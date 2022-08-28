«Вы что здесь в трусах ходите?»: в Дагестане местному жителю не понравился внешний вид туристки и он устроил скандал

Заодно пообещал «оторвать ухо» спутнику девушки.
В Дагестане туристы зашли в магазин и встретились с местным. Тому очень не понравился внешний вид девушки и он стал ей выговаривать:
«Это чудо как вообще сюда зашло? Вы одеваться не можете нормально, да? Вы у себя дома находитесь что ли?»
А чуть не полез в драку с молодым человеком девушки - но их разняли. Н апрощание, местный житель назвал незадачливых туристов «чертями».
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Похожий случай был в Дагестане и с другими туристами. Там парочка решила «расслабиться» на свежем воздухе в своём авто и их заметили местные:
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Потом мужик записал видео с извинениями:
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АНТИФИШКИ
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Отдыхайте на курортах дагестанского края.
Если совсем себя не уважаете.
Никто ведь не навязывает индейцам амазонии обязанность носить деловой костюм или индусов никто не пытается учить есть коров.
В чем разница?
Каждая нация имеет священное право на сохранение и уважение традиций.
Вертеть голым задом перед Храмом в Москве нельзя, а сверкать жопой в стране, где традиция ходить одетыми, значит можно?
З.Ы. Туризм в Дагестане?! Может ещё туры к цыганам есть?
именно по такому принципу и живём последние десятки лет.