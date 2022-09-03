Камилла Иващук: как эмигрантка из СССР стала “белой мамой” Майка Тайсона

У “железного Майка” было множество блистательных побед и триумфов: самый молодой чемпион, главный нокаутер, боксёр, “уничтожающий” соперников на ринге. Но хватало и скандалов с уголовными делами и пристрастием к алкоголю и веществам. Эти проблемы начались после смерти его тренера и приёмного отца - Константино Д’Амато. Жена этого легендарного тренера и стала второй мамой Майка.
У Майкла была родная мать - Лорна Смит. Тайсон её обожал, но она не сильно интересовалась своим ребёнком. У Лорны было несколько детей и Майк был явно не в числе любимчиков.
Парень рос без отца, с детства наблюдал постоянные ссоры матери с часто меняющимися любовниками. Одного из них женщина избила прямо на глазах у сына. Так что он с детства привык к тому, что насилие в семье это чуть ли не норма. Возможно, такая неверная установка и привела к тому, что и сам Тайсон иногда поколачивал своих женщин.
До поры до времени Майк рос тихим и застенчивым парнем. Разводил голубей и сторонился всяких компаний.
«Я нуждался в ком-то, кто услышал бы все мои переживания. Каждый вечер я поднимался на крышу и разговаривал с голубями. Я часто кормил их, поэтому они постоянно скапливались возле меня».
Переломный момент наступил, когда парню стукнуло 11 лет: тогда он столкнулся на улице со шпаной и один из самых отмороженных ребят убил его голубя. И Майк, неожиданно для самого себя, с такой силой врезал гопнику по лицу, что тот потерял сознание. А когда пришёл в себя, то выплюнул пару зубов.
“Возможно, если бы не голуби, то я не начал бы заниматься боксом. Моя первая драка случилась из-за птицы. Один парень, он был старше и крупнее меня, взял моего голубя и у меня на глазах свернул ему шею. Прошло много лет, но я до сих пор помню эту сцену, которая оставила глубокий шрам в моей душе. Я бросился с кулаками на обидчика и измолотил его. В тот момент я чувствовал, что был сильнее его — и поэтому победил“.
После этого Майки поверил в себя - к сожалению, совсем не так, как надо. Вместо того, чтобы плотно заняться учёбой и спортом, он вступил в уличную банду и стал “обносить” дома более-менее зажиточных людей в своём и соседнем районах. Ничем хорошим это закончиться не могло и в 13 лет парень оказался в закрытой школе для несовершеннолетних преступников.
Там он и занялся боксом. Поначалу его натаскивал обычный физрук - он заметил способности Майка, дождался окончания срока его наказания, и порекомендовал его своему знакомому тренеру Кассу Д’Амато.
Тот был известным человеком, его знали все боксёры и промоутеры. Касс мог запросто снять трубку и поболтать с Мохаммедом Али или Шугар Рей Леонардом, прийти на любой поединок и занять почётное место в первых рядах.
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И когда Касс впервые увидел молодого Тайсона в спарринге, он сказал: “Этого парня я ждал всю жизнь”. И сразу согласился его тренировать.
Чтобы вырвать Майка из привычного криминального мира, Касс забрал его и поселил в своём доме. Там Тайсон жил и питался. Там же и познакомился с гражданской женой Касса - Камиллой.
Та эмигрировала из СССР и познакомилась с Кассом вскоре после войны. Повод для знакомства был очень удобный - её сестра была замужем за братом Касса. Так что молодые люди стали встречаться, а потом и жить вместе. В брак они так и не вступили, но до этих формальностей им не было никакого дела.
Касс царил на ринге и гонял Майка до седьмого пота.
“Самая трудная часть боя – это тренировка, потому что, верьте или нет, самая простая часть боя – это сам бой”.
Камилла вела домашнее хозяйство. Готовила, стирала, убиралась не только для Касса, а и для всех его учеников. А кроме Майка, в доме иногда жило ещё несколько ребят.
Когда умерла родная мать Тайсона, Камилла стала верной опорой и поддержкой молодого боксёра. И когда тот спросил, можно ли ему теперь называть её мамой, она ответила “конечно”. Когда Майклу исполнилось 15, Касс стал его приёмным отцом.
К сожалению, Д’Амато не дожил до первого триумфа своего ученика и сына - в 1986 году Тайсон стал самым молодым абсолютным чемпионом в тяжёлом весе, Майклу было 20 лет. Тогда в нём что-то и надломилось: не стало человека, который вёл и направлял его все эти годы. И Майкл пустился во все тяжкие.
“Когда ты поднимаешься, друзья узнают, кто ты. Когда ты падаешь, ты узнаёшь, кто друзья.“
Стал принимать вещества, постоянно бухать и менять женщин как перчатки. Женщины и довели его до тюрьмы - была очень мутная история с изнасилованием, когда “Мисс чёрная Америка” сама пришла к нему в номер, уехала домой на лимузине Майкла, а потом обвинила его в насилии. После скандального процесса, Майк пошёл на первый срок. Потом на второй - за избиения, и третий - за вещества. Но последние два срока были небольшими.
“Я не мать Тереза. Но я и не Чарльз Мэнсон”.
После первого срока ему даже удалось вернуться на ринг, но это уже был другой Тайсон - феноменальной скорости и реакции уже не было. Зато остался пушечный удар, так что какое-то время он ещё мог драться. Затем возраст взял своё и Тайсон ушёл из спорта.
“Ты умнеешь слишком поздно и стареешь слишком рано”.
Но главное - чтобы он не делал, в какие бы истории не влипал, Камилла всегда любила Тайсона. Это была единственная женщина в его жизни, которая не сделала ему ничего плохого. Наоборот, поддерживала Майкла до самой своей смерти. А прожила она долго - 96 лет.
И до сих пор, когда “железный чемпион” говорит о Камилле или Кассе Д’Амато, его голос начинает дрожать, а в глазах появляются слёзы. Если бы не они, не было бы и знаменитого Майка Тайсона.
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АНТИФИШКИ
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