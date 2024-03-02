Дом, который построил псих. Грустная история странного сооружения в китайском селе

Ху родился в семье фермеров. Он был старшим сыном в семье и всегда заботился о своих младших братьях. Ху в них души не чаял.

Денег постоянно не хватало. Ху бросил учебу и стал браться за любую работу, чтобы помочь своим родителям и поддержать двух братьев, которые на тот момент учились в школе.

И с братьями у них появилась детская мечта. Они решили, что будут много работать, копить деньги и однажды построят большой дом. В доме они будут жить большой дружной семьей, вместе родителями, женами и детьми.