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Комиксы про офисных работников, от которых и смешно, и грустно

Комиксы про офисных работников, от которых и смешно, и грустно

Автор:
22 ноября 2023 19:26
Сообщество : Комиксы
Метки: интересно   комиксы   офис   офисный работник   прикольно   работа   
2026
14

Sosindex - это проект с комиксами, авторы которого рассказывают о буднях в офисе. Сюжеты взяты из реальной жизни. Немного юмора, жести и правды в картинках.

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Метки: интересно   комиксы   офис   офисный работник   прикольно   работа   
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5  комментариев
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33k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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Доктор Джонс Час назад
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22k
babuby 2 часа назад
Эбать какие они там нежные, в офисах!
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