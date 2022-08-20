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В Москве офицера ВКС не пустили в ресторан из-за военной формы

В Москве офицера ВКС не пустили в ресторан из-за военной формы

Автор:
20 августа 2022 20:56
Сообщество : Жить в России
Метки: день рожднгтч   лейтенант   магадан   мепндал   охранник   ресторан   
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Лейтенанта «развернул», причём в тот день его мать отмечала там день рождения.

Лейтенант ВКС пришёл в ресторан «Магадан», чтобы отметить день рождения матери. Он был после службы, поэтому пришёл в военной форме.

Охранник его “завернул” и предложил пройти через чёрный вход. Естественно, лейтенант с этим не согласился и начался скандал.

На это счёт высказался Вячеслав Володин, председатель ГД РФ:

«Правильно в подобных ситуациях — надеюсь, что поддержите, — охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс. Солдаты и офицеры защищают Россию и каждого из нас. И отношение к ним должно быть благодарным и уважительным».

К нему сразу подключились коллеги из “Справедливой России”:

«Согласна с Вячеславом Викторовичем - охранников заведения сразу хочется  отправить на Донбасс. Однако, военную службу, боюсь, они не потянут, генетический набор не тот. Охранникам не помешает «посмотреть на настоящее человеческое горе и боль».

Депутат Александр Хинштейн написал в своем телеграме, что он поговорил с Новиковым, и тот сказал, что «уволил охранников «Магадана», которые не хотели пропускать офицера».

Источник:

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Метки: день рожднгтч   лейтенант   магадан   мепндал   охранник   ресторан   
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68  комментариев
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20k
babuby 13 часов назад
А вообще, случай этот не стоит той шумихи которую подняли. Десятки лет не пускали в рестораны в служебной форме, и всё было как так и надо. А тут вдруг решили чуть-ли не соревнование по бросанию какашками устроить.
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1k
Sergius SPb 4 минуты назад
1. Наверное честнее такой заголовок. "Военнослужащего одетого в рабочую робу не пустили в ресторан". Все. Скандала и вопросов нет. Исчерпано.
Наши же СМИ все норовят скандал раздуть ради хайпа.
Что, общество специально раскачивают?
2. Володину и прочим из ГД,может взять голову в руки и ручки в руки,взять да и прописать правовой статус СВО и все что с ней связано?
Что можно говорить и делать что нельзя? В каком статусе военнослужащие теперь?
А то ведь так и до инквизиции докатимся, граждан за мнение пересажаем,частный бизнес прикроем.
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153
М.К. 6 минут назад
Если считать ресторан вертепом и гадюшней, то да - в форме туда лучше не ходить. А если ресторан это общепит ,где можно поужинать в приятной обстановке, то можно и в форме. Но все же ресторан это пагубное место и приличным людям в нем делать нечего.
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1k
Вадим Курбатов 20 минут назад
Видимо теперь по сложившейся доброй традиции ресторан сначала закроют, а потом снесут.
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6k
Shtoppi 2 часа назад
Охранники ресторана случайно не каклы этнические? Тогда все сразу встанет на свои места.
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7k
Trenzel2003 2 часа назад
А из ресторана уже сделали общественный сортир?
Охрана никогда не пойдет служить. Это им не по силам. В охрану идут умственно отсталые, но с огромными амбициями дебилы!
Но хотя бы санитарами стоило бы этих даунов отправить на Донбас. Все ж какая то польза была бы.
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5k
rutt 3 часа назад
Уволили "стрелочника", а надо самому Новикову по шапке дать, чтоб объяснил своим сотрудникам что такое хорошо и что такое плохо.
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−64
Киргуда 4 часа назад
Я считаю, надо поступить, как в Крыму с автомастерской. Ресторан у Новикова отобрать и отправить его самого на реальный Магадан за дескридитацию российской армии. К тому же, сто пудов у него в ресторане куча нарушений.
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2k
Пошляк Стебаныч 5 часов назад
А если сантехник после работы попрётся в ресторан в спецовке его пустят?
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161
shoes546 7 часов назад
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6k
Tim_G 8 часов назад
здесь на фото парадка, а на фото в видео по сути техничка...
хз как я бы себя чувствовал в ресторане на юбилее в такой форме... скорее всего не очень

нельзя было заранее позаботиться чтобы было во что переодеться?
это все-таки не пьянка в гараже...
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1k
Saplus 9 часов назад
Может, я дикий. Но последний раз несколько лет назад ещё и в табло получил от лейтенанта с сержантом, ибо поинтересовался, как сам сержант, в 2 ночи в кабаке: "А это нормально - при погонах по кабакам вотку пить ходить нынче?"
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6k
Sanar 10 часов назад
А я бы "впаял" этому сопливому лейтенанту пару выговоров за несоблюдение формы одежды и недостойное офицера ВС РФ поведение в общественном месте и отправил служить туда куда он стремился в Магаданскую область. Если не всосал что полётный/технический комбез должен использоваться по назначению, а не для походов в кабак, то мчи служить туда где волки срать бояться, сразу бы в ВМСК или ППК в подвесной системе с каской и маской в руке или чемоданом инструмента облитый керосином и гидрашкой шёл бы маму поздравлять, раздули качелю из ничего.
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4k
Мухамедов Александр Ашурович 11 часов назад
почитал коменты......народ вот лично я на видео увидел что этот офицер пришёл реально в рабочем, хотя и военном комбезе......там на видео я не увидел опрятной, чистой офицерской формы......тупо из под самолёта, не из самолёта, а именно из под самолёта. вылез и побежал на ДР к маме....
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1k
Алексей Попов 11 часов назад
А просто нахрен завалить охранника и хозяина привлесь за препятствие осуществлению военной операции нельзя??? Какого хрена бубулесы что то решают? На операционном столе столе он будет таким же как и все... Надоело бабловое засилье.
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12k
Konstantin 12 часов назад
Вижу вкс и до сих ассоциации с какой-нибудь марсианской пехотой.
А вообще не мешало бы разобраться по какой причине охранники не пустили бойца. Но нет, надо срочно заработать немного баллов на популизме.
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7
Thomsen 12 часов назад
< На это счёт высказался Вячеслав Володин
«Правильно в подобных ситуациях надеюсь, что поддержите, охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс" >

Да ясное дело, поддержат холуи думские.
Вообще, брякнуть "отправить на Донбасс" (точнее, "В", как он сказал) с такого высокого этажа власти - это п...ц какое дно. Это простительно, скажем, комментаторам на фишках - они, собственно, могут предложить что угодно, вплоть до отправки владельца ресторана в тот географический пункт, имя которого значится на вывеске - это норма, извращения в плане аутодафе уже не удивляют. Но этот бл*дский популизм сверху....Председатель парламента должен быть интеллектуалом, хорошо понимающим границы вульгарного популизма, которые нельзя пересекать. Жлоб он, этот Володин. Сытый, прикормленный, лакей.
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4k
Wertos 12 часов назад
До сих пор вспоминаю, как я с майором полиции зашёл пообедать в кафе... Ему предложили табельное оружие сдать в гардероб, что-бы не пугать посетителей
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14k
K7OO 13 часов назад
Представляю, как в прежние времена кто-то посмел бы не пустить в ресторан офицера. В лучшем случае остался бы без зубов.
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581
Alex 13 часов назад
видимо, не пустили из за дресс-кода, а их обвинили в не поддержании спецвойны...
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7k
Шурави 13 часов назад
А чего это охрану уволили? Закрыть глвноресторан, правила не охранники устанавливают.
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