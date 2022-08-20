В Москве офицера ВКС не пустили в ресторан из-за военной формы

Лейтенант ВКС пришёл в ресторан «Магадан», чтобы отметить день рождения матери. Он был после службы, поэтому пришёл в военной форме.

Охранник его “завернул” и предложил пройти через чёрный вход. Естественно, лейтенант с этим не согласился и начался скандал.