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Жидкие обои и декоративная штукатурка своими руками

Жидкие обои и декоративная штукатурка своими руками (32 фото)

Автор:
03 ноября 2021 14:23
Сообщество : Строитель
Метки: декоративная штукатурка   жидкие обои   ремонт   своими руками   стройка   яавтор   
810
32
С августа по сентябрь мне пришлось работать с жидкими обоями. Никогда до этого мне не приходилось иметь дело с декоративной штукатуркой или жидкими обоями. Наносить обои пришлось на стены, общая площадь которых составила 98 квадратных метров.
Скажу сразу, что есть много определений этому виду отделочных материалов: жидкие обои, декоративная штукатурка, шёлковая штукатурка. Все они слегка отличаются друг от друга, но суть одна.
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Первый опыт был не очень удачным. Купил жидкие обои, загрунтовал грунтовкой (которую рекомендовал производитель жидких обоев)... и процесс нанесения превратился в сущий кошмар. Обои ползли по стене, слой выходил неравномерный. Я проклял всё на свете, когда работал с жидкими обоями. Возникали даже мысли срезать обои и сделать что-то иное...
Наносили эти обои вдвоём с супругой. В день получалось сделать не больше стенки площадью 9 квадратных метров. Начал делать замес обоев чуть жиже. Помогло, но не очень.
Всё же одолели эти стены и сделали их. Решили, поменять вид покрытия. Купили так называемую шёлковую штукатурку, но о ней чуть позже. Также поменяли грунтовку. А пока приступил к нанесению декоративной штукатурки
Наносил прямо с ведёрка. Инструменты для этого вида отделочного материала отдельно не покупал. Использовал старую кельму и шпатель, оставшиеся со штукатурных работ.
Материал вблизи
За вечер получилось сделать небольшую стенку.
Расход материала был выше заявленного, поэтому пришлось докупить ещё одно ведёрко. После нанесения не видно было стыка или шва.
Тем временем пришли другие жидкие обои для коридора (более мелкой фракции). Внимание, это не реклама обоев. Я не хочу сказать, что они супер-пупер классные. Просто нормальные. Ничего более.
Стена на заднем фоне ещё не до конца доделана. Нет времени подкрасить швы.
Стык потолочного плинтуса и стены стал проклеивать малярным скотчем. Так получилось сформировать относительно ровную линию.
Замешивал 2 пачки обоев в 11 литрах воды. На ночь оставлял в пакете. Работать можно уже на следующий день.
Стена начинает подсыхать.
Фактура новой штукатурки вблизи.
Две стены с одним видом обоев. Слева та, которой уже два дня (высохла) и со свежими обоями.
Пожалуй, лучшая грунтовка для подготовки стен для жидких обоев. По-настоящему упрощает работу. Прогрунтованная стена.
Снимаю малярный скотч.
Обои в пачке и после высыхания не будут иметь различий в цвете. Пример:
Уже готовые стены. На фоне ПВХ-плитка, но это немного другая история.
Плюсов у жидких обоев по сравнению с обычными несколько: низкая цена и ремонтопригодность. Имели ли вы дело с жидкими обоями и декоративной штукатуркой?

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Метки: декоративная штукатурка   жидкие обои   ремонт   своими руками   стройка   яавтор   
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Елена Букреева Полчаса назад
Выглядит уютно, но такое покрытие собирает пыль не хуже ковра на стене.
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Чё 10 минут назад
Хотел было автора похвалить, но Никифоридис сплагиатил пост и даже не указал реальную ссылку. Поэтому минус.
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