Дом, который построил псих. Грустная история странного сооружения в китайском селе

Этот странный дом находится в провинции Шаньдун, Китай. Его построил человек по имени Ху Гуанчжоу.
Ху родился в семье фермеров. Он был старшим сыном в семье и всегда заботился о своих младших братьях. Ху в них души не чаял.
Денег постоянно не хватало. Ху бросил учебу и стал браться за любую работу, чтобы помочь своим родителям и поддержать двух братьев, которые на тот момент учились в школе.
И с братьями у них появилась детская мечта. Они решили, что будут много работать, копить деньги и однажды построят большой дом. В доме они будут жить большой дружной семьей, вместе родителями, женами и детьми.
Однако еще в молодом возрасте Ху заболел менингитом, после чего у него развилось психическое заболевание.
Престарелые родители пытались найти ему жену, чтобы хоть кто-то о нем заботился, после того как их не станет. Но все местные женщины прекрасно знали о его болезни и никто не вышел за него замуж.
Ху же приступил к реализации своей мечты. Начал строить тот самый большой дом, который вместит всю его семью.
Братья ушли из дома - переехали в поисках работы в город. Увы, лучшей жизни они там не нашли и всё закончилось трагично. Один погиб в автокатастрофе, другой заболел и скончался еще в молодом возрасте.
Ху сказали, что его братья скончались, но он в это не поверил. Ху упорно продолжал строить дом и решил сдержать свое обещание.
Ушли из жизни и родители. Ху остался совсем один. И еще три года он достраивал этот грандиозный дом, веря, что однажды его младшие братья вернутся. И они все будут жить вместе, как и мечтали.
Для строительства он использовал песок, битый кирпич, глиняный раствор, бамбук, ветки и камни. Собирал по всей округе различный строительный мусор. Ху строил дом упорно слой за слоем, работая день и ночь.
10 лет ушло у Ху на строительство этого сооружения. Причем, первые пять лет ушли на фундамент, три года - на строительство этажей. И оставшиеся два - на обустройство и укрепление конструкции.
Получился такой семиэтажный дом.
Власти подумывали снести самострой из-за риска, что он обрушится и нанесет ущерб окружающим постройкам. Да и вообще, убьет кого-нибудь.
Но дом оказался достаточно крепким. Как пошутил один из местных инженеров, чтобы его снести, потребуется взрывчатки столько, что вместе с домом взлетит на небо вся деревня.
Когда фотографии дома облетели интернет, он мгновенно стал популярным. То, за что местные жители крутили у виска, называя Ху сумасшедшим, вдруг стало популярным культурным объектом.
Ночью дом выглядит так, и его изображение любят использовать в различных коллажах на тему ужастиков. Видите висящего скелета в правой части здания?
Сюда стали регулярно приезжать туристы. Особенно, поклонники аниме. Они нашли ассоциации и параллели со знаменитым мультфильмом "Ходячий замок":
Сейчас Ху 63 года, и, в свободное от другой работы время, он занят тем, что продолжает укреплять и обустраивать дом.
В итоге, родное правительство оценило его труд. Сейчас Ху получает пособие от правительства. Ему также положена порция бесплатных булочек, которые выдают в местном магазине.
Источник:
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а из бамбука и фекалий!!!!