В Москве офицера ВКС не пустили в ресторан из-за военной формы

Лейтенанта «развернул», причём в тот день его мать отмечала там день рождения.
Лейтенант ВКС пришёл в ресторан «Магадан», чтобы отметить день рождения матери. Он был после службы, поэтому пришёл в военной форме.
Охранник его “завернул” и предложил пройти через чёрный вход. Естественно, лейтенант с этим не согласился и начался скандал.
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«Правильно в подобных ситуациях — надеюсь, что поддержите, — охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс. Солдаты и офицеры защищают Россию и каждого из нас. И отношение к ним должно быть благодарным и уважительным».
К нему сразу подключились коллеги из “Справедливой России”:
«Согласна с Вячеславом Викторовичем - охранников заведения сразу хочется отправить на Донбасс. Однако, военную службу, боюсь, они не потянут, генетический набор не тот. Охранникам не помешает «посмотреть на настоящее человеческое горе и боль».
Депутат Александр Хинштейн написал в своем телеграме, что он поговорил с Новиковым, и тот сказал, что «уволил охранников «Магадана», которые не хотели пропускать офицера».
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Наши же СМИ все норовят скандал раздуть ради хайпа.
Что, общество специально раскачивают?
2. Володину и прочим из ГД,может взять голову в руки и ручки в руки,взять да и прописать правовой статус СВО и все что с ней связано?
Что можно говорить и делать что нельзя? В каком статусе военнослужащие теперь?
А то ведь так и до инквизиции докатимся, граждан за мнение пересажаем,частный бизнес прикроем.
Охрана никогда не пойдет служить. Это им не по силам. В охрану идут умственно отсталые, но с огромными амбициями дебилы!
Но хотя бы санитарами стоило бы этих даунов отправить на Донбас. Все ж какая то польза была бы.
А вообще, смотря что за сантехник. Иной слесарь почище клерка какого нибудь будет.
В нормальные рестораны посетителей в спецовке не пускают. Борзый лейтёха именно в спецовке и припёрся.
хз как я бы себя чувствовал в ресторане на юбилее в такой форме... скорее всего не очень
нельзя было заранее позаботиться чтобы было во что переодеться?
это все-таки не пьянка в гараже...
Тоже решил "хайпануть"?
А вообще не мешало бы разобраться по какой причине охранники не пустили бойца. Но нет, надо срочно заработать немного баллов на популизме.
«Правильно в подобных ситуациях надеюсь, что поддержите, охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс" >
Да ясное дело, поддержат холуи думские.
Вообще, брякнуть "отправить на Донбасс" (точнее, "В", как он сказал) с такого высокого этажа власти - это п...ц какое дно. Это простительно, скажем, комментаторам на фишках - они, собственно, могут предложить что угодно, вплоть до отправки владельца ресторана в тот географический пункт, имя которого значится на вывеске - это норма, извращения в плане аутодафе уже не удивляют. Но этот бл*дский популизм сверху....Председатель парламента должен быть интеллектуалом, хорошо понимающим границы вульгарного популизма, которые нельзя пересекать. Жлоб он, этот Володин. Сытый, прикормленный, лакей.
Я к чему. Если с первого раза не дойдет. Не считаешь ли ты, дружище, и себя всего лишь таким "экспертом"? И к чему эта брезгливость? А если дох.уя грамотный, то как говорится, покажите ваш штык. То, что он чмо не делает тебя чем-то лучшим.