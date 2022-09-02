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15 умников, которые заслуживают награду за свою смекалку

15 умников, которые заслуживают награду за свою смекалку

Автор:
02 сентября 2022 23:25
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Награда   изобретательность   креатив   ситуации   смекалка   умники   хитрецы   
1666
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Очевидным преимуществом человеческой расы является изобретательность , ведь люди могут найти выход практически из любой ситуации. В этой подборке вы увидите хитрецов, которые легко решают повседневные проблемы с невероятным креативом.
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Источник:

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Метки: Награда   изобретательность   креатив   ситуации   смекалка   умники   хитрецы   
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4  комментария
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31k
Игорь 2 часа назад
"Отель в Токио оставляет на тумбочке карточку с прогнозом погоды на завтра"
Видимо это было ОЧЕНЬ давно. А если это в наши дни, то хозяева там из тех имбецилов, что и объявления расклеивают и бумажный спам в почтовые ящики кладут.

"Когда в кафе нет детского кресла" - это не случайно, очевидно - это не детское кафе.

"перенесла мой игровой компьютер в гостиную, чтобы я больше времени проводил с семьёй" - с таким же успехом можно и просто фото мужа было повесить в гостиной.

"Расписание занятий в одной из школ", а ссылка ведет на страницу с надписью - идите нах на удалёнку, всё равно в телефонах сидите на уроках и нифуя не слушаете и не хотите учиться.
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23k
pssst 5 минут назад
Вот только это и есть детское кресло. Даже с ремнем для пристегивания - на полу лежит.
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32k
a.fey 10 минут назад
Когда в кафе нет детского кресла....
Сдается мне, что детское кресло стоит на детском стульчике, только перевернутом. Видите внизу ремешок? Это, как раз, что ребенка пристегнуть, чтоб не выпал.
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3k
Илья 6 часов назад
Наш десятилетний пёс любит спать у меня на коленках. Я смастерил свою копию, чтобы он не скучал, пока я на работе

Это не колени!
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