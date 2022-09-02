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В Красноярске участника спецоперации не пустили в ночной клуб, потому что на нём была военная форма

В Красноярске участника спецоперации не пустили в ночной клуб, потому что на нём была военная форма

Автор:
02 сентября 2022 14:26
Сообщество : Жить в России
Метки: администратор   военный   дресс-код   красноярск   ночной клуб   охрана   скандал   форма   
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Как заявили администраторы: «Он не прошёл дресс-код».

Недавно похожий случай был в Москве - офицера не пустили в ресторан, где его мама отмечала день рождения. А теперь примерно то же самое произошло в Красноярске.

Молодой человек со своей девушкой решил сходить в ночной клуб «Эрмитаж» - заранее позвонил туда и забронировал столик. Но на входе ему отказали из-за военной формы:

«Охрана на входе не впустила в таком виде, сославшись на то, что в этот день дресс-код. Я пытался объяснить, что я только с зоны СВО прибыл на отдых, они ничего слышать не хотели. Не стал скандалить, и мы ушли, вечер был испорчен».

Военный добавил, что гражданской одежды у него с собой не было, поэтому и пришёл в форме.

«Слышал, что в Москве был такой похожий случай с офицером, но не думал, что столкнусь сам. У меня не было возможности купить одежду, а насколько я знаю, это дискриминация и отказ в услугах. И когда заказывали по телефону столик, нас администратор не уведомил о дресс-коде».

Хотя администратор заведения уверяет, что таков дресс-код и он един для всех:

«В пятницу и субботу мы работаем в режиме ночного клуба, и у нас действует дресс-код. Об этом написано во всех наших соцсетях. Спортивная одежда, камуфляж и тому подобное не приветствуется. По телефону мы предупреждаем, но иногда бывают оплошности, человеческий фактор. Перед молодым человеком мы извинились несколько раз».

Источник:

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Метки: администратор   военный   дресс-код   красноярск   ночной клуб   охрана   скандал   форма   
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74  комментария
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38k
Александр Час назад
Перебор уже. Герои героями, но в некоторые места не стоит ходить в военной форме. И да, у многих клубов дресс-код. Почему тогда нельзя прийти в спортивках, а в форме можно? нЕ ВИЖУ ТОЛПЫ ВОЗМУЩЕННЫХ СПОРТСМЕНОВ ЧТО ТО
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1k
GoInDown 2 минуты назад
По закону не имеют права. (Если конечно вояка был вменяем)
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−152
Сигизмунд Лазаревич 5 минут назад
Вполне логично...
В комке идти в ресторан уместно только по службе.
На украине последние 8 лет всякое обдолбанное рогульё тоже считало, что если есть удостоверение участника ато, то им все по жизни должны.
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101
Data Tutashija 5 минут назад
По мне, так заведение снести к чёртовой матери. Российские военные заслуживают особого уважения и это факт.
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23k
Ватаку Накомоде 5 минут назад
Если это шарагу надрючат, буду только рад. Это цветовую дифференциацию штанов под названием дрес-код надо запретить законодательно. Синдром впхтера во всей красе. Хотя подозреваю что он и так не сильно законен.
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10k
Seledochnik 6 минут назад
А чего не в форме пожарника? В противогазе с ломом в руках, сказал бы, что только что пожар потушил, хочешь отобедать))).
Есть понятие "дресс код", есть понятие "частное заведение".
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8k
Владимир 8 минут назад
Дресс-код вообще как явление не должен существовать. Разделять людей по внешнему виду или достатку, мне как минимум кажется не законно. Ну и да, головой тоже надо думать, в шортах, спортивках шлепках, ходить в заведение, ну такое себе. Форма я так пологаю на нем не парадная. А значит почти спортивный костюм.
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−3
Алексей Тихонов 9 минут назад
Во время ВОВ не поняли бы такого прикола, клуб бы сгорел в ту же ночь, а директора забрал воронок.

Ну а сейчас, когда даже в Киеве кипит ночная жизнь, подобные вещи не считаются безнравственными.
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7k
Александр 10 минут назад
Честно порадовало, что парень не стал скандалить, орать "Молчи, говно! Я воевал!", или не дай бог не полез в драку. Достойно.
А дресс-код - есть дресс-код. Есть заведение - в заведении есть правила как себя вести и в чем приходить. Будьте добры проявить уважение к заведению и к его гостям. Со своими законами в чужой монастырь не надо. Даже если ты - герой СВО.
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3k
cnob7 11 минут назад
теперь в этом заведении вообще не будет дресс-кода, потому что самого заведения не будет. хочется надеяться, что соответствующие службы поспособствуют
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2k
Лёха 22 минуты назад
И?...
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−32
odinroc 23 минуты назад
УНИТАЗЫ В ЛОМБАРД СДАЛИ ?
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−32
odinroc 24 минуты назад
ФАШИКИ ПУТ/ ЛЕРЦА НАЖРАТСЯ ПРИШЛИ НА НАГРАБЛЕННОЕ ...
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5k
мемфрид Полчаса назад
Законы учите. Понятия дрессикод нет в российской правовой доктрине. Можно отказать в помещении общественного места людям в грязной и пачкающей одежде. Но вот про униформу подобное ничего фззпп ничего не говорит. Другое дело- можно ли служивому по уставу в форме подобные заведения посещать- не могу сказать.
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2k
Dorell Полчаса назад
С корабля на бал
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−124
HalloFreeSpace Полчаса назад
Ну есть правила посещения заведений , в шортах тоже много куда не пускают ... при чем тут СВО ?
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101
Data Tutashija HalloFreeSpace 7 минут назад
При том, что это народные герои. Предельно чётко и ясно. Похоже, что вы на стороне укранацистов и вам этого не понять.
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88
Аврашалом Маркович Data Tutashija 5 минут назад
Опишите подвиг героя из поста.
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−32
odinroc Полчаса назад
РУССО Х-- УЯСОСО ФАШИСТО !
Ё-- Б ВАШЕ ВСЁ ЖИВОЕ И МЁРТВОЕ !
ПУЙ/ ЛО- ВЕЛИЧАЙШЕЕ Х-/ УЙЛО !

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801
Просто прохожий 41 минуту назад
Всех владельцев и прислуги подобных заведений спрашивать-"чей Крым" и чья "Украина", при неправильном ответе заведение нахер ликвидировать. Составлять документ с печатью и росписями.
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−32
odinroc 48 минут назад
Вчера Хаймерсы были, но маленькие, на 80 км. Но вчера.
А сегодня Хаймерсы большие. На 300 км. Но сегодня!
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328
Gigantes odinroc 15 минут назад
хаймерсы, да? Ты лучше скажи сколько там вчера хохлов передохло и сколько раненых в больницах лежат
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427
Иннoгeнтий 50 минут назад
Клуб закрыть , дом снести . там всё не законно и без лицензии.
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13k
gavrosh 53 минуты назад
Насколько я знаю офицер не имеет права порочить форму. А в клуб он пошёл явно не вальс танцевать и молоко пить...
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