Камилла Иващук: как эмигрантка из СССР стала “белой мамой” Майка Тайсона

“Возможно, если бы не голуби, то я не начал бы заниматься боксом. Моя первая драка случилась из-за птицы. Один парень, он был старше и крупнее меня, взял моего голубя и у меня на глазах свернул ему шею. Прошло много лет, но я до сих пор помню эту сцену, которая оставила глубокий шрам в моей душе. Я бросился с кулаками на обидчика и измолотил его. В тот момент я чувствовал, что был сильнее его — и поэтому победил“.

После этого Майки поверил в себя - к сожалению, совсем не так, как надо. Вместо того, чтобы плотно заняться учёбой и спортом, он вступил в уличную банду и стал “обносить” дома более-менее зажиточных людей в своём и соседнем районах. Ничем хорошим это закончиться не могло и в 13 лет парень оказался в закрытой школе для несовершеннолетних преступников.

Там он и занялся боксом. Поначалу его натаскивал обычный физрук - он заметил способности Майка, дождался окончания срока его наказания, и порекомендовал его своему знакомому тренеру Кассу Д’Амато.