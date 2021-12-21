Чудеса инженерной мысли

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Предлагаю посмотреть подборку хитростей от смекалистых людей, которые знают, как сделать жизнь проще.
Бывает так, что возникает проблема, а средств её решения под рукой не оказывается. Кто-то в этом случае мог бы сдаться или отложить дела на более благополучное время. Но сегодня мы покажем вам подборку случаев, когда доморощенные инженеры не растерялись и решили всё с помощью подручных материалов. Вот кто с гордостью может сказать: «Я у мамы инженер!»
Как мой дядя заряжает свой ноутбук
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Потолочный вентилятор любителя скейтбордов
Мой сосед починил раковину
Писсуар в магазине имеет трубку, ведущую в канаву снаружи
Всесильная вилка
Замок
Моему отцу нужно было учиться
Ещё один хенд-мейд писсуар
Палки-держалки
Забавный почтовый ящик
Как вам такой ключ
Унитаз из конуса
Водосточная труба ручной работы
Когда сломалась дверца
Первая помощь из подручных материалов
Карабин вместо ручки
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