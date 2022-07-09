17 случаев, когда люди решали проблемы с помощью подручных средств и собственной смекалочки

Так появляются дома из автобусов, картонные рюкзаки для кошек и прочие самоделки. Это всё выглядит очень странно, но если оно работает — значит имеет место. А мастера, создавшие эти вещи, смело могут заявить: «Я у мамы инженер!»

Коллега постоянно пользовался моим дыроколом. Теперь не будет