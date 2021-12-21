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Чудеса инженерной мысли

Чудеса инженерной мысли (17 фото)

Автор:
21 декабря 2021 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: инженеры   креатив   смекалистые люди   смекалка   фото   хитрости   я у мамы инженер   
439
17

Предлагаю посмотреть подборку хитростей от смекалистых людей, которые знают, как сделать жизнь проще.

Бывает так, что возникает проблема, а средств её решения под рукой не оказывается. Кто-то в этом случае мог бы сдаться или отложить дела на более благополучное время. Но сегодня мы покажем вам подборку случаев, когда доморощенные инженеры не растерялись и решили всё с помощью подручных материалов. Вот кто с гордостью может сказать: «Я у мамы инженер!»


Как мой дядя заряжает свой ноутбук

×
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Потолочный вентилятор любителя скейтбордов

Мой сосед починил раковину

Писсуар в магазине имеет трубку, ведущую в канаву снаружи

Всесильная вилка

Замок

Моему отцу нужно было учиться

Ещё один хенд-мейд писсуар

Палки-держалки

Забавный почтовый ящик

Как вам такой ключ

Унитаз из конуса

Водосточная труба ручной работы

Когда сломалась дверца

Первая помощь из подручных материалов

Карабин вместо ручки

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Метки: инженеры   креатив   смекалистые люди   смекалка   фото   хитрости   я у мамы инженер   
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4  комментария
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14k
Patmaz 41 минуту назад
Это у нас на дальнем объекте, чтобы не мотаться за 50 км только ради показаний счетчика.
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Егор Полчаса назад
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55k
Похабыч Полчаса назад
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3k
V2.Smirnov Полчаса назад
Унитаз, кстати - шикарен.
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