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15 примеров человеческой изобретательности, которой можно только позавидовать

15 примеров человеческой изобретательности, которой можно только позавидовать (16 фото)

Автор:
10 декабря 2020 21:35
Сообщество : Фабрика идей
Метки: гений   изобретательность   позавидовать   проблемы   ситуации   смекалка   человеческая   
6240
16

Гений - это не просто человек, который придумывает великие вещи, но он также находит блестящие решения повседневных проблем и ситуаций. В этом посте представлены необычные идеи совершенно простых людей, смекалка которых достойна Нобелевской премии...

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Метки: гений   изобретательность   позавидовать   проблемы   ситуации   смекалка   человеческая   
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3k
lexa 3 часа назад
бред
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476
Dorell 6 минут назад
15 примеров человеческой изобретательности, которой можно только позавидовать
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9k
Нихуахуа Час назад
15 примеров рукожопости.
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144
Миша Час назад
Вот с зонтиком интересно, он сам его себе воткнул, или так с пляжа его погнали? А подставка для телефона, это действительно лайфхак. )
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917
Шурман 2 часа назад
Де совмещай все что угодно , в данном случает ребенок не сможет срыгнуть или подавится . Блин у самого 2е детей и всем то бутылочки делал то еще что то . Я такие последствия уже знаю .
Де совмещай все что угодно , в данном случает ребенок не сможет срыгнуть или подавится . Блин у самого 2е детей и всем то бутылочки делал то еще что то . Я такие последствия уже знаю .
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2k
мемфрид Шурман 47 минут назад
Меня другое больше смущает: каким надо быть *олбае*ом, чтобы вместо того чтобы нянчить родного малыша- играться в приставку. Это полный провал
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476
Dorell мемфрид 15 минут назад
На этой картинке как раз все гуд. В таком возрасте малыша не нужно 'нянчить', он практически как овощ (в самом лучшем смысле этого слова), нужно просто вовремя кормить, мыть, носить 'солдатиком' чтоб срыгнул ну и в все в таком духе. Это был единственный период моей взрослой жизни, когда я имел возможность, в промежутках между этими заботами, порубиться в приставку, т.к. ничем другим заняться было просто невозможно.))) Когда из овоща вылупился человек - приставку продал ))
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6k
SpoiltNail Dorell 5 минут назад
с двух до трех лет - само веселье. моторчик в жопе, всё интересно, везде может залезть, инстинкта сохранения еще нет
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SpoiltNail Dorell 5 минут назад
с двух до трех лет - само веселье. моторчик в жопе, всё интересно, везде может залезть, инстинкта сохранения еще нет
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6k
SpoiltNail Dorell 5 минут назад
с двух до трех лет - само веселье. моторчик в жопе, всё интересно, везде может залезть, инстинкта сохранения еще нет
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