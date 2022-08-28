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«Вы что здесь в трусах ходите?»: в Дагестане местному жителю не понравился внешний вид туристки и он устроил скандал

«Вы что здесь в трусах ходите?»: в Дагестане местному жителю не понравился внешний вид туристки и он устроил скандал

Автор:
28 августа 2022 18:34
Сообщество : Жить в России
Метки: внешний вид   дагестан   замечание   машина   местный парочка   скандал   туристы   
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Заодно пообещал «оторвать ухо» спутнику девушки.

В Дагестане туристы зашли в магазин и встретились с местным. Тому очень не понравился внешний вид девушки и он стал ей выговаривать:

«Это чудо как вообще сюда зашло? Вы одеваться не можете нормально, да? Вы у себя дома находитесь что ли?»

А чуть не полез в драку с молодым человеком девушки - но их разняли. Н апрощание, местный житель назвал незадачливых туристов «чертями».

Похожий случай был в Дагестане и с другими туристами. Там парочка решила «расслабиться» на свежем воздухе в своём авто и их заметили местные:

Потом мужик записал видео с извинениями:

Источник:

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Метки: внешний вид   дагестан   замечание   машина   местный парочка   скандал   туристы   
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26  комментариев
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17k
Марина Час назад
Развивают внутренний туризм.
Отдыхайте на курортах дагестанского края.
Если совсем себя не уважаете.
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1k
Сергей 3 минуты назад
Почему все комментаторы, да и ТС тоже, считают, что они правы?
Никто ведь не навязывает индейцам амазонии обязанность носить деловой костюм или индусов никто не пытается учить есть коров.
В чем разница?
Каждая нация имеет священное право на сохранение и уважение традиций.
Вертеть голым задом перед Храмом в Москве нельзя, а сверкать жопой в стране, где традиция ходить одетыми, значит можно?
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1k
Денис Ануфриев 4 минуты назад
ишак якши!баран якши!
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1k
Денис Ануфриев 4 минуты назад
и да,мусульманам вроде нельзя говорить матом
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1k
Денис Ануфриев 5 минут назад
накуя туда ездить!вообще не понимаю таких людей,кто туда отправляется!
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49k
Олег 7 минут назад
зачем туда ездить и кормить своими деньгами этих дикарей? Дарвин ошибался. Из обезьяны никогда не получится человек
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2k
evzhur 9 минут назад
Вот он говорит, что мусульмане вокруг? А они там правда верят в бога? Я вот типа в православной стране живу, но не одного верующего не знаю.
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11k
Александр 15 минут назад
Дура! Они там трусы не носят! Ещё бы за сарай пошла нужду справлять и туалетную бумагу с собой взяла! Вообще убили бы!)))
З.Ы. Туризм в Дагестане?! Может ещё туры к цыганам есть?
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642
Просто чувак в интернете 16 минут назад
Нах они туда поехали? Я думаю всем известно, что там агрессивные животные живут.
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19k
ЦСКА 56 минут назад
Щас нахватаю кучу упреков, но тетка реально в трусах, в магазине, в мусульманской республике! Местные обычаи надо уважать! А то что ОНИ у нас ведут себя как гамадрилы, так в этом заслуга исключительно наша! Пока мы будем держать язык в жопе, по принципу "меня не трогают и я молчу", всякая перхоть будет творить все что в бестолковщину взбредет! Если в доме нет хозяев, хозяйничать начинают тараканы....Так что нам у них, многому поучиться нужно!
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5
Павел Час назад
А пусть тогда, когда в Россию приезжают, тоже в хиджабах не ходят, а одеваются, как люди. Летом, в шорты, например, и в топики. Это я о девушках, конечно.
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6k
Shtoppi Час назад
Когда даги из своих пердей в большой мир вылезают и творят там свой первобытный беспредел, почему-то они не особо задумываются что они не у себя дома в жопе мира где им можно все.
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26k
lem02 Час назад
Машина времени. Туристы приехали отдыхать в средневековье. Тут, конечно, надо одеваться соответственно эпохе...
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105
iskra Бровеносец в потёмках 51 минуту назад
В Турции есть туристические районы,там натурально в трусах по улицам ходят. Но даже в отдаленных местах не бросаются с кулаками из-за неподобающей одежды. Своих как-то воспитывают,но иностранцев это не касается.
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