"Выслать вон из России!": Пушков - о сотруднице норвежского консульства, заявившей о ненависти к русским

Дамочку не устроило качество обслуживания в отеле Мурманска, и она решила не сдерживаться.
Норвежский консул Элисабет Эллингсен устроила безобразный скандал в мурманском отеле. Не стесняясь в выражениях, она заявила, что ненавидит русских.
Претензии Эллингсен касались качества работы российских горничных. Мадам не устроило, что ее комната не была убрана к нужному часу. Женщина вскипела и вывалила на сотрудников отеля весь свой гнев и неудовольствие.
Источник:
Видео, разлетевшееся по соцсетям, разумеется, не осталось незамеченным и в верхних эшелонах власти. Безобразное поведение норвежской подданной осудили многие.
Мария Захарова назвала инцидент "актом ненависти, национализма и ксенофобии" и уточнила, что в министерстве уже прорабатывают варианты реакции на неподобающее поведение норвежки. А вот председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что ответ не должен быть политкорректным и предлагает немедленно выслать скандалистку из России. Или, по крайней мере, предупредить Осло, что любой расистский выпад в адрес россиян прямо отразится на работе норвежских дипломатических ведомств в нашей стране.
В МИД Норвегии аккуратно заметили, что резкие высказывания Эллингсен "никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу". При этом, также пообещали разобраться в случившемся и даже наказать слишком болтливую норвежку.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- "Русским и собакам входа нет": Шнуров записал новую песню о русофобии в Европе
- "Это дно!": россияне высказались о Татьяне Лазаревой, ставшей участницей русофобского телешоу
- "Прощай, Данилко!": Верка Сердючка спела со сцены "Батька наш Бандера"
- Бородина ответила Гаге за "тупых россиян"
- "В связи с положением": в караоке Белгорода отказались включать песню «Не твоя вiйна» - посетители устроили скандал
Особенно про излюбленную манеру лепералов, переворачивать.
Старая сука кричала о ненависти, а персонаж тут про сервис втирает
Неудивительно, что расслабились.
И злобную бабку пропустили.
Мы верим. Верим.
И вложения Норвегии обесценились.
И в тем не менее в 2020 публиковали статистику.
5% долга ОФЗ принадлежала Норвежскому пенсионному фонду.
-Не еДут...(((