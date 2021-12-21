Чудеса инженерной мысли

Бывает так, что возникает проблема, а средств её решения под рукой не оказывается. Кто-то в этом случае мог бы сдаться или отложить дела на более благополучное время. Но сегодня мы покажем вам подборку случаев, когда доморощенные инженеры не растерялись и решили всё с помощью подручных материалов. Вот кто с гордостью может сказать: «Я у мамы инженер!»

Как мой дядя заряжает свой ноутбук