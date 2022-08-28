«Вы что здесь в трусах ходите?»: в Дагестане местному жителю не понравился внешний вид туристки и он устроил скандал

В Дагестане туристы зашли в магазин и встретились с местным. Тому очень не понравился внешний вид девушки и он стал ей выговаривать:

«Это чудо как вообще сюда зашло? Вы одеваться не можете нормально, да? Вы у себя дома находитесь что ли?»

А чуть не полез в драку с молодым человеком девушки - но их разняли. Н апрощание, местный житель назвал незадачливых туристов «чертями».