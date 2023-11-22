Комиксы про офисных работников, от которых и смешно, и грустно

2026
14
Sosindex - это проект с комиксами, авторы которого рассказывают о буднях в офисе. Сюжеты взяты из реальной жизни. Немного юмора, жести и правды в картинках.
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