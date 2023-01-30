27 свадебных фотографий, вызывающих чувство неловкости

Речь не случайных неудачных снимках, от которых не застрахован даже опытный фотограф. А о таком явлении, как свадебные фотографии, которые заранее планировались, но выглядят максимально странно, неуклюже и даже вызывают оторопь. В общем, это так плохо, что даже хорошо!

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1. Он ест лицо своей мамы? 0 Источник:

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2. Вряд ли постановочный, но странно, что фотограф не удалил этот снимок 0 Источник:

3. Молодожены в перевернутой машине: на что не пойдешь ради эффектного кадра 0 Источник:

4. Эй, у вас в зубах что-то застряло! 0 Источник:

5. Он катается на ней, как на пони? У них будет достаточно времени на такие забавы после церемонии 0 Источник:

6. У него в кармане жена, и она, кажется, очень этому рада! 0 Источник:

7. Прекрасно 0 Источник:

8. Родители на заднем плане очень украшают фотографию 0 Источник:

9. Всё своё ношу с собой 0 Источник:

10. Да, тут пришлось изрядно попотеть 0 Источник:

11. Думаю только о тебе 0 Источник:

12. Интересно, это та фотография, которую она всегда мечтала сделать? 0 Источник:

13. Вряд ли это лучший способ вступить в брак 0 Источник:

14. Как это могло показаться хотя бы отдаленно хорошей идеей? 0 Источник:

15. Хороший тамада и конкурсы интересные 0 Источник:

16. Вы когда-нибудь видели свадебную вечеринку круче? 0 Источник:

17. Ловись, рыбка! 0 Источник:

18. Пожалуй, это одна из самых монументальных свадебных фотографий. Здесь и автомобиль, украшенный свадебной атрибутикой, и жених с невестой, и серфинг в одном флаконе! 0 Источник:

19. По всей видимости, жених и невеста — большие поклонники Dungeons And Dragons 0 Источник:

20. Невеста в клубах дыма, как романтично! 0 Источник:

21. Иногда банан - это просто банан 0 Источник:

22. Кольцо в носу. Буквально 0 Источник:

23. Явно очень хорошая свадебная традиция! 0 Источник:

24. Мать или жена? Возможно ли тут равновесие? 0 Источник:

25. Пока дети не смотрят 0 Источник:

26. Кажется, она поняла, что он зомби и хочет съесть ее мозг 0 Источник: