В Красноярске участника спецоперации не пустили в ночной клуб, потому что на нём была военная форма

Как заявили администраторы: «Он не прошёл дресс-код».
Недавно похожий случай был в Москве - офицера не пустили в ресторан, где его мама отмечала день рождения. А теперь примерно то же самое произошло в Красноярске.
Молодой человек со своей девушкой решил сходить в ночной клуб «Эрмитаж» - заранее позвонил туда и забронировал столик. Но на входе ему отказали из-за военной формы:
«Охрана на входе не впустила в таком виде, сославшись на то, что в этот день дресс-код. Я пытался объяснить, что я только с зоны СВО прибыл на отдых, они ничего слышать не хотели. Не стал скандалить, и мы ушли, вечер был испорчен».
Военный добавил, что гражданской одежды у него с собой не было, поэтому и пришёл в форме.
«Слышал, что в Москве был такой похожий случай с офицером, но не думал, что столкнусь сам. У меня не было возможности купить одежду, а насколько я знаю, это дискриминация и отказ в услугах. И когда заказывали по телефону столик, нас администратор не уведомил о дресс-коде».
Хотя администратор заведения уверяет, что таков дресс-код и он един для всех:
«В пятницу и субботу мы работаем в режиме ночного клуба, и у нас действует дресс-код. Об этом написано во всех наших соцсетях. Спортивная одежда, камуфляж и тому подобное не приветствуется. По телефону мы предупреждаем, но иногда бывают оплошности, человеческий фактор. Перед молодым человеком мы извинились несколько раз».
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АНТИФИШКИ
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В комке идти в ресторан уместно только по службе.
На украине последние 8 лет всякое обдолбанное рогульё тоже считало, что если есть удостоверение участника ато, то им все по жизни должны.
Есть понятие "дресс код", есть понятие "частное заведение".
Ну а сейчас, когда даже в Киеве кипит ночная жизнь, подобные вещи не считаются безнравственными.
А дресс-код - есть дресс-код. Есть заведение - в заведении есть правила как себя вести и в чем приходить. Будьте добры проявить уважение к заведению и к его гостям. Со своими законами в чужой монастырь не надо. Даже если ты - герой СВО.
Ё-- Б ВАШЕ ВСЁ ЖИВОЕ И МЁРТВОЕ !
ПУЙ/ ЛО- ВЕЛИЧАЙШЕЕ Х-/ УЙЛО !
А сегодня Хаймерсы большие. На 300 км. Но сегодня!
2. Что касается случая в Москве, так там офицер попёрся в рабочей робе.
Я о том, что и военный сам должен понимать куда он идёт. Брат военный и он себе не позволяет ходить в форме в места развлечений.
Предложение сделать или семейный праздник справить - это одно, в боулинг погонять - другое.