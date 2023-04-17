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Дорого-богато: как цыгане Пасху празднуют

Дорого-богато: как цыгане Пасху празднуют

Автор:
17 апреля 2023 08:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Крашеные яйца   Патради   видео   куличи   пасха   пасхальный стол   праздник   цыгане   цыганская Пасха   
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Пасха у цыган ("Патради") - едва ли не главный праздник, и его традиции не отличаются от привычных для православных. Также пекутся куличи, красятся яйца, но в каких масштабах!

Чем больше - тем лучше. Под таким девизом цыгане готовятся к Пасхе. Куличи пекут в вёдрах, яйца красят сотнями.



На праздник принято обходить соседей и одаривать кусками кулича и яйцами всех знакомыми, а их в таборе - каждый первый. Да и застолья у цыган многолюдные. Главное в них - чтобы стол ломился от яств.


Пасхальный стол у цыган не убирается три дня - всё это время они принимают гостей и сами ходят в гости. После празднеств табор возвращается к прежней жизни.


А вы, друзья, напекли куличей?

Источник:

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Метки: Крашеные яйца   Патради   видео   куличи   пасха   пасхальный стол   праздник   цыгане   цыганская Пасха   
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16  комментариев
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2k
Оксид Бетона 2 часа назад
Накуа? И как это всё съедается?
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20k
Евгений 11 минут назад
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12k
Андрей А 13 минут назад
Заставь дурака Богу молиться....
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748
ruslan d 44 минуты назад
Не знал что они празднуют ...
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11k
Властелин Час назад
С душой с размахом.
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72
EDRENA ZA NOGU Властелин Полчаса назад
У цыган души нет! Нелюди, грязные животные! Назови хоть одного цыгана, принесшего хоть какую-то пользу той стране, где живет! Про "Ромэн" не надо, песни и обезьяна плясать может и от нее толку больше: научный эксперимент! А вот цыганам на@бать других - святое дело!
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290
Joe Час назад
Типа, они верующие? Даже если так, это не мешает им нарушать большую часть Заповедей...
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Ваня 2 часа назад
все их дорохо-бахато построено на нашем здоровье и здоровье наших детей...я говорю цыган, подразумеваю - наркота, жульничество и воровство...
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828
surgy 2 часа назад
Вижу интерьер цыган вычурность, вижу интерьер армян - цыганщина
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56k
Завет Ильича 2 часа назад
Нет.
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59k
pynh 2 часа назад
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