27 свадебных фотографий, вызывающих чувство неловкости

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Речь не случайных неудачных снимках, от которых не застрахован даже опытный фотограф. А о таком явлении, как свадебные фотографии, которые заранее планировались, но выглядят максимально странно, неуклюже и даже вызывают оторопь. В общем, это так плохо, что даже хорошо!
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5. Он катается на ней, как на пони? У них будет достаточно времени на такие забавы после церемонии
18. Пожалуй, это одна из самых монументальных свадебных фотографий. Здесь и автомобиль, украшенный свадебной атрибутикой, и жених с невестой, и серфинг в одном флаконе!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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