В Красноярске участника спецоперации не пустили в ночной клуб, потому что на нём была военная форма

Недавно похожий случай был в Москве - офицера не пустили в ресторан, где его мама отмечала день рождения. А теперь примерно то же самое произошло в Красноярске.

Молодой человек со своей девушкой решил сходить в ночной клуб «Эрмитаж» - заранее позвонил туда и забронировал столик. Но на входе ему отказали из-за военной формы:

«Охрана на входе не впустила в таком виде, сославшись на то, что в этот день дресс-код. Я пытался объяснить, что я только с зоны СВО прибыл на отдых, они ничего слышать не хотели. Не стал скандалить, и мы ушли, вечер был испорчен».

Военный добавил, что гражданской одежды у него с собой не было, поэтому и пришёл в форме.

«Слышал, что в Москве был такой похожий случай с офицером, но не думал, что столкнусь сам. У меня не было возможности купить одежду, а насколько я знаю, это дискриминация и отказ в услугах. И когда заказывали по телефону столик, нас администратор не уведомил о дресс-коде».

Хотя администратор заведения уверяет, что таков дресс-код и он един для всех:

«В пятницу и субботу мы работаем в режиме ночного клуба, и у нас действует дресс-код. Об этом написано во всех наших соцсетях. Спортивная одежда, камуфляж и тому подобное не приветствуется. По телефону мы предупреждаем, но иногда бывают оплошности, человеческий фактор. Перед молодым человеком мы извинились несколько раз».