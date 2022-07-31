"Выслать вон из России!": Пушков - о сотруднице норвежского консульства, заявившей о ненависти к русским

Мария Захарова назвала инцидент "актом ненависти, национализма и ксенофобии" и уточнила, что в министерстве уже прорабатывают варианты реакции на неподобающее поведение норвежки. А вот председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что ответ не должен быть политкорректным и предлагает немедленно выслать скандалистку из России. Или, по крайней мере, предупредить Осло, что любой расистский выпад в адрес россиян прямо отразится на работе норвежских дипломатических ведомств в нашей стране.