пыли. Но и минусов много. Если укладывать аккуратно и счищать весь мусор, а не делать по принципу "и так сойдёт", то время укладывания вырастает в разы. Также для кварцвинила придётся заморочиться и дополнительно выровнять стяжку. Укладывать можно практически вплотную к стене. Есть кварцвинил, который укладывается на подложку, но он на порядок дороже, да и сама подложка тоже стоит прилично. Кварцвинил не боится воды и его нельзя разбить как плитку.