15 примеров человеческой изобретательности, которой можно только позавидовать

Гений - это не просто человек, который придумывает великие вещи, но он также находит блестящие решения повседневных проблем и ситуаций. В этом посте представлены необычные идеи совершенно простых людей, смекалка которых достойна Нобелевской премии...
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