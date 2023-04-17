Дорого-богато: как цыгане Пасху празднуют

Пасха у цыган ("Патради") - едва ли не главный праздник, и его традиции не отличаются от привычных для православных. Также пекутся куличи, красятся яйца, но в каких масштабах!
Чем больше - тем лучше. Под таким девизом цыгане готовятся к Пасхе. Куличи пекут в вёдрах, яйца красят сотнями.
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На праздник принято обходить соседей и одаривать кусками кулича и яйцами всех знакомыми, а их в таборе - каждый первый. Да и застолья у цыган многолюдные. Главное в них - чтобы стол ломился от яств.
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Пасхальный стол у цыган не убирается три дня - всё это время они принимают гостей и сами ходят в гости. После празднеств табор возвращается к прежней жизни.
А вы, друзья, напекли куличей?
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