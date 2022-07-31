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"Выслать вон из России!": Пушков - о сотруднице норвежского консульства, заявившей о ненависти к русским

"Выслать вон из России!": Пушков - о сотруднице норвежского консульства, заявившей о ненависти к русским

Автор:
31 июля 2022 10:33
Сообщество : Политика
Метки: Пушков   видео   горничные   мурманск   отель   политика   русофобия   скандал   сотрудница консульства   уборка   
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Дамочку не устроило качество обслуживания в отеле Мурманска, и она решила не сдерживаться.


Норвежский консул Элисабет Эллингсен устроила безобразный скандал в мурманском отеле. Не стесняясь в выражениях, она заявила, что ненавидит русских.


Претензии Эллингсен касались качества работы российских горничных. Мадам не устроило, что ее комната не была убрана к нужному часу. Женщина вскипела и вывалила на сотрудников отеля весь свой гнев и неудовольствие.

Видео, разлетевшееся по соцсетям, разумеется, не осталось незамеченным и в верхних эшелонах власти. Безобразное поведение норвежской подданной осудили многие.


Мария Захарова назвала инцидент "актом ненависти, национализма и ксенофобии" и уточнила, что в министерстве уже прорабатывают варианты реакции на неподобающее поведение норвежки. А вот председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что ответ не должен быть политкорректным и предлагает немедленно выслать скандалистку из России. Или, по крайней мере, предупредить Осло, что любой расистский выпад в адрес россиян прямо отразится на работе норвежских дипломатических ведомств в нашей стране.


В МИД Норвегии аккуратно заметили, что резкие высказывания Эллингсен "никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу". При этом, также пообещали разобраться в случившемся и даже наказать слишком болтливую норвежку.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Пушков   видео   горничные   мурманск   отель   политика   русофобия   скандал   сотрудница консульства   уборка   
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43k
Андрей 2 часа назад
Нациска вонючая.
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7k
Дети откопали осла 2 минуты назад
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5k
Denis Cudreacov 8 минут назад
Выпады а сторону русских конечно же не должны остаться без внимания. С другой стороны, да, ДА, б...ядь! Бывают такие отели, что хз как они вообще могут существовать годами. Быдло персонал, грязь итд... в условиях конкуренции такие отели вымирают, но когда это один отель в городе, он может благополучно приносить прибыль. Бабке на личности переходить точно не стоило, но возмущение ее наверняка имеет почву.
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12k
сеньор Леонсио 12 минут назад
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3k
SandMANn 16 минут назад
Консул? Позор дипломатии Норвегии …или спланированная провокация. Будет видно по дальнейшему трудоустройству истерички. Сколько можно терпеть эти «моськины» тявканья? …И не только от скандинавов. Или будем терпеть и далее унижение нашего достоинства?
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945
Homem 21 минуту назад
Для начала её и членов её семьи за то что она себе такое позволила занести в чёрный список.Ввести уголовную ответственность за подобное,которое в первую очередь распространяться будет на иностранцев.В США она бы за такое получила пожизненное без права помилования или в ложке супа утонула бы.Это ответ почему в США нет овсянниковых и навальных.Коль уж у них маски сняты,давно пора на их языке с ними разговаривать.Разные у них там за бугром люди как и везде.Чем проще происхождение тем и проще в отношениях,но есть там за границей такие,которые возненавидят вас только за то что вы славянского происхожлдения.Кто в теме поймёт о чём я.
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389
Nik Nik Полчаса назад
Лютефиска пережрала ?.......))
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6k
Джордж. Вашингтон. Полчаса назад
Видать бьйонрндалевские таблетки закончились, которыми они там все долбятся. Отходняки.
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13k
Пук 38 минут назад
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261
Ame onna 44 минуты назад
Ёлки -моталки!!... В моей стране! В моем доме гадит!... Ну и тварь!(((
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11k
Максим 45 минут назад
Ну норвеги и немцев считают быдлом...
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34k
Монферран Z V Ø 45 минут назад
Беспощадный мурманский сервис.
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1k
K_II_T 45 минут назад
Отношения с Норвегией в целом нормальные.
Неудивительно, что расслабились.
И злобную бабку пропустили.
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8k
KAUSTIC 47 минут назад
Безнаказанно этого нельзя терпеть ! Ибо нефуй каждой старой пер...нье вот так себя вести !
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5k
magic32 49 минут назад
"...и уточнила, что в министерстве уже прорабатывают варианты реакции на неподобающее поведение норвежки" - честно говоря уже за..ли с этими прорабатываниями, может стоит закрыть по статье, лет этак на 15-ть, чтобы другим неповадно было
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1k
Довер Иванович 50 минут назад
Шалаву [мат] из страны, и вообще всем кому не нравится.
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10k
a_komolow 52 минуты назад
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7k
Артём 55 минут назад
Если эту шлюху не выслать, то Россия окажется в положении Германии, которая проглотила всё, что наговорил хохлятский посол.
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7k
Артём 57 минут назад
"никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу"(с)

Мы верим. Верим.
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7k
Trenzel2003 Час назад
Эт она почему такая злая? Потому что с собачкой живет этот синий чулок.
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261
Ame onna Trenzel2003 43 минуты назад
-Не еДут?
-Не еДут...(((
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3k
GROMOZEKA Час назад
Я не дипломат, поэтому скажу просто - НАХ@Й ВЫДВОРИТЬ ИЗ РОССИИ, НАВСЕГДА
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