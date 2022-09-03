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Камилла Иващук: как эмигрантка из СССР стала “белой мамой” Майка Тайсона

Камилла Иващук: как эмигрантка из СССР стала “белой мамой” Майка Тайсона

Автор:
03 сентября 2022 03:26
Сообщество : RealFishki
Метки: Камилла Иващук   Касс Д Амато   Майк Тайсон   Чемпион   боксер   любовь   мама   поддержка   
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У “железного Майка” было множество блистательных побед и триумфов: самый молодой чемпион, главный нокаутер, боксёр, “уничтожающий” соперников на ринге. Но хватало и скандалов с уголовными делами и пристрастием к алкоголю и веществам. Эти проблемы начались после смерти его тренера и приёмного отца - Константино Д’Амато. Жена этого легендарного тренера и стала второй мамой Майка.

У Майкла была родная мать - Лорна Смит. Тайсон её обожал, но она не сильно интересовалась своим ребёнком. У Лорны было несколько детей и Майк был явно не в числе любимчиков.

Парень рос без отца, с детства наблюдал постоянные ссоры матери с часто меняющимися любовниками. Одного из них женщина избила прямо на глазах у сына. Так что он с детства привык к тому, что насилие в семье это чуть ли не норма. Возможно, такая неверная установка и привела к тому, что и сам Тайсон иногда поколачивал своих женщин.

До поры до времени Майк рос тихим и застенчивым парнем. Разводил голубей и сторонился всяких компаний.

«Я нуждался в ком-то, кто услышал бы все мои переживания. Каждый вечер я поднимался на крышу и разговаривал с голубями. Я часто кормил их, поэтому они постоянно скапливались возле меня».

Переломный момент наступил, когда парню стукнуло 11 лет: тогда он столкнулся на улице со шпаной и один из самых отмороженных ребят убил его голубя. И Майк, неожиданно для самого себя, с такой силой врезал гопнику по лицу, что тот потерял сознание. А когда пришёл в себя, то выплюнул пару зубов.

“Возможно, если бы не голуби, то я не начал бы заниматься боксом. Моя первая драка случилась из-за птицы. Один парень, он был старше и крупнее меня, взял моего голубя и у меня на глазах свернул ему шею. Прошло много лет, но я до сих пор помню эту сцену, которая оставила глубокий шрам в моей душе. Я бросился с кулаками на обидчика и измолотил его. В тот момент я чувствовал, что был сильнее его — и поэтому победил“.

После этого Майки поверил в себя - к сожалению, совсем не так, как надо. Вместо того, чтобы плотно заняться учёбой и спортом, он вступил в уличную банду и стал “обносить” дома более-менее зажиточных людей в своём и соседнем районах. Ничем хорошим это закончиться не могло и в 13 лет парень оказался в закрытой школе для несовершеннолетних преступников.

Там он и занялся боксом. Поначалу его натаскивал обычный физрук - он заметил способности Майка, дождался окончания срока его наказания, и порекомендовал его своему знакомому тренеру Кассу Д’Амато.

Тот был известным человеком, его знали все боксёры и промоутеры. Касс мог запросто снять трубку и поболтать с Мохаммедом Али или Шугар Рей Леонардом, прийти на любой поединок и занять почётное место в первых рядах.

И когда Касс впервые увидел молодого Тайсона в спарринге, он сказал: “Этого парня я ждал всю жизнь”. И сразу согласился его тренировать.

Чтобы вырвать Майка из привычного криминального мира, Касс забрал его и поселил в своём доме. Там Тайсон жил и питался. Там же и познакомился с гражданской женой Касса - Камиллой.

Та эмигрировала из СССР и познакомилась с Кассом вскоре после войны. Повод для знакомства был очень удобный - её сестра была замужем за братом Касса. Так что молодые люди стали встречаться, а потом и жить вместе. В брак они так и не вступили, но до этих формальностей им не было никакого дела.

Касс царил на ринге и гонял Майка до седьмого пота.

“Самая трудная часть боя – это тренировка, потому что, верьте или нет, самая простая часть боя – это сам бой”.

Камилла вела домашнее хозяйство. Готовила, стирала, убиралась не только для Касса, а и для всех его учеников. А кроме Майка, в доме иногда жило ещё несколько ребят.

Когда умерла родная мать Тайсона, Камилла стала верной опорой и поддержкой молодого боксёра. И когда тот спросил, можно ли ему теперь называть её мамой, она ответила “конечно”. Когда Майклу исполнилось 15, Касс стал его приёмным отцом.

К сожалению, Д’Амато не дожил до первого триумфа своего ученика и сына - в 1986 году Тайсон стал самым молодым абсолютным чемпионом в тяжёлом весе, Майклу было 20 лет. Тогда в нём что-то и надломилось: не стало человека, который вёл и направлял его все эти годы. И Майкл пустился во все тяжкие.

“Когда ты поднимаешься, друзья узнают, кто ты. Когда ты падаешь, ты узнаёшь, кто друзья.“

Стал принимать вещества, постоянно бухать и менять женщин как перчатки. Женщины и довели его до тюрьмы - была очень мутная история с изнасилованием, когда “Мисс чёрная Америка” сама пришла к нему в номер, уехала домой на лимузине Майкла, а потом обвинила его в насилии. После скандального процесса, Майк пошёл на первый срок. Потом на второй - за избиения, и третий - за вещества. Но последние два срока были небольшими.

“Я не мать Тереза. Но я и не Чарльз Мэнсон”.

После первого срока ему даже удалось вернуться на ринг, но это уже был другой Тайсон - феноменальной скорости и реакции уже не было. Зато остался пушечный удар, так что какое-то время он ещё мог драться. Затем возраст взял своё и Тайсон ушёл из спорта.

“Ты умнеешь слишком поздно и стареешь слишком рано”.

Но главное - чтобы он не делал, в какие бы истории не влипал, Камилла всегда любила Тайсона. Это была единственная женщина в его жизни, которая не сделала ему ничего плохого. Наоборот, поддерживала Майкла до самой своей смерти. А прожила она долго - 96 лет.

И до сих пор, когда “железный чемпион” говорит о Камилле или Кассе Д’Амато, его голос начинает дрожать, а в глазах появляются слёзы. Если бы не они, не было бы и знаменитого Майка Тайсона.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Камилла Иващук   Касс Д Амато   Майк Тайсон   Чемпион   боксер   любовь   мама   поддержка   
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1  комментарий
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scorpick 17 минут назад
Сначала посмотрел художественный фильм, где прыжки, размахи, сопли, кровища. А потом документальный. Стоят на ринге две черные глыбы в обнимку и вдруг одна падает. И только в замедленном повторе видно удар буквально от локтя, вектором не больше 20 см., подобно паровому молоту делающий мозги противника жидкими. С тех пор Рокки смотрю с улыбкой.
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