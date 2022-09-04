Китайцы выпустили поддельный iPhone 14 Pro Max (2 фото + видео)

Пост юмора о людях в белых халатах

В Москве парни выкрикнули нацистское приветствие возле палатки с...

Смешные и познавательные картинки

Украинцы в Испании попытались затеять скандал с россиянином, но не...

"Холуи!": дед парой слов поставил на место общественницу

«Когда дела в борделе идут плохо, нужно менять репертуар»: Тигран...

Самые смешные мемы. Выпуск № 40

Смешные и познавательные картинки

Почему на Камчатке живут самые общительные в мире медведи

Йожика картинки. Выпуск 200

Смешные и немного с пошлинкой комментарии из социальных сетей

Как в СССР пытались создать боевой гибрид самолёта и вертолёта, и...

"Ты обрызгала меня водой, тварь!": обидчивый велосипедист в...

В Чехии прошли массовые антиправительственные митинги

Гигантский гимнопил: что это за гриб, и почему его собирают, если...

В Астрахани задержали цыганку, укравшую одежду из контейнера для...

Сибирские амфибии вырабатывают спирт, чтобы не замерзнуть