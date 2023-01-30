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27 свадебных фотографий, вызывающих чувство неловкости

27 свадебных фотографий, вызывающих чувство неловкости

Автор:
30 января 2023 15:45
Сообщество : Юмор
Метки: Очень странные фото   молодожены   постановочные кадры   свадебные фото   свадебные фотографии   смешно и неловко   странные фото   стыдно товарищи.   стыдоба   
2811
28
Речь не случайных неудачных снимках, от которых не застрахован даже опытный фотограф. А о таком явлении, как свадебные фотографии, которые заранее планировались, но выглядят максимально странно, неуклюже и даже вызывают оторопь. В общем, это так плохо, что даже хорошо!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Очень странные фото   молодожены   постановочные кадры   свадебные фото   свадебные фотографии   смешно и неловко   странные фото   стыдно товарищи.   стыдоба   
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12  комментариев
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24k
Bayker Час назад
Лети, моя голубка.
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7k
Elena Ki Полчаса назад
Последняя напомнила -
Наш подарок не такой символичный
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Bayker Час назад
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Bayker Час назад
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7k
Marlboro Час назад
Для какой-нибудь деревни такого фотографа-фотошопера с руками оторвут. У меня лет 20 назад такой дичи не было. Уж лучше вообще без фото, чем так.
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25k
Matrosskin 2 часа назад
А в чём неловкость ? Да, когда это фотали - так было модно. А ещё в ЗАГС ездили на ушатанных лимузинах. Делали "выкуп" в обшарпанных подъездах ( а может ещё и делают где-то). Что такого ? Скорее всего через 5-10 лет нынешние фото могут казаться бредом
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59k
pynh 2 часа назад
Комментарий к фото
Гравитация? Не слышали.
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